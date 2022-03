La patronal turística de la Costa Blanca advierte de que este año no será el de la recuperación y centra su objetivo en evitar pérdidas y el cierre de hoteles

La subida del petróleo, y la incertidumbre que provoca una guerra que está durando más de lo previsto, y que ha desatado todas las alarmas sociales, han parado, de golpe, en los últimos diez días, las reservas turísticas en la Costa Blanca de cara al próximo verano, justo cuando los hoteleros habían recuperado la esperanza y se está produciendo la reapertura de muchos establecimientos. La ocupación está garantizada hasta Semana Santa, no ha habido cancelaciones como sucedía con las olas del covid, pero la patronal advierte de que este año no será ya el de la recuperación. El objetivo se centra ahora en evitar cierres y no perder dinero para afrontar el invierno. ¿La esperanza? España es uno de los países europeos más alejados del conflicto y hay muchos europeos y españoles que llevan ya dos años sin tomar vacaciones, aunque "también emprobreciéndose un poco más cada día por la subida de los precios", apunta Nuria Montes, secretaria general de Hosbec.

Relacionadas La llegada de los primeros turistas del Imserso impulsa la apertura de 20 hoteles de la provincia de Alicante