El PSOE de Alicante pide una solución para los sintecho desalojados del entorno del Rico Pérez y de San Gabriel

El Partido Socialista de Alicante reclama explicaciones al alcalde, Luis Barcala, "por haber desalojado este fin de semana a las personas sin techo que duermen en las inmediaciones del Rico Pérez y en el entorno de la estación de Renfe" de San Gabriel. “Nos parece un hecho lamentable que en vez de buscar soluciones para las personas más vulnerables, empiece a aplicar con el máximo rigor la ordenanza de la vergüenza (la llamada ordenanza cívica)”, ha indicado el secretario general de Alicante, Miguel Millana.

El PSOE ha considerado de por sí lamentable que se empiecen a producir estos hechos, "máxime cuando no se busca alternativa y las instalaciones del Centro de Acogida e Inserción (CAI) está al máximo de su capacidad". Además, según los socialistas, en el caso del desalojo del entorno del campo del Hércules "tenía que haber sido realizado por la Policía Autonómica, no por la Policía Local, al pertenecer esta instalación a la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)".

Millana recuerda que el PSOE reclamó hace un año un plan de choque que ayude a reducir la población más indefensa, como son las personas "tiradas" en la calle. “De nada sirve multar, perseguir, coaccionar…, que es a lo que está acostumbrada esta derechona que hoy, por desgracia, gobierna en Alicante. Este alcalde quiere que no se sepa la realidad de lo que pasa en las calles”.

En este sentido, la responsable de Acción Social en el PSOE, Lola Vílchez, ha asegurado que “después de casi tres años de legislatura este bipartito no hace nada para proteger a esta población. Nosotros hemos propuesto que se ponga en marcha ya el segundo albergue para que estas personas, que tanto ‘molestan’ a Barcala, pueden ser integrados socialmente en vez de aplicárseles una indecente ordenanza cívica que los sentencia con multas y más exclusión social de la que ya padecen. Es un verdadero escándalo que este alcalde no se preocupe por las personas que no tienen nada”.