El bipartito frena proyectos millonarios por el retraso en la aprobación del Presupuesto de 2022

Proyectos millonarios como la reurbanización de la plaza Nueva o la de San Blas y la reforma integral del Pitiu Rochel siguen en "stand by", a la espera de que entre en vigor el Presupuesto municipal de 2022. Paralizados, por tanto, a falta de financiación. El retraso en la aprobación de las cuentas de este año, que no pasaron por Pleno para su visto bueno inicial hasta mediados de febrero, está demorando el inicio de unas actuaciones de las que el gobierno municipal habla hace casi un año, cuando las incluyó entre las inversiones a financiar con remanentes de tesorería, es decir, con ahorros acumulados en las arcas municipales principalmente por falta de ejecución presupuestaria. De hecho, estas actuaciones debían haber arrancado el pasado año, ya que parte de la financiación necesaria para su ejecución se incluyó a través de la fórmula de la modificación de crédito en el Presupuesto de 2021.

Sin embargo, nada de eso sucedió. Empezado ya el tercer mes del año, proyectos como los de la plaza Nueva, San Blas y el Pitiu Rochel destacan entre los que se encuentran a la espera de que el Pleno municipal dé luz verde definitiva a las cuentas para 2022. El documento económico más importante del Ayuntamiento se encuentra en plena fase de alegaciones, que arrancó el pasado 18 de febrero con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tras su visto bueno inicial con los votos a favor de los socios del ejecutivo local, PP y Ciudadanos, y la abstención clave de Vox. En contra, se posicionaron los tres grupos de la izquierda municipal, PSOE, Unidas Podemos y Compromís. Las propuestas de cambio, abiertas en este periodo a toda la ciudadanía y no sólo a los grupos políticos, se pueden registrar hasta el próximo 10 de marzo, es decir, 15 días hábiles desde su inicio. Entonces, los técnicos de la Concejalía de Hacienda deben realizar un informe en el que explicarán la aceptación o el rechazo de las propuestas para modificar las cuentas, que pasará por la Comisión de Hacienda antes de su aprobación definitiva en el Pleno. Estos trámites se agilizarían si no se produce ninguna alegación al Presupuesto en tiempo y forma. En el bipartito de Alicante se estima que el Presupuesto de 2022 entre en vigor en la segunda quincena de este mes. A partir de esa fecha, ya se podrá disponer de la financiación necesaria para empezar obras que debían haber arrancado el pasado año, pero que no lo hicieron por retrasos en la licitación de los contratos de obras.

A la espera de esa financiación se encuentran proyectos de los que ha hecho bandera el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. Entre ellos, la reurbanización de la plaza Nueva, que incluye como actuación más simbólica la retirada del acuario, que lleva cuatro años sin vida animal. El gobierno local, entonces en manos solo del PP, decidió sacar definitivamente a todos los ejemplares marinos del acuario tras varios episodios de muertes masivas en la instalación. El proyecto permitirá reurbanizar la emblemática Plaza Nueva, ampliar aceras con la que ganar espacios para los peatones, así como crear nuevas áreas polivalentes que logren modernizar y renovar este importante espacio urbano, creándose un corredor peatonal que conecte un itinerario desde la Rambla de Méndez Núñez hasta la Montañeta. Según el gobierno municipal, una de las novedades de la actuación radicará en la creación de un "gran espacio abierto en la plaza, con un ágora, como lugar de encuentro para dinamizar el barrio, dotándolo de un espacio vivo donde poder a su vez celebrar eventos, actividades y activar el comercio, que va a cambiar todo el entorno del centro de Alicante, ganando nuevos espacios ajardinados para hacerla más habitable". El bipartito, tras la polémica surgida, ha garantizado la continuidad de los árboles de la plaza, incluyendo el olivo y los ficus. La obra la ejecutará CHM, Obras e Infraestructuras con un coste total de 578.800 euros y seis meses de ejecución.

Una mayor inversión conlleva la reurbanización de la plaza de San Blas, con un presupuesto de casi 3 millones de euros y once meses de ejecución a cargo de Ecisa Compañía General de Construcciones. En este caso, el Ayuntamiento prevé reordenar la plaza con un nuevo diseño en el que prevé priorizar al peatón para mejorar a su vez la accesibilidad transversal y longitudinal, creando nuevos itinerarios peatonales para favorecer la movilidad con amplias aceras, entre las diferentes zonas internas y del entorno de la plaza. El proyecto prevé sustituir el canal de recogida de pluviales situado en el eje central de la calle Antonio Martín Trenco con una canalización y colector, pasando a ser una calle con dos carriles, uno en sentido subida que se ensanchará a dos en la nueva rotonda semaforizada que se va a crear en la intersección con la calle Condes de Soto Ameno, y otro carril en sentido bajada. Además, se va a ensanchar la acera que linda con el campo de fútbol de San Blas, generando mayor aparcamiento en batería, con un carril bici de doble sentido en la mediana, según el Ayuntamiento.

También en el entorno de San Blas se acometerá otra de las obras que está a la espera de la aprobación definitiva del Presupuesto. Se trata de la reforma integral del Pitiu Rochel. La empresa Doalco será, a priori, la empresa encargada de ejecutar la obra en un plazo máximo de diez meses y con un coste algo superior a los dos millones de euros. Esta actuación está enfocada a acondicionar tanto el interior como el exterior del pabellón, con el objetivo de realizar una nueva redistribución de los espacios para adaptarlos a las necesidades actuales. La obra incluye una cuarta entrada al pabellón en la que se acondicionará la zona de taquillas. Se renovará también el pavimento de la pista central y se incluirá accesibilidad para elementos deportivos. También se prevé una redistribución en la planta baja para habilitar la zona de vestuarios, almacenamiento y salas de diferentes usos.

Todos estos proyectos, entre otros, están a la espera de la aprobación definitiva del Presupuesto.