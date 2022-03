La guerra paraliza la construcción de vivienda en la provincia

La guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania ha paralizado la construcción de nuevas promociones en la provincia de Alicante. Los elevados costes de los materiales derivados de la crisis energética y la incertidumbre política ralentizan al sector tras los dos primeros meses del año, en los que se habían alcanzado cifras prepandemia. Una parálisis que afectará especialmente a zonas en expansión anexas a los núcleos urbanos como el PAU 5 en Alicante o el área de Poniente en Benidorm, donde hasta ahora se concentraban numerosas promociones de obra nueva.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provía) cree que todavía es "pronto para hablar de crisis" pero reconoce que se están produciendo incrementos en el precio de los suministros de construcción "por miedo" o "para aprovechar la situación", lo que está propiciando un escenario de bloqueo en el que aquellas empresas que se encontraban a punto de iniciar una promoción deciden posponer las obras hasta que se recupere la normalidad política en Europa.

El presidente de Provía, Jesualdo Ros, recuerda que "venimos de un 2021 que había sido muy bueno para el sector, al igual que los dos primeros meses de 2022" y considera que la construcción fue de las áreas menos afectadas por la pandemia, sin embargo, fía las previsiones optimistas para este año a que "la guerra finalice cuanto antes" y que "se pueda volver a la normalidad sin que la situación se descontrole más".

Queda demanda sin atender

En cuanto a las consecuencias de esta parálisis, Ros mantiene que dependerán de cuánto se extienda la actual situación de incertidumbre, pero advierte de que "en unos meses nos esperan sorpresas en los precios". El presidente de Provía aventura una subida del coste de la vivienda que obedecería a una disminución importante del stock actual al no llevarse a cabo nuevas promociones. Según la patronal, existe todavía una amplia demanda pendiente de la pandemia, que es la que está sustentando el crecimiento del sector. Además, al mismo tiempo que ha desaparecido casi por completo el interés de clientes rusos y ha disminuido el del mercado polaco, comienza a apreciarse un aumento en las demandas de información comercial por parte de la población de países como Finlandia, Suecia, Noruega o Francia.

No obstante, Ros reconoce que este stock "no es infinito" y que es importante que las administraciones faciliten la construcción de nuevas promociones para que no se produzcan grandes desajustes entre la oferta y la demanda que puedan traer consigo un desajuste en el mercado que se vea reflejado en los precios.

El problema de los jóvenes

En cuanto al perfil de los compradores, en Provía aseguran que la demanda se basa, principalmente, en solicitudes de segunda residencia, tanto de clientes extranjeros como nacionales. El presidente de la patronal cree que "las promociones destinadas a vivienda protegida muchas veces no son rentables" y apunta a que "la Administración pone muchas trabas como requisitos de metros cuadrados, márgenes muy ajustados de precio y la imposibilidad de vender la vivienda en un tiempo" lo que, a su juicio, "hace que este tipo de vivienda no resulte atractiva ni a empresas ni a muchos compradores". Además, Ros advierte de que "la venta de inmuebles destinados a residencia permanente está completamente estancada desde hace tiempo".

El empresario recuerda que "llevamos 4 o 5 años solicitando a las instituciones una solución para los jóvenes porque hay muchas personas solventes en busca de su primera vivienda que no pueden acceder a ella por falta de ahorros para la entrada, pese a que sí pueden hacer frente al préstamo". Por ello, en Provía reclaman "que las distintas administraciones se coordinen para ofrecer avales o incentivos a las entidades bancarias para que financien el 100% del precio de los inmuebles".

En cualquier caso, el futuro del sector -uno de los principales motores económicos en la provincia y en el conjunto del territorio nacional- depende en gran medida de cómo se desarrolle durante las próximas semanas el conflicto en el este de Europa y de que sus consecuencias económicas no se prolonguen durante demasiados meses.

El mercado de vivienda usada

En cuanto a las ventas de inmuebles entre particulares, los profesionales del sector aseguran que "hay que esperar para conocer las consecuencias económicas de la guerra" en este sector. Beñat del Coso, portavoz de Idealista -de los principales portales inmobiliarios del país- asegura que "por el momento no se ha detectado ningún patrón extraño" en cuanto a la fluctuación de precios en la provincia pero reconoce que "probablemente todavía sea muy pronto para conocer el alcance del conflicto en estos aspectos" por lo que se muestra cauto y recomienda no aventurarse a hacer predicciones: "hay que esperar".