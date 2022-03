La Universidad CEU de Elche recoge más de 400 kilos de material para Ucrania en 24 horas

Más de 400 kilos de material humanitario se han recogido en las primeras 24 horas de la campaña organizada por la alumna del Máster de Abogacía de la Universidad CEU Yana Rogovchenko, entre estudiantes, profesores y PAS, y ciudadanos de Elche que están llevando productos de primera necesidad a las dos sedes de la universidad. Rogovchenko, nacida en Ucrania, lleva 17 años residiendo en España y mantiene muchos lazos afectivos con su país de origen. Tiene numerosos familiares cerca de Kiev, aunque su cuñada y dos sobrinas han podido salir a Polonia. "Me sentía bastante impotente estando aquí sin poder absolutamente nada, por eso necesitaba alzar esta voz. La Universidad sé que va a colaborar mucho, ayudar en la recogida de medicamentos, primeros auxilios, alimentos y ropa, que está haciendo mucha falta. Pedí esta ayuda y me recibieron con los brazos abiertos, está habiendo mucha colaboración y divulgación. Estoy muy agradecida porque no esperaba tanta repercusión, es lo mínimo que puedo hacer", señala.