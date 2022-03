Margallo y Ruiz Devesa piden acabar con la dependencia energética de Rusia

Los eurodiputados José Manuel García-Margallo (PP) y Domènec Ruiz Devesa (PSOE) coincidieron este viernes en señalar que España tiene una gran oportunidad para romper con la gran dependencia energética, principalmente gas, pero también petróleo, que tiene de Rusia aprovechando la coyuntura de la guerra en Ucrania. El socialista Ruiz Devesa fue muy contundente a la hora de poner el foco en reducir al máximo la importación de gas y petróleo de Rusia a través del aprovechamiento de los gasoductos con Argelia y Francia, algo que secundó el popular García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, quien recordó que su partido ya lo propuso en 2013. Así lo indicaron en una nueva edición del Foro +Europa organizado por el Club INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo, y en el que colaboran la Cámara de Comercio de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Euipo (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ambos también están convencidos de que, si el conflicto bélico se agrava, el tradicional aliado de Rusia, China, que se está manteniendo más al margen de lo esperado, servirá de pared para frenar a Vladímir Putin.

«La pandemia nos ha dado a los europeos la unión fiscal y sanitaria y la guerra debe darnos la defensiva» DOMÈNEC RUIZ DEVESA, EURODIPUTADO DEL PSOE

«Aquí no hay equidistancia: hay un culpable y una víctima. Rusia vulnera la ley internacional» JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO, EURODIPUTADO DEL PP

El acto, que se celebró bajo el título «Europa y España frente a la agresión rusa», se celebró en el Museo Arqueológico Provincial (Marq) tras sufrir un pequeño incendio la sede del Club INFORMACIÓN, donde se iba a llevar a cabo. Unas 200 personas asistieron a la ponencia, entre otras, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz; el tesorero de la Cámara de Comercio de Alicante, Armando Sala; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la diputada del PP Macarena Montesinos; el presidente del PP provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el secretario general del PSPV en Alicante y diputado provincial, Miguel Millana; o el exsenador Ángel Franco, además de concejales y alcaldes tanto del PP como del PSOE de toda la provincia. El director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, se encargó de moderar el acto.

«Putin ha perdido porque es muy difícil controlar un país con una guerra a sangre y fuego, y mano militar» DOMÈNEC RUIZ DEVESA

«El coste de las sanciones lo va a tener la UE, no EE UU, porque tiene gas y petróleo para exportar» JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

El diputado del Parlamento Europeo del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el alicantino Domènec Ruiz Devesa, señaló que, si la pandemia ha dado a los europeos la unión sanitaria y fiscal, «la guerra debe dar la defensiva y energética». En este último sentido abogó por acabar con la dependencia del gas y petróleo rusos, y en ello juega un papel fundamental España que puede convertirse en el gran hub de la energía europea «si ampliamos el gasoducto y la conexión con Argelia y Francia y ponemos en marcha las seis plantas gasificadoras que son más que las que hay en Europa, para exportar el gas licuado». Guante que recogió García-Margallo para recordar que «la idea de convertir a España en plataforma de exportación de energía la planteó el PP en 2013. «Tenemos dos gasoductos y seis estaciones de regasificación, y si esto se aprovechase podríamos surtir el 40% de la energía que viene de Rusia», aseguró el eurodiputado popular.

«Hay que ampliar las sanciones a Rusia, Putin no se esperaba la desconexión económica» DOMÈNEC RUIZ DEVESA

«Europa necesita una autonomía financiera: se acabó que EE UU sea el sheriff y la UE el pianista» JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

En cuanto a los objetivos de Putin, García-Margallo citó tres aludiendo a las informaciones que le habían llegado a las distintas embajadas: «Hacer un corredor marítimo, debilitar económicamente y garantizar y evitar que Ucrania ingrese en la Alianza Atlántica». Por su parte, Ruiz Devesa señaló que Putin busca «incorporar a la federación rusa la parte oriental de Ucrania, que es rusófona que no rusófila, y en la occidental tratar de instalar un gobierno fantoche proruso». «Putin ha perdido con esta guerra a sangre y fuego, porque va a tener un país difícil de controlar desde el punto de vista social y político», añadió el parlamentario del PSOE, mientras que el popular censuró que el líder ruso se haya saltado todas las leyes internacionales. «Yo no daría el paso de que Ucrania entre en la OTAN y creo que para su seguridad es mejor que no entre, y para la OTAN no tiene sentido incluir a un país con un territorio anexionado con la constitución rusa y dos territorios ocupados y una economía absolutamente dependiente de Rusia», zanjó José Manuel García- Margallo y abogó por «dar tranquilidad a los rusos respecto a occidente y viceversa».

«Tenemos que construir un fondo europeo para ayudar a todos los sectores perjudicados» DOMÈNEC RUIZ DEVESA

«Rusia debe ser el socio estratégico de Europa a medio o largo plazo porque debe buscar expandirse» JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

Ambos eurodiputados, que se consideran federalistas europeos, coincidieron en pedir una Europa más unida. Ya en el turno de preguntas, el público se mostró muy interesado por la postura de China, aliado histórico de Rusia, por mostrarse poco activo, aunque no quiso condenar la agresión rusa en Ucrania. No obstante, dijeron estar convencidos de que, en el caso de que el conflicto se agrave, podría jugar un papel determinante para frenar a Putin. Ruiz Devesa ve al país oriental como mediador «porque no podemos hacerlo los americanos ni europeos porque no estamos en guerra con Rusia» y puede ser el cauce, añadió, para llegar a una solución «a medio y largo plazo». Mientras que García-Margallo, que valoró la actitud «prudente» de China, abogó por encontrar pronto la paz porque Rusia « a medio y largo plazo debe ser el socio estratégico de Europa».

Cierre de filas con la entrada de Ucrania en la UE: debe ser una prioridad

Tanto el eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa, como el europarlamentario popular José Manuel GarcíaMargallo apostaron por facilitar la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Algo que debe ser una prioridad, pero que ambos coincidieron en señalar que, de ponerse en marcha, será un proceso largo, recordando que España tardó más de diez años en entrar desde que lo solicitó. Ruiz Devesa censuró que «Putin lleva años haciendo lo posible para dividir a Europa» y aseguró que lo que ha conseguido con esta guerra es cohesionar a la UE y «de un modo que no lo conocíamos». García-Margallo indicó que la solución al conflicto es «más Europa» y añadió que Ucrania debe ir a la neutralidad, a «la finlandización», en referencia a Finlandia. «Creo que Ucrania no debe entrar en la Alianza Atlántica, sí en la UE», zanjó el exministro.