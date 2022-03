Los artistas de Hogueras de Alicante vuelven a plantar al 100%

"Es una gran alegría para nosotros tras dos años de parón poder volver a la normalidad porque las Fallas de septiembre de 2021 fueron unas fiestas a medio gas y éstas será al 100%. El siguiente paso será plantar en Hogueras y luego empezaremos de cero otra vez". El artista constructor de Hogueras Pedro Espadero, autor de la próxima Hoguera Oficial de Alicante que se erigirá en la plaza del Ayuntamiento el próximo mes de junio, forma parte de la veintena de creadores alicantinos que llevarán ese mes de marzo su arte a València y a otras poblaciones que celebran fiestas en honor a San José, entre ellas algunas de la provincia de Alicante. En su caso plantará cinco obras en la capital de la Comunidad, que empezará a trasladar el sábado 12 de marzo para empezar a plantar.

El artista está al tanto de la actualidad para la crítica de sus monumentos, aunque no hará referencia alguna a la guerra de Ucrania. "Es un tema tan desagradable y doloroso que no he querido poner nada sobre el conflicto. Deseo que pare lo antes posible, no me parece estar toda una ciudad de fiesta y que haya una guerra con gente muriendo".

Para otro de los artistas de Alicante que construyen Fallas, José Gómez Fonseca, "es un sentimiento agridulce, al menos para los que vamos a plantar fallas que tenemos en el taller desde hace dos años y medio, de contratos firmados hace tres años". Pese a todo reconoce que están contentos porque "se intenta volver un poco a la normalidad, pero con ganas de que termine todo esto, de que plantemos en València y se queme; en Alicante, y se queme. Dar las gracias a las fallas y a los falleros de darnos la oportunidad de poder seguir trabajando, que es lo que más necesitamos hoy en día. Es cuestión de pasar todo esto. Estamos viendo el horizonte, pero está muy lejano. Nuestra normalidad aún tardará un par de años".

Gómez Fonseca va a plantar cuatro fallas. "Tenemos ilusión y ganas de ver a clientes que hace mucho tiempo no vemos y que ellos mismos nos cuentan que la gente se está animando. Parece que la pandemia se va pasando pero ahora llega esta guerra que esperamos que termine ya, que estamos en contra de ella. Parece que el coronavirus haya desaparecido, pero todavía hay contagios. Esperamos volver a la normalidad, que es lo que necesitamos".

Amplia participación

Plantarán en València capital Pedro Espadero, Lorenzo Santana, José Francisco Gómez Fonseca, en la capital y en San Antonio de Benagéber; Juanma Varó; Sevior i Priol en Valencia, Gandía y Dénia, Fran Santonja, Lorenzo Santana, Mari Carmen Baeza, única artista femenina agremiada en este momento; Sergio Gómez, Raúl García Pertusa, Juan Alberto Navarro y Sergi Guijarro, en Mislata y Gandía. Algunos de ellos concursan en pueblos. También acudirá Fran Sierra, que planta en Sagunto, Utiel, Carcaixent, y en Valencia.

En poblaciones plantan Fede Molinero, Adrián Alcaraz, Roberto Chorro, en su caso en Bétera; José Manuel García Esquiva "Pachi", en Dénia y Benidorm, al igual que Asensi. Eliot García mostrará sus creaciones en Pego y Oliva.

Sergio Gómez plantará Especial infantil en Barrio Bétero de Valencia y en Sagunto; y en Primera Raúl García. Lorenzo Santana panta la categoría más alta en Valencia, en una tercera A.