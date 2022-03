La Casa de Rusia en Alicante alerta de episodios crecientes de rusofobia en la provincia

La Casa de Rusia en Alicante alerta de que se están produciendo episodios crecientes de rusofobia en la provincia a raíz de que este país haya invadido Ucrania. Situaciones que, según describen, se están dando en colegios, en entidades de reparto de alimentos que los estarían negando a familias rusas y en general en la calle. Así lo ha explicado el presidente de la Casa de Rusia, Aleksandr Chepurnoy, quien pide a los maestros que no miren para otro lado cuando contemplen estos episodios entre niños. "Hacemos un llamamiento porque en la calle también empieza a aparecer la rusofobia. Estamos en un estado de derecho y no se puede permitir que haya consecuencias del pueblo hacia inmigrantes, no se puede cerrar los ojos a esta situación porque si no vamos a terminar mal", ha señalado.