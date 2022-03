El PSOE de Alicante denuncia que Luis Barcala no para de “vender cabras” realizando “política de ficción” y prometiendo proyectos vacíos de contenido usando un marketing improductivo de cara a la ciudadanía.

Es el caso de Alicante Futura, una iniciativa que, según denuncian los socialistas en un comunicado, ya vendió el alcalde hace tres años y que no ha creado ni un puesto de trabajo, al menos en lo que se refiere a contrataciones de personas para empresas de tecnología digital.

“Pero no es el único proyecto que en la práctica está vacío de contenido, se supone que debe estar dirigido a la creación de empleo como sucede con Distrito Digital, que sí es una realidad. No, este alcalde bloquea cualquier iniciativa que venga de la Generalitat, como Distrito Digital, la construcción de centros de salud, la ejecución de la Vía Parque, la desaparición de la playa de vías de la Estación de Benalúa, la aplicación del Plan Edificant...y así hasta el infinito. Barcala no gestiona Alicante, Barcala hace oposición a todo lo que proponga Ximo Puig”, ha indicado el secretario general de Alicante, Miguel Millana.

El PSOE indica que es muy llamativo lo que está pasando con Alicante Futura. ”Ahora va a inaugurar, eso dicen, diferentes nichos tecnológicos para extender el emprendimiento digital en los barrios. Mi pregunta, ¿por qué los 500.000 euros que ha destinado este año en los Presupuestos no los invierte en colaborar con el Consell que ya ha desarrollado una iniciativa consolidada en toda la Comunitat? ¿Por qué no quiere sumar el Ayuntamiento en beneficio de toda la ciudadanía? Muy simple, puro partidismo”, ha matizado Millana.

Los socialistas recuerdan que Distrito Digital es ya una realidad. En los últimos tres años se han asentado más de 70 empresas nuevas con unos 1.000 trabajadores, tejiendo al mismo tiempo un ecosistema con un total de 420 compañías e instituciones. “¿Cuánto empleo ha creado Alicante Futura? Cero patatero”, según el responsable socialista.

Es más, cuando Barcala sale de Alicante "vende proyectos que no solo no son suyos, sino que los intenta duplicar y torpedear”, sigue el comunicado. La concejala de Empleo y Desarrollo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, en Málaga, en septiembre de 2021 afirmó: "Alicante viene haciendo en los últimos años una apuesta decidida por convertirse en una de las capitales de referencia en el desarrollo digital en el Mediterráneo, con iniciativas como el Distrito Digital, el CENID de la Diputación o la estrategia municipal ‘Alicante Futura’ y la Oficina de Atracción de Inversiones". El PSOE se pregunta: “¿Qué estrategia digital existe fuera del impulsado por Puig?. Ninguna”, ha indicado Millana.

Es más, Barcala y De España anunciaron que tenían previsto mantener distintas reuniones y encuentros con representantes institucionales y empresariales en la búsqueda de nuevas alianzas entre las ciudades que integran la Diagonal Sur Mediterránea para fomentar la diplomacia económica y tecnológica.

“Es decir, sí pueden buscar fuera de nuestra región otras alianzas, pero no pueden llegar a acuerdos con el Consell para integrarse en un proyecto asentado ya en la Comunitat Valenciana. Claro que apoyamos colaborar con otras comunidades o ciudades, pero lo primero es que el Ayuntamiento de la segunda ciudad de la Comunitat esté con el Ejecutivo valenciano, sea cual fuere su color político”, ha espetado Millana.