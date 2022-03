Unidas Podemos EUPV lleva al Sindic la mezcla de residuos destinados a reciclaje en un mismo camión en Alicante

El grupo municipal de Unidas Podemos EUPV en el Ayuntamiento de Alicante pide amparo al Síndic de Greuges al no convocar el equipo de gobierno bipartito ni constituir la comisión de investigación para esclarecer la mezcla de residuos por parte de la empresa concesionaria, ni facilitar la documentación solicitada. La comisión fue aprobada en el pleno del pasado mes de julio y "el equipo de gobierno ha cerrado el expediente sin sancionar a la empresa ni imponer protocolos para que no se repitan los hechos". Como recuerda la formación, en julio del año pasado, la opinión pública alicantina conocía, a través de la publicación de un vídeo en redes sociales difundido por el vecindario de la Albufereta la mezcla de diferentes residuos en una misma carga de un camión de la adjudicataria municipal para la limpieza viaria y gestión de residuos. "Las imágenes eran inapelables, ya que se apreciaba perfectamente la carga irregular", afirma Unidas Podemos EUPV.

En aquella fecha este grupo municipal "ya manifestó su preocupación por la forma en que afecta una situación así a la percepción ciudadana sobre el reciclaje. Especialmente en una ciudad en la que los principales indicadores independientes relativos a la gestión de la limpieza la sitúan a la cola de los municipios españoles".

El portavoz municipal, Xavier López, recuerda que “ante la gravedad de esos hechos, en una ciudad que no llega al 10% del reciclaje de sus residuos, elevamos al pleno de ese mismo mes una propuesta de comisión de investigación, que abordase si es o no un hecho puntual, qué protocolos existen y en que fallaron, y porque no informó la empresa de ese incidente al ayuntamiento y la ciudadanía se enteró por un video grabado por un particular”. La propuesta salió adelante, apoyada por mayoría suficiente en el pleno.

"Sin embargo, desde el equipo de gobierno no han respetado ese acuerdo, e incluso han cerrado el expediente, el pasado 1 de febrero, alegando que ya ha sido sancionada la empresa concesionaria por la Generalitat". López apunta que esta forma de proceder del equipo de gobierno “parece priorizar los intereses de la empresa a los de Alicante, ya que no se han abordado cuestiones clave, ni se ha investigado por qué la empresa no detectó por sí misma esa mezcla, ni si es un hecho aislado o una práctica deshonesta que se repite por la falta de control”. Desde Unides Podem–EUPV recuerdan que en el mes de agosto, de forma paralela al impulso de la comisión, registraron solicitud de documentación que la UTE había asegurado remitir al Ayuntamiento sobre la cuestión, "sin que esta haya sido facilitada tras más de medio año de espera".

El grupo municipal pide amparo al Sindic de Greuges para que el bipartito" respete los acuerdos plenarios y convoque la comisión sobre la mezcla de residuos que debe servir para esclarecer qué falló, por qué no se detectó en los mecanismos de control de la empresa y averiguar si los protocolos son eficientes, realistas y cuentan con mecanismos de fiscalización".