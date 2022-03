"El elevado precio de la electricidad tiene que ver con que España funciona a nivel energético como una isla"

Invitada por el Aula de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Alicante, y de la mano del profesor de Tecnología Informática y Computación, Javier Fernández, la ingeniera industrial María Teresa Vela, formada en la Politécnica de Valencia y actual delegada regional para la Comunidad y Murcia del grupo Red Eléctrica, defiende los grandes retos a los que nos enfrentamos para transformar el actual modelo energético y descarbonizarlo al cien por cien, al tiempo que subraya que nada será posible si no vamos de la mano de Europa porque ningún sistema por si solo cuenta con la suficiente capacidad como para evitar un gran apagón.

Se habla continuamente de transformar el modelo energético ¿pero en qué consiste y en qué plazos está previsto?

Desde luego vamos hacia una transición ecológica y eso va a implicar una manera distinta de generar la energía. Vamos hacia un mix de generación de energía descarbonizada al completo para 2030, y hacia una manera distinta de consumir la energía eléctrica, poniendo en el centro del sistema al consumidor. La planificación de la red de transporte, que es nuestra función, es algo vertebral porque capacitará que los generadores renovables se integren en el sistema y funcione. Todo se reduce a instalaciones, subestaciones y líneas a desarrollar en el horizonte 2026 para hacer viable la descarbonización de la economía.

¿Qué implica poner al consumidor en el centro?

Significa que habrá una gran penetración de energías renovables en el sistema eléctrico y que eso va a necesitar flexibilidad para poder mantener la seguridad del suministro venga de donde venga, de forma más concentrada o no. Lo que hay detrás de un interruptor es impresionante y quizá falta pedagogía social. Los sistemas eléctricos no entienden de fronteras si la redes están interconectadas, pero el nuestro solo tiene una capacidad de interconexión con Europa del 10%. Quiere decir que contribuimos con ese porcentaje resolver el problema de los demás, crear esa inercia es lo que aguanta al sistema para que no se produzca una apagón en una contingencia.

¿La guerra contra Ucrania puede afectar al suministro?

No estamos barajando esa circunstancia. Cualquier evento puede afectar a cualquier elemento de la economía, pero lanzo un mensaje de tranquilidad porque la garantía del suministro está asegurada. No hay problemas de garantía de suministro en España por la guerra. Cuando hablo de contingencia me refiero a problemas de desequilibrio en el sistema eléctrico por cortocircuitos en algún punto, o por descompensación por un evento meteorológico que deje las instalaciones fuera de servicio. No está relacionado con un conflicto bélico.

¿Y el desorbitado precio que ha llegado a alcanzar y que sigue imparable?

El precio está relacionado con que tenemos una baja capacidad de interconexión con el resto de Europa, es el gran problema de España que es prácticamente una isla en electricidad. Otros que son islas en realidad, tienen una capacidad muy superior, siempre en relación con el tamaño del sistema eléctrico, como Dinamarca, que alcanza el 50% de interconexión. Eso merma la competitividad para España y de ahí que las interconexiones sean el cordón umbilical para la transformación eléctrica, porque el mercado interior europeo optimizará los recursos y permitirá precios armonizados y más homologables.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para lograr algo así?

Europa ha habilitado mecanismos para impulsar estas inversiones que se consideran estratégicas. 45.000 millones a 2040 y la reducción de 55 millones de toneladas anuales de CO2, además de 180 proyectos de transporte eléctrico y de almacenamiento, y 50 gigavatios de capacidad transfronteriza que equivale al suministro de 50 centrales nucleares. Hay tres corredores prioritarios para España en un proyecto de interés común que se aprobará el último trimestre de este año. Hablamos de duplicar nuestra capacidad en los próximos años. Las interconexiones nos dan la vida para que no haya una descompensación en cadena y acabemos con un gran corte de suministro, porque cubren la potencia no suministrada.

¿Qué papel juegan en todo esto las renovables?

El desarrollo futuro pasa por nuevas maneras de operar del sistema eléctrico. De cara al almacenamiento de energía esperemos que para 2030 esté mucho más desarrollado para más que duplicar la capacidad. Las interconexiones internacionales darán flexibilidad al sistema y la hidráulica es una joya, porque pones las turbinas a funcionar en un momento, son rápidas y es energía renovable, con una capacidad de regulación buenísima para el sistema. En diez años va a cambiar el modo de consumo y la producción, se parecerán a la actualidad como un huevo a una castaña.

¿Qué cambios serán esos?

El consumidor también será productor de energía, habrá una variabilidad tremenda en la manera de consumir y producir energía y se transformará en flujos direccionales a partir de redes inteligentes. Las telecomunicaciones van a ser muy necesarias, será uno de los sectores más atractivos, para trabajar porque está todo por descubrir. La demanda o consumidor también va a decidir sobre la generación de energía y tendrá la capacidad de ser las dos cosas. Todo evoluciona pero hace falta mucho desarrollo tecnológico e inversión, no se hace en cuatro días.

¿Y dice que habrá dinero de Europa?

La transición energética no tiene que ser un coste económico, sino una oportunidad para el crecimiento de la economía, la generación de conocimiento. Pero sin un desarrollo tecnológico propio ni la investigación que generan las universidades, no me refiero solo a la masa de conocimiento sino también al emprendimiento, podemos caer en que sea un coste y no una oportunidad. Y eso no puede ocurrir.