¿Hay que hablar de la guerra con los más pequeños?

¿Debemos hablar de la guerra con los más pequeños, o mejor lo obviamos?, ¿se enteran de lo que está sucediendo?, ¿les puede afectar? Expertos en pedagogía y psicología infanto juvenil se muestran rotundos al respecto. Hay que hablarlo, sí, pero no de cualquier forma.

La propia Conselleria de Educación, a través del centro de formación de profesores, Cefire, está organizando sesiones con diversos expertos pedagogos y psicólogos en el marco de la red Xarxa 2030 para poner a disposición de los maestros los contenidos y que puedan abordar de la forma más adecuada el tema en las aulas.

Demanda

La demanda está ahí, porque en cualquier momento puede surgir el tema y, tal y como recomiendan los expertos, la mejor manera de enseñar a los niños es escuchándoles para, a continuación, mostrar la senda.

Es importante trasladar al aula lo que está pasando

El grupo de trabajo de la Comunidad en la red Xarxa 2030, sobre la forma de tratar en clase los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible para ayudar a los docentes a diseñar estrategias en esta línea, ha organizado una de las sesiones precisamente sobre la guerra, alrededor del concepto de desarrollo sostenible por la ciudadanía total y la paz.

"Es importante trasladar al aula lo que está pasando", señalan los expertos.

Cómo explicar el tema de la guerra en el colegio parte, por tanto, de la recomendación a los maestros de estar atentos a las inquietudes de los más pequeños, y abordarlo en cuanto surja la oportunidad "por los posibles efectos emocionales sobre los niños", como puntualiza Jonatan Molina, uno de los psicólogos que ha participado en la sesión a petición expresa del Cefire.

El colegio

Como los colegios no cuentan con equipo de especialistas que les asesoren al momento, el centro de profesores traslada las sesiones a su web en abierto para que puedan acceder la totalidad de los maestros, e incluir en su plan de acción tutorial las principales claves que favorecen tratar el tema de la guerra en clase de forma efectiva.

"El cole tiene un papel muy importante, no podemos dar por hecho que todos los niños reciben la misma cantidad y claridad de información, objetivo que también debe cubrir la escuela y llenar ese vacío".

Molina advierte de que como ante otra situación de conflicto cualquiera, los niños desarrollan niveles de ansiedad, y que ante el conflicto Rusia-Ucrania se trata de ayudarles a canalizar una situación de guerra que les genera emoción añadida, para que puedan gestionarlo adecuadamente.

"Básicamente hay que trasladar un mensaje claro y sincero, para evitar que generen un relato que no se ajuste a la realidad", alerta el experto psicólogo infanto juvenil.

Las preguntas están ahí, las imágenes que ven en la tele les generan dudas sobre si la guerra puede llegar aquí, y las que más pueden afectarles son aquellas en las que se pueden ver reflejados en otros niños.

La sobreexposición a imágenes de la guerra en la tele puede generar miedos irracionales que no se correspondan con la realidad Jonatan Molina - Psicólogo infanto juvenil

"Ante las despedidas de padres a hijos en la frontera, si no se le explica bien el niño piensa que le va a pasar, que su papá puede ir a la guerra. Hay que adaptar el tema a su edad y crear espacios en el aula para que se puedan expresar y aclarar sus dudas".

También advierte de que todo tiene su justa medida, porque la sobreexposición a ciertas imágenes de la guerra en la tele les pueden generar "miedos irracionales que no se correspondan con la realidad".

"Tampoco es necesario hablar del número de muertes o bombas, pero sí de dónde va la gente cuando se destruye su casa".

Hablar claro

Por eso los expertos recomiendan "hablar claro", pero al mismo tiempo hacerles ver que la solución está en manos de los mayores, que no puede pesar sobre sus hombros.

"No debo preocuparme de lo que no está en mi mano, pero sí ocuparme de cosas que me hagan ser parte del conflicto". El mensaje a trasladar a los menores no implica tanto solidaridad como hacerles ver que el problema de la guerra es de la gente mayor, que son los que intentan resolverlo.

Ayudar a los países en conflicto a adoptar una solución que no sea ni la guerra, ni hacer daño a los demás, puede ocupar a los niños no para arreglar la guerra, mensaje que recalcan los expertos, sino para colaborar por ejemplo, y según sus edades, en la recogida de alimentos para los niños Ucrania.

Actividades

También se proponen actividades en clase como escribir cartas ficticias en las que propongan ideas a los gobernantes para resolver conflictos, al igual que hacen entre ellos para resolver problemas entre compañeros en el colegio, "y sobre todo no preocuparles", abunda Molina.

La sesión didáctica organizada por el Cefire para abordar la guerra en el aula no está enfocada a una etapa concreta, aunque básicamente se dirige a clases de Infantil y Primaria en los colegios, por el lenguaje que se emplea y las posibles actividades para que cada uno aporte su granito de arena, como explican los organizadores.

El experto psicólogo, entre otros especialistas, precisa que a los tres años de edad no existe una percepción de lo que ocurre, pero que sí importa sondear en el aula sobre lo que pasa, si han oído o visto algo en la tele. "Hay que estar atentos pero tampoco anticiparse porque no todos se ven afectados emocionalmente".

El sentido común se impone, como siempre, para abordar el asunto "como una forma más de crecimiento y de generar mejores competencias en la resolución de conflictos", concluye.