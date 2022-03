La ordenanza de mendicidad de Alicante llega al Congreso de los Diputados

La polémica ordenanza de la mendicidad de Alicante ha llegado al Congreso de los Diputados.

Unidas Podemos ha elevado para su debate en el parlamento la que denomina "ordenanza de la vergüenza", recientemente aprobada en el Ayuntamiento de Alicante.

La coalición ha presentado una Propuesta no de Ley en la que se pide colaboración a las distintas administraciones "para que no se aprueben normas que criminalicen a las personas más vulnerables", en particular aquellas en situación de exclusión social, sin acceso a una vivienda, migrantes, refugiadas o víctimas de trata.

El diputado por Alicante del grupo confederal de Unidas Podemos, Txema Guijarro, explica que "la ordenanza municipal que ha aprobado el Ayuntamiento de Alicante, y que pronto entrará en vigor, ha generado una cierta alarma a nivel estatal".

Destaca que el hecho de que "una de las corporaciones de una de las ciudades mas importantes del país, se decida a legislar abiertamente en contra de las personas pobres y más vulnerables, preocupa en el conjunto del país".

Guijarro califica la ordenanza de "cruel e injusta, y abiertamente inútil e ineficaz", y se pregunta cómo van a hacer frente a las multas personas que viven en la calle porque no disponen de ingresos.

"Criminaliza"

Por su parte, el portavoz municipal, Xavier López, valora positivamente la propuesta y se pregunta a su vez sobre el número de viviendas sociales que ha construido Barcala, el plazo de demora para una cita con una trabajadora social o los expedientes de ayuda tiene la concejala Julia Llopis sin resolver.

"¿Cuantos centros de atención a personas vulnerables han creado?, ¿qué lista de espera tiene el centro de acogida y cuantas personas se quedan en la calle esperando una cama en la que poder dormir?", añade sumamente indignado.

López añade que la citada ordenanza "criminaliza a las personas que no tienen casa en Alicante y persigue a las mujeres víctimas de la trata, la norma es a Alicante lo que el acuerdo PP-Vox en Castilla y León, Barcala se ha convertido en un radical y ha asumido la agenda contra los derechos sociales que le ha impuesto Ortolá".

La iniciativa

La Propuesta no de Ley señala que tanto la Constitución española como la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea "establecen el marco fundamental en lo que concierne la dignidad de las personas y sus derechos, ante cualquier tipo de discriminación. En concreto, se referencia el artículo 10 de la Constitución española".

Unidas Podemos recoge el articulado en su propuesta:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Por último, hacen referencia al artículo 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: "Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".