El Gobierno abre una nueva brecha con el Consell al afirmar que el AVE de Alicante y Elche no volverá a Atocha hasta 2028

¿Caso cerrado? La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado esta mañana que el AVE que conecta Alicante y Elche con Madrid podría volver a salir de Atocha en unos 6 años, una vez se amplíe la capacidad de esta estación para recibir más trenes en sus andenes, pero no antes por cuestiones técnicas. De esta forma, la titular de Transportes zanja la polémica y desoye las peticiones de toda la provincia, personalizadas en el propio jefe del Consell, Ximo Puig, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, las Cortes Valencianas, patronal y todos los partidos políticos. La decisión es firme y técnica, con lo que en cuanto se abra el túnel Atocha-Chamartín, decisión ya en manos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la parada para la llegada y salida del AVE de Alicante y Elche pasará de Puerta de Atocha a Chamartín en el norte de la capital de España.

La ministra ha explicado en una jornada organizada por Europa Press, que el cambio de cabecera en esta relación de Atocha a Chamartín, que añadirá 15 minutos al recorrido, mas otros quince para llegar del norte a la zona de Sol, es una medida temporal ya anunciada hace tres años.

Sánchez reitera la opinión de los técnicos de Adif. Al no contar con capacidad suficiente para recibir tantos trenes procedentes del sur, sobre todo a medida que vayan entrando nuevos operadores además de Renfe a raíz de la liberalización, Adif ya tenía planeado cambiar la cabecera de esta línea a Chamartín y así se lo comunicó en su día a los operadores, que no al Consell, ni a la Diputación, ni a los alcaldes de la ciudades afectadas.

Ahora, el compromiso del Gobierno es ejecutar las obras necesarias para abrir una estación pasante en Atocha en el túnel de alta velocidad que une las dos estaciones madrileñas en un periodo máximo de seis o siete años, momento a partir del cual los operadores (Renfe, Oigo e Iryo) ya podrían incluir Atocha como parada en la línea entre Madrid y Alicante.

Este túnel, unas de las mayores obras de Adif en los últimos años, abrirá de forma inminente y permitirá, por primera vez, conectar la alta velocidad del Norte con la del Sur, por lo que no hará falta cambiarse de tren para ir de una esquina del país a la otra, incluidos los alicantinos, que, como contrapartida, sufrirán un retraso de 15 minutos para llegar a Madrid durante los próximos seis años.

"Debe evaluarse todo, no solo la visión técnica más fácil" Ximo Puig - Presidente de la Generalitat

En cualquier caro, dado el malestar suscitado en la Comunidad Valenciana y en las autoridades locales de Alicante, así como en el sector turístico, Sánchez ha desvelado que este viernes habrá una reunión para ver si hay alguna alternativa, aunque debido a la saturación de Atocha, ha reconocido que "se plantea difícil".

Prácticamente al mismo tiempo que la ministra cerraba el debate, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistía en Elche, en el rechazo del cambio de estación en Madrid de Atocha a Chamartín del AVE de Alicante y ha instado al Ministerio de Transportes a que "se evalúe todo, no solo la visión técnica más fácil".

En declaraciones a los medios en Elche, Puig ha apuntado que el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, había tenido un contacto con la ministra, Raquel Sánchez, al respecto. Puig ha aseverado que "no ha habido ningún tipo de comunicación previa ni ningún diálogo previo" en esta decisión.

Respecto al cambio temporal que ha anunciado la ministra este jueves, ha señalado: "Entendemos que puede haber algunas razones de carácter técnico", pero "tiene que evaluarse el impacto socioeconómico que representa esta decisión". De hecho, considera que es una medida que "no se ajusta a los intereses de la sociedad valenciana".

Sí ha admitido el presidente Ximo Puig que "no debe ser un capricho" este cambio, pero ha insistido en que "hay que abordar el conjunto de implicaciones socioeconómicas que tiene". "Por tanto, lo que pedimos es no sólo explicaciones sino una reflexión profunda respecto a lo que significa, qué impacto hay y conocer si se han hecho estudios de impacto socioeconómico, más allá de lo que pueda ser una solución de carácter técnico, pero es que la vida y la toma de decisiones no puede estar vinculadas sólo a cuestiones técnicas", ha aseverado.

De hecho, Puig ha señalado que "probablemente" el cambio "facilite en un momento determinado unas obras que se van a realizar que al final van a ser positivas seguro para la Comunidad Valenciana y para España, pero que en ese periodo también se van a producir unos costes y unas consecuencias que no son positivas".

Puig no ha descartado la posibilidad de pedirle una reunión a la ministra al respecto, pero ha aseverado: "estamos permanentemente en acción y desde luego no descarto ninguna reunión con nadie"