Solidaridad con Ucrania

Huyen de la guerra con lo puesto y su única vía de escape es poder llegar a la frontera de Ucrania con otro país y buscar un medio de transporte para llegar a España. Algunos de ellos lo han logrado o están de camino a la provincia y dejan atrás el horror de las bombas y los tiroteos, aunque con la mente puesta en aquellos que dejan atrás.

Una de ellas es la abuela materna de una alumna ucraniana del colegio público San Roque de Alicante que llegará de madrugada a la ciudad para reunirse con ella y con los padres de la menor tras lograr huir del centro de Ucrania, donde vivía. Con ella se trae a una familia ucraniana, sin lazo alguno con la provincia, a los que conoció en Varsovia y decidieron unir sus destinos. Los refugiados llegaron a Francia tras un largo periplo alejándose de la zona de conflicto hacia la Comunidad Valenciana. La otra abuela de la menor, la paterna, permanece en Ucrania, «en casa y aterrada».

Ante la situación en que llega esta familia, con un hijo de 18 años pero otro menor, de unos 8 años, el padre de la alumna ucraniana pidió ayuda al padre de uno de los mejores amigos de su hija y compañero de clase, un niño ruso-español, cuyo padre es español, aunque fue becado universitario en la URSS. Este padre se ha implicado pidiendo ayuda a la dirección del colegio y a las familias, iniciándose una corriente de solidaridad y de brindar la ayuda que puede cada uno, logrando que al menos dos familias se hayan ofrecido para acoger inicialmente en sus casas a estos refugiados ucranianos, que llegan a la desesperada y a la aventura. El San Roque se está volcando ofreciendo enseres y mantas. Incluso una madre del colegio, psicóloga de carrera, española, ha brindado su casa a la familia huida que se trae la abuela de la alumna del centro para que no se vean en la calle dado que no tienen nada.

También la Asociación Amigos de Ucrania les ha llamado para ayudar y brindar alojamiento a la familia huida. No le consta que haya llegado a Alicante todavía ninguna familia refugiada desde Ucrania, aunque las esperan, según indica el padre que está promoviendo el acogimiento de los desplazados.

Dentro de estos primeros ofrecimientos de ayuda de la sociedad, este mismo padre ha acudido de forma espontánea al Ayuntamiento de Alicante, donde ha coincidiendo con una miembro del equipo de gobierno, que, afirma, le ha atendido muy amablemente, a la que ha informado de que ya están llegando familias ucranianas refugiadas.

La abuela de la menor del San Roque decidió huir desde Ucrania e inició una travesía a la aventura sin saber qué podría pasar. «Tras un primer larguísimo viaje en tren llegó a la frontera polaca y de ahí hasta Varsovia, donde conoció a un matrimonio ucraniano joven con dos hijos, al que no le liga nada con Alicante, y se unieron a ella para buscarse la vida aunque en las últimas horas se ha precipitado su venida», al conseguir viajar en un coche.

Ante la pronta llegada, este padre se ha movilizado consiguiendo el apoyo de la dirección del colegio y de varias familias que se han ofrecido a brindar alojamiento a los refugiados. «Lo que percibo es que a corto y medio plazo si las instituciones no están preparadas para la acogida se pueden dar situaciones de desconcierto.- Queremos activar este asunto para que las autoridades vayan estando preparadas». El menor de 8 años que viene con la abuela de la niña ucraniana en Alicante se quedará con ellos en casa de momento y el resto de la familia irá a casa de otras personas.

Dado que en este acogimiento hay implicadas personas rusas y ucranianas, el citado padre destaca que «el hermanamiento es máximo. Hay una brecha muy grande entre ciudadanos y personas que están muy politizadas, que se dejan llevar por cuestiones de bandera. Por contraposición, la realidad es que para un ruso un ucraniano es un hermano. Tienen el mismo origen étnico y una relación histórica amplia, hay muchos ucranianos que viven en Rusia y al contrario», afirmó emocionado.

Refugiados en Benidorm

No son los únicos que llegarán a la provincia. En Benidorm, una familia ucraniana ya duerme en un camping, el «Villasol» del grupo Don Pancho». En sus caras aún se nota el cansancio y su mirada refleja el dolor. Llevan apenas 24 horas en España y sus vidas ya notan un respiro, el de no escuchar las bombas; aunque su cabeza sigue donde estaba su casa y los suyos. Olha Smirochynska y sus tres hijos tenían su vida hecha en Ucrania y en pocos días han pasado a ser refugiados y a tener que viajar más de cinco días para huir de un conflicto que aún no logran comprender.

Olha llegó a Benidorm el jueves con sus tres hijos, un joven de 16 años con autismo, otro de 13 y uno de 7 años. Llegaron con lo poco que consiguieron meter en dos pequeñas maletas y alguna bolsa: «Fue muy rápido todo». Solo tardaron un día en huir de la ciudad donde vivían en Ucrania. «El primer día de guerra mi empleado fue asesinado por un cohete», explica la mujer. Ahora mismo no saben en qué estado estará todo tras la caída de bombas y todo el combate.

La guerra ha hecho que tengan que dejarlo todo en un segundo. También a su familia: «Tenemos allí aún a familia y a mi hija de 25 años». Ella no ha salido de Ucrania porque «su marido no puede» y se han quedado en el país. Todos están pendiente del móvil para saber más noticias: «Esta noche ha sido más tranquila y han podido dormir un poco más».

Olha asegura que «siempre hay algo de esperanza, pero está todo muy, muy mal». Y cuando se nombra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, solo una palabra sale de su boca: «Es como Hitler» y «quiere acabar con el pueblo ucraniano y con todo. Está disparando a civiles».

Ahora el camping de Benidorm es su casa. Los propietarios del mismo les han hecho llegar todo lo necesario en estos momentos, desde ropa a enseres personales o comida. Los mismos vecinos del alojamiento están reuniendo juegos o cuentos y esperan que puedan disfrutar de actividades, sobre todo los más pequeños. Esta familia no será la única que encuentre un poco de paz en el camping de Benidorm. Este fin de semana se espera la llegada de tres madres más con hijos, entre ellos un bebé, y otra familia la próxima semana, según explicaron fuentes del grupo Don Pancho.

En este alojamiento, se ha enviado una circular a todos los huéspedes, la mayoría ingleses en esta época del año, para dar a conocer la situación y que puedan aportar su ayuda a las familias. Así se ha habilitado allí mismo y en el hotel Don Pancho un punto de recogida de artículos de primera necesidad para enviar al país a través de la ONG «SOS Ucrania».

Más familias ucranianas llegarán a Benidorm

El viaje de la primera familia de refugiados que ha llegado a Benidorm no será el último. El viaje se ha organizado a través de la solidaridad de una empresa de construcción con sede en Molina de Segura (Murcia), TIR Viviendas, que tiene el 90% de la plantilla ucraniana, incluido el propietario. Se pidió ayuda al director general de Don Pancho, Francisco Quiles, para encontrar una solución habitacional adecuada a esas familias. «Nosotros aportamos nuestro granito de arena con alojamiento y alimentos traídos desde nuestro hotel», añadió.