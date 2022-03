Turismo busca turistas en Hungría, Chequia y Polonia para paliar la pérdida de Rusia y Ucrania

Turismo ha comenzado buscar mercados turísticos alternativos para paliar la falta de turistas de Rusia y Ucrania (35,000 en 2021 y 150.000 en 2019) cuyo flujo se ha perdido por la guerra de Putin contra Ucrania, y tardará meses, e incluso años, en recuperarse, lo que se ha llevado ya este año por delante 400 millones de euros directos y puede afectar a la propia recuperación tras la pademia. El primer objetivo ha sido Hungría, pais con 10 millones de habitantes y que tiene vuelos directos con la Costa Blanca con el enlace Alicante-Budapest. Otro de los países con los que se ha comenzado a trabajar es Chequia, así como el refuerzo de las promociones con Polonia, uno de los países más activos ahora mismo en la atención a los refugiados ucranianos.

El turismo de Hungría es todavía incipiente en la Costa Blanca, que absorbe al 62% de los turistas húngaros que visitan la Comunidad Valenciana. En 2019 fue la punta máxima con 16.574 turistas, en 2020 (pandemia) se desplomó hasta los 3.751 turistas y el año pasado volvió a recuperarse bastante con 10.877, un 188% más que el año anterior. El 98% de los húngaros viene en avión, la mayoría se aloja en hoteles (57%) y el 45% en viviendas de familiares o alquiler. En cuanto a los turistas de la República Checa, la Costa Blanca recibe unos 15.000 visitantes al año.

Por otro lado, la compañía Easyjet busca hoteles en la Costa Blanca para comenzar a trabajar también como turoperador el próximo invierno. Por su parte, Ryanair ha anunciado que está preparada para afrontar los costes de la subida del petróleo ya que tiene ya comprado el 80% de su combustible hasta marzo de 2023.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer mantiene su confianza de que 2022 pueda ser el año de la recuperación tras conocer que esta misma semana vuelven a abrir muchos hoteles en la Costa Blanca, algunos cerrados desde marzo de 2020.

De momento, sin embargo, se ha cerrado el acceso al turista ruso, el que más gasta en sus viajes: 124 euros por día y 400 millones de euros al año. Desde el jueves el parón de las reservas es un hecho, lo que ha generado la preocupación en un sector que trata ahora mismo de salir del agujero en el que les metió el covid. De entrada, el aeropuerto se ha quedado sin los 2.000 turistas rusos que venían todas las semana desde finales de 2021.

Rusia no está entre los principales países emisores de turistas a la Costa Blanca, un 2% del total, pero el ruso sí se distingue por ser un turista en general con alto poder adquisitivo, como lo demuestra el hecho de que su gasto medio diario sea de 124 euros, el más alto del conjunto de los turistas, según la estadística de Turisme. Los turistas rusos convencionales se alojan en hoteles (35%), apartamentos y casas de alquiler (27%),su segunda residencia (21%) y un 16% en casas de familiares y amigos.

El empresario y oligarca ruso Alexeis Mordashov, considerado uno de los hombres más ricos del mundo y máximo accionista del turoperador TUI ha salido de la junta directiva tras transferir parte de sus acciones para tratar de evitar las sanciones de la UE. TUI ha sido informado de que Unifirm Limited, una compañía de Mordashov a través de la cual posee el 34% del mayor grupo turístico europeo, ha transferido el 4,13% de los títulos a Severgroup, el vehículo de inversión ruso del financiero.

Turisme acaba de asistir en el estand de Turespaña con tres mostradores a la feria Utazas en Hungría junto a Costa Blanca, Benidorm, Visit Valencia y València Turisme compartiendo mostradores. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, subraya que "hemos asistido a esta feria con el propósito de abrir nuestra oferta a nuevos mercados con gran potencial como el húngaro, que cuenta con una buena conectividad hacia la Comunidad Valenciana".

Según Colomer, "Hungría es un país de poco más de 10 millones de habitantes y la excelente conectividad aérea nos hace un destino muy apetecible para una economía que parece que se recupera rápidamente de la pandemia que asola el mundo". Destacar que este año 2022 Budapest está conectada con los tres aeropuertos de la Comunidad

En la feria se ha desarrollado una reunión de trabajo con Muisz, la asociación de agentes de viajes más importante de Hungría, para abordar la posibilidad de celebrar el congreso anual de agentes de viajes húngaros en la Comunidad.

Además, se ha acordado preparar un programa que permita conocer las tres provincias, sus productos y sus recursos.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, se ha mostrado esperanzado en que 2022 pueda ser el año de la recuperación y ha manifestado su confianza en que "el turismo volverá a ser una de las locomotoras, con una apuesta firme por un turismo más seguro, más accesible, más diverso, más rural, más interior y más verde". También ha apuntado, por otro lado, que se observa "dinamismo turístico en el interior de la provincia de Alicante de cara a la próxima Semana Santa, con la apertura de nuestros principales mercados internacionales, como el británico y el francés".

Ocupación hotelera febrero

Por otro lado, febrero se cerró con una tasa de ocupación hotelera en Alicante del 65%, un valor que supera el registrado en febrero de 2021 en 45 puntos porcentuales y que se sitúa apenas a 4,4 puntos del alcanzado en el mismo mes de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia, que llegó al 69,4%. En relación con el mes precedente, la tasa sube en 17,7 puntos, según los dato de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante.

La positiva evolución del dato de ocupación refleja la también favorable tendencia de la sexta ola de la pandemia, que a lo largo del mes ha experimentado un pronunciado descenso en la cifra de contagios que ha permitido la relajación de algunas restricciones, como el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores. Este contexto sanitario se traduce en una mayor confianza a la hora de viajar y muestra una vez más que cuando las condiciones mejoran, la demanda responde de manera inmediata.

El buen dato provincial recoge algunas diferencias notables entre zonas turísticas y destinos. La ciudad de Alicante se sitúa algo por encima de la media, con una tasa de 65,4%. Mejores cifras se registran en Xàbia (65,9%) o Playa de San Juan (81,1%). También han sido notables los valores alcanzados en Orihuela (64,7%) o Guardamar del Segura (64,1%). Cifras más modestas se han dado en Algorfa (46,4%), Hoteles de Interior (45,4%) o Santa Pola (42,3%). En términos agrupados, Costas y Playas llega al 68,6%, mientras que Interior se conforma con un 50,0%.

En cuanto a la procedencia de la clientela turística, los viajeros llegados del extranjero crecen significativamente hasta concentrar el 61,3% del total, mientras que la demanda nacional se sitúa en el 38,7%. El país que más turistas aporta es Reino Unido (27,9%), seguido de Francia (8,3%), Bélgica (5,6%), Países Bajos (5,5%), Irlanda (4,7%) o Alemania (4,7%). Por su parte, los viajeros nacionales que han optado en mayor número por visitar la provincia de Alicante en febrero han sido los de la propia Comunitat Valenciana (34,6%), Comunidad de Madrid (20,0%), Cataluña (9,7%), Andalucía (8,9%), Castilla La Mancha (6,1%) o Murcia (5,6%).

El positivo dato de febrero, sin embargo, no tendrá continuidad, según las previsiones, en marzo. La inesperada irrupción del conflicto armado en Ucrania ha echado por tierra las esperanzas de recuperación plena, al menos en el corto plazo. La incertidumbre generada por una guerra de consecuencias impredecibles a las puertas de la Unión Europea retrae la demanda turística con efecto inmediato y se espera que este mes la tasa de ocupación se frene y no logre superar el 57,2%. "No obstante, se trata de un escenario altamente volátil y cualquier previsión puede ser superada en un sentido u otro por el curso final de los acontecimientos. El turismo es vehículo de paz y entendimiento y requiere a su vez de un entorno de estabilidad y confianza no sólo en destino, sino también en las regiones de origen de la demanda".

"Esta nueva amenaza no va a suponer, en ningún caso, que se altere la hoja de ruta del sector turístico alicantino, su apuesta por la sostenibilidad, la digitalización o la competitividad. Confiamos en que esta incomprensible situación no se agrave ni cronifique y pronto podamos pasar página a este episodio que tanto dolor y sufrimiento está causando. A este respecto, los establecimientos hoteleros y alojamientos asociados están mostrando nuevamente su solidaridad y compromiso con las causas humanitarias y son ya varias las iniciativas solidarias en la que están participando en ayuda del pueblo ucraniano", subrayan desde la Asociación.