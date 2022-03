"Todavía me sorprenden situaciones de violencia que relatan muchas mujeres, tienes que respirar hondo"

Profundamente concienciada con la lacra social de la violencia de género, la experta forense Mar Pastor recibe este martes de manos de la rectora Amparo Navarro el premio Igualdad 2022 de la Universidad de Alicante. Su esforzado trabajo de no menos de 16 horas diarias, su empeño por visualizar la situación que sufren quienes se ven anuladas durante años sin romper la relación, y su extrema sensibilidad que le lleva a "respirar hondo" en más de una ocasión, por más años que lleve en la profesión, le hacen acreedora de un premio que dice recibir con gran orgullo por venir de la que considera "mi universidad".

¿Cómo llegó a especializarse en peritaje de la violencia de género?

Soy perito por vocación, médico forense, y cuando empecé la carrera profesional la peritación en violencia de género era muy distinta, en el año 2000 no existían medidas de una ley integral, ni unidades, se valoraba a las víctimas en psiquiatría, fue mi primer contacto. Me fui especializando adquiriendo formación. Dirijo desde 2018 la primera Unidad Integral de Valoración en Alicante, tenía mucha motivación, y la tengo, y una vocación muy específica.

¿Qué caracteriza a estas unidades?

La unidad forma parte del Instituto de Medicina Legal y Forense de Alicante, es exclusivamente pericial, y supuso una auténtica revolución en el ámbito de la peritación de la violencia de género. Todos los integrantes hacemos informes periciales conjuntos que ayuden a los jueces en la toma de decisiones.

¿Dónde ponen el acento?

El ámbito de la violencia de género presenta características muy distintas de otras formas de violencia. Valoramos no solo a la mujer que denuncia si no que se investiga también la situación de los hijos o hijas. La evaluación intenta estudiar la situación de violencia vivida en su conjunto, no solo le hecho violento. Son violencias con historia. Y el trabajo es multidisciplinar. Valoramos toda la situación que relata que ha vivido a efectos del informe al juez para que lo tenga como uno más; intervienen varios profesionales, médicos y psicólogos.

¿Es más psiquiatra o forense?

Me formé en medicina forense y la capacitación en psiquiatría forense. Hay que tener clara nuestra función que a veces se asocia a periciales del cadáver. Asesoramos al juez con informes periciales de todo el ámbito de la medicina con una valoración multidisciplinar porque hay secuelas psíquicas y otras circunstancias que ayudan al juez a juzgar el caso. La violencia de género y cómo repercute hay que conocerla muy bien y valorar las secuelas.

¿Diría que es una especialidad más complicada?

No diría que es más complicada pero en este ámbito muchas cosas son muy delicadas. Tratamos con el dolor ajeno de manera constante. Hay menores, agresiones sexuales, la muerte, el suicidio, no es que sea más difícil pero cada intervención tienen características distintas. Los peritos, por definición, no podemos dejarnos llevar por lo que sucede alrededor y debemos estar especializados para abordar los casos con calidad.

Alguna vez he tenido ganas de acabar porque no aguantaba el dolor de lo que estaba escuchando.

¿Recuerda algún caso que le llamara la atención o le sobrecogiera especialmente?

He visto muchos casos y todavía me sorprenden situaciones de violencia que relatan muchas mujeres, tienes que respirar hondo, pero no hablamos de vivencias de personas con nombres y apellidos.

¿Qué es lo que le sorprende?

La gravedad de la violencia y cómo se sobrevive a situaciones tremendas y cómo repercuten. Hay circunstancias que afectan más por una frase o la expresión de una persona joven, la historia que lleva detrás.

¿Se le han saltado las lágrimas con algún caso?

Alguna vez he tenido que contenerme bastante. No es habitual, pero alguna vez he tenido ganas de acabar porque no aguantaba el dolor de lo que estaba escuchando.

¿Cree que los jueces actúan en consecuencia?

La respuesta judicial creo que es eficaz. Las unidades de peritación de violencia de género aportan informes en el ámbito tanto penal como civil. En lo penal son informes muy sólidos como elemento de prueba a la hora de llevar a cabo un juicio, y en el civil es muy importante determinar las medidas con los menores en situaciones de riesgo, que aportan mucho a los operadores jurídicos. Un informe es útil si responde a lo que preguntan en un tiempo razonable.

La culpa no está en la víctima, la violencia no depende de la víctima. Es un problema que sufren las mujeres, las hijas, y es un problema de todos

¿Y cuánto tiempo es lo razonable?

Lo más urgente es si hay una causa de prisión o menores en situación de vulnerabilidad para que la respuesta sea eficaz.

¿Cómo se explica que una mujer soporte tanta humillación sin denunciarlo?

La culpa no está en la víctima, la violencia no depende de la víctima. Es un problema que sufren las mujeres, las hijas, y es un problema de todos. La denuncia es un facto de protección porque conlleva medidas de protección. En la mayoría de muertes en el ámbito de la violencia de género año tras año, en alrededor del 80%, no había denuncias previas. Hay que continuar y no retirarla porque desde el minuto cero se ponen medidas.

¿Le ve solución cuando las estadísticas crecen y crecen un año tras otro?

Se soluciona con medidas de educación e igualdad desde que nacemos, en el ámbito familiar y social. A la larga pienso y deseo que eso evitará situaciones de roles interiorizados, pero necesita un proceso muy largo. Es una pretensión, que la sociedad modifique los roles que hay del hombre y la mujer, hay que cambiar lo interiorizado y es cuestión de todos, no se cambia de la noche a la mañana ni con una ley, que ayuda a quien tiene el problema pero que desde su raíz requiere mucha educación en igualdad. Si echo la vista atrás se ha avanzado muchísimo, pero queda muchísimo por hacer.

No es fácil entender cómo una mujer puede vivir una situación de violencia en el tiempo y no la rompe

Usted misma imparte docencia en la UA, ¿en qué hace hincapié?

No estoy para impartir doctrina pero sí para que comprendan las situaciones con juicio crítico, que tengan conocimientos, porque no es fácil entender cómo una mujer puede vivir una situación de violencia en el tiempo y no la rompe. Hay que comprender el proceso de anulación que sufre y que se siente con la imposibilidad de tomar decisiones.

Y qué adolescentes en los institutos sigan repitiendo este tipo de roles de dominación ¿lo entiende usted?

Parece mentira pero es así, hay que quitarse mucho estereotipo de la cabeza. Puede afectar a cualquiera, independientemente del nivel social y de la edad. Lo que hace cada uno en casa, esas pequeñas gotas, son las que tienen fuerza aunque de manera individual no sea visible en conjunto se solucionará a largo plazo. En el mal entendido control del enamoramiento hay muchísimo por hacer.

¿Alguna situación en la que temiera que la cosa podía ir a peor pese a estar sobre ello?

El riesgo cero no existe. Cuando las cosas dependen de las conductas de las personas siempre hay un riesgo. Se intenta controlar el mayor número de situaciones posibles y se ha avanzado mucho en la evaluación de riesgos, los sistemas policiales también son muy buenos pero desgraciadamente hay circunstancias que conllevan que no todos los riesgos se puedan controlar.