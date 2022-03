ALICANTE Y ELCHE, DICIEMBRE DE 2011

El jueves 22 la sesión vespertina de hipnoterapia la acabamos a las seis y media de la tarde, y como Joan tenía programadas más visitas nos despedimos después de quedar en vernos en mi casa para cenar.

Al salir de la clínica, aquella extraña sensación que venía produciéndose como una llamada en mi interior, hizo que subiera por la avenida de Alfonso el Sabio y la calle de San Vicente. Caminaba despacio porque la enfermedad de NOHL apenas me permitía ver con claridad el suelo más allá de un par de metros por delante de mí. Era de noche, llevaba puestas las gafas de sol porque los faros de los coches me molestaban al difuminarse ante mis ojos como pequeñas nebulosas resplandecientes y cegadoras. Empezaba a lloviznar y no llevaba paraguas, pero no desistí en mi intención de seguir caminando, de avanzar dejándome llevar hacia un lugar que ya conocía, donde surgía aquella voz femenina que me llamaba y me empujaba con la fuerza del viento huracanado.

Tal como le había comentado a Joan, estaba segura de que el esqueleto que había sido exhumado hacía año y medio en el patio del colegio de San Roque tenía que ver con mi obsesión y la de mi hermana, y con la de nuestros antepasados, como había recordado a través de mis regresiones hipnóticas. Después de contarle mi descubrimiento por internet, le dije a Joan:

–Los restos de esa mujer que ahora están guardados en el almacén arqueológico de Las Cigarreras deben ser el origen de mis alucinaciones, de mis trastornos, y también de los de mi hermana… Lo he pensado muy bien, estoy convencida.

–Pero tu hermana padece esquizofrenia… –repuso.

–Sí, pero creo que esa obsesión por excavar en el patio del colegio nada tenía que ver con su enfermedad. Aunque no la hubiese padecido, habría sentido las mismas llamadas, los mismos impulsos de forma irracional que yo estoy sintiendo.

–Es posible que tengas razón. En el caso de tu hermana han podido coincidir ambas cosas –reconoció.

–Ahora sabemos el origen –dije con determinación.

–Puede ser.

–Según los datos que manejan los arqueólogos, el esqueleto de la mujer estaba junto a lo que parecen ser los restos de una vivienda islámica del siglo XI o XII en la calle de la Balseta.

–Es muy remoto, pero he de reconocer que todo concuerda. En la penúltima regresión recordaste cómo una conversa de principios del siglo XVII, obsesionada por esa misma llamada, provocó involuntariamente un incendio y murió calcinada buscando algo junto al aljibe de una casona de la misma calle…

–El mismo lugar, probablemente, donde ahora se encuentra el patio del colegio.

–Exacto. Que coincide es el mismo lugar donde se encontró el esqueleto.

–Por tanto, seguramente es la clave de todo. Pero nos falta lo más importante, ¿no crees? –pregunté. Joan tardó segundos en contestar y, cuando lo hizo, supe que había acertado:

–Saber qué debéis hacer quienes sentís esta llamada.

–Eso es. Y estoy segura de que debemos ser descendientes de ella. Por lo que he recordado en las regresiones, estamos emparentados.

–A falta de confirmar, parece que el origen está entre los moriscos del valle de Laguar, en la comarca de la Marina Alta.

–Es lo que sabemos por ahora. En esta última regresión he retrocedido hasta 1624, pero, según los arqueólogos, el esqueleto es anterior, el de una mujer que debió vivir en los siglos XI o XII. Aún queda por retroceder…

Roberto

Envuelta en mis pensamientos me acercaba a la plaza de España cuando un hombre con gabardina gris, resguardado con paraguas negro, se plantó delante de mí obligándome a parar en mitad de la acera. De inmediato me sobresalté, pensé en un atraco, hasta que me percaté de que estábamos a cuatro pasos de la Comandancia de la Guardia Civil y nadie iba a ser tan idiota de intentarlo siquiera. Me tranquilicé un poco.

–¿Patricia Mayans?

Asentí mientras observaba insegura los pocos rasgos físicos que aquel desconocido dejaba a la vista. En cierto modo, el que se acercara lo suficiente para cubrirme con su paraguas me vino bien, la lluvia había empezado a arreciar y sentía la incomodidad del frío. También el acercamiento de aquel hombre me permitió ver su aura de un color amarillo mostaza.

–Disculpe, me llamo Roberto Maciá, soy detective privado.

–¡Vaya! –se me escapó. Era el primero que conocía en la vida real.

–Verá. Me gustaría pedirle que me acompañara para que conozca a mi cliente.

–¿Acompañarle? ¿Su cliente? ¿Quién es su cliente?

–Una señora. Lamentablemente, no puede salir de su residencia, me ha pedido que acepte venir a conocerla…

–¿Quién es? –repetí.

–Se llama Amelia Maciá. Somos primos, o eso creíamos. Hace cosa de tres meses me contrató para que llevara a cabo varias investigaciones.

–¿Y?

Tardó segundos en responder. Sus mofletes se tensaron y unos labios delgados sonrieron tímidamente.

–Investigaciones que de algún modo tienen que ver con usted.

De repente tuve una corazonada:

–¿Estuvo hace unas semanas en el archivo del cementerio de Villajoyosa?

Las cejas del hombre se arquearon y sus párpados se abrieron exageradamente. Amplió la sonrisa al tiempo que exclamaba:

–¡Es usted muy perspicaz! ¿Si le respondo confiará en mí y me acompañará? Le aseguro que no tiene nada que temer. Estamos a cubierto gracias a mi paraguas, pero resulta bastante incómodo mantener una conversación que creo le puede interesar. Mi coche está estacionado ahí mismo…

–Perdone, pero no le conozco ¿Adónde quiere que vayamos?

–A la residencia de mi clienta… Vive en Elche. No tardaremos mucho en llegar. Le prometo que la traeré de vuelta.

–Pero no me ha contestado, ¿para qué fue al cementerio de Villajoyosa? –lo di por hecho–. ¿Para investigar acerca del bebé que mi madre dio a luz supuestamente muerto?

Sus ojillos me miraron por primera vez con cierto amago de recelo, lo que repercutió en su aura, que se oscureció momentáneamente.

–El acuerdo que le proponía se limitaba a una pregunta, señora Mayans. Le contestaré si usted promete acompañarme.

–De acuerdo.

–Sí, estuve en el archivo del cementerio de Villajoyosa. Y sí, averigüé que, en efecto, el bebé que su madre dio a luz supuestamente muerto, no fue enterrado allí.

–Ni tampoco nació muerto…

–Deberá esperar un poco, señora Mayans. Pero le prometo que se enterará de todo a su debido tiempo –me dijo en tanto se dirigía a su coche, sin dejar de cubrirme con el paraguas.

Era un Toyota Auris. Con discreción me acerqué para ver la matrícula y, con dificultad, pude verla y memorizarla. Mientras el detective conducía, llamé por el móvil a Joan. No contestó, le dejé un mensaje de voz. Le dije que no podíamos cenar porque me había surgido un imprevisto. Le di los datos de que disponía, nombre, matrícula y marca del coche. Añadí que me llevaba a Elche para conocer a su clienta, Amelia Maciá, quien tenía al parecer algo importante que contarme. Tuve interés en dejarlo grabado por seguridad.

Amelia

Eran las ocho menos veinte de la tarde cuando el Auris entraba en el garaje de un edificio señorial situado en una calle estrecha y céntrica de Elche, tan cercana al ayuntamiento como al Huerto del Cura. Aparcó y subimos al sexto piso. En el rellano el detective pulsó el timbre. Nos atendió un hombre vestido con el clásico uniforme de mayordomo.

–Buenas tardes, Felipe. Vengo con la señorita Patricia Mayans. Tenga la amabilidad de anunciarnos.

El mayordomo cabeceó al mismo tiempo que se apartaba del umbral de la puerta para dejarnos pasar. Entramos en un amplio vestíbulo que olía a limpio y el aire acondicionado que salía por las rejillas procuraba una temperatura cálida.

Felipe desapareció con su aura gris. Mientras esperábamos, Roberto me pidió mi abrigo y lo colocó en un perchero junto a su gabardina, el paraguas lo introdujo con cuidado en un paragüero metálico.

–No tardará mucho en recibirnos.

–Acompáñenme, por favor –dijo el mayordomo con voz amable cuando reapareció.

Le seguimos por el pasillo hasta un salón. Las puertas correderas estaban abiertas y Felipe se hizo a un lado para que accediéramos.

Era una vasta estancia bien iluminada con paredes cubiertas por tapices flamencos y óleos paisajistas con ambiente inglés. Más allá de la cristalera, semicubierta por una cortina de terciopelo oscura, se veía una terraza mojada por la lluvia que estaba cayendo.

De pronto tuve un déjà vu. Mi memoria me recordó a mi hermana Carmen en la clínica psiquiátrica cuando miraba a través del ventanal. Había una mujer sentada en una silla de ruedas. A su lado, de cuclillas, una enfermera de uniforme murmuró algo y se alejó cruzándose con nosotros.

Roberto avanzó unos pasos hacia el ventanal, yo me quedé junto a la entrada.

–Amelia, aquí está la señorita Mayans, que tan amablemente ha accedido venir a verte.

–Gracias, primo –oí que decía con dificultad una voz algo distorsionada. Me aproximé un poco y percibí al instante un ligero aroma familiar a canela en rama que provenía de aquel sillón reclinado, o lo que fuera. Me apareció la visión de su aura, un color semejante al albaricoque, entre el rosa y el naranja. Aquella presencia femenina, sin saber por qué, ayudó a calmar mi ánimo.

Roberto se volvió hacia mí, permitiéndome descubrir de frente a la mujer que había en aquel artilugio comparable a una silla de ruedas.

Su cara tenía el aspecto decaído y pálido de una mujer enferma, y sentí al instante que las sospechas que había alimentado durante los últimos minutos (desde mi encuentro con el detective) eran acertadas. Más vieja de lo que debiera por su edad, tenía un tubito de plástico dentro de la boca conectado a un respirador artificial. Pero fueron sus ojos oscuros, cubiertos por una fina capa blanquecina, y su lunar carmesí en medio de una frente despejada, lo que me convenció de que me encontraba ante mi hermanastra.

–Hola, Patricia. Por fin nos conocemos.