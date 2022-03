Un alicantino que fue a por refugiados de Ucrania: "En las calles y carreteras de Polonia hay un ambiente prebélico que asusta"

"Asusta ver el movimiento en Polonia. Hay muchas caravanas militares por las carreteras y soldados en las calles. Aunque no ocurre nada allí hay un ambiente prebélico que atemoriza". Es la sensación que se trajo de vuelta el alicantino Óscar Alemany, quien ha realizado con su hijo Carlos un viaje de ida y vuelta de seis mil kilómetros en cuatro días hasta la frontera polaca en una furgoneta cargada de ayuda humanitaria en la que se trajeron de vuelta a España a seis desplazadas de la guerra, de distintas edades, desde menores a mujeres de edad avanzada. La acción solidaria de este padre y su hijo tiene su motivación en Alejandra, una vecina ucraniana angustiada porque su hija y nietos estaban atascados en la frontera y no sabía qué hacer para traerlos a Alicante. "No se me quitaba de la cabeza. Por mi situación laboral podía cogerme cuatro días sin trabajar y me decidí". Óscar es empresario y tiene varios gimnasios, donde además le ayudaron a financiar el alquiler de una furgoneta para desplazarse. Se lo comentó a su hijo, que tiene 22 años y estudia ADE en la Universidad de Alicante, y "ni se lo pensó", explica.