Aluvión de llamadas a inmobiliarias en busca de pisos de alquiler para los refugiados ucranianos

Cerca de 5.000 refugiados procedentes de Ucrania han llegado ya a la provincia de Alicante. Familias que en muchas ocasiones tienen un techo bajo el que quedarse, en casa de familiares y amigos. Pero otras personas han llegado a la provincia prácticamente con lo puesto o aunque conocen a compatriotas que residen aquí, no pueden quedarse en sus casas.

De ahí que muchas inmobiliarias estén recibiendo estos días un sinfín de llamadas de ONG y de particulares que buscan viviendas de alquiler para alojar a quienes huyen del conflicto armado. “Todos los días recibo la llamada de seis o siete personas buscando pisos para alquilar a personas que vienen de Ucrania”, explica Gloria Pascual, de la inmobiliaria La Alicantina.

Encontrar viviendas para albergar a estas personas no está siendo tarea sencilla. “Los propietarios tienen mucho miedo a los impagos y quieren hacer seguros de alquiler. En estos casos se exigen una serie de requisitos, por ejemplo nóminas o contratos de trabajo indefinidos, que las familias que están llegando a la provincia no tienen”, explicaba este miércoles el propietario de una inmobiliaria de Torrevieja, que prefería no dar su nombre. Un problema que también ha detectado Gloria Pascual, quien al mismo tiempo ha atendido a personas que han huido del conflicto con bastante dinero en efectivo “y de golpe pagan el alquiler de seis meses con la esperanza de que entonces puedan volver a su país”.

Por parte de las ONG también se está buscando alternativas en las que alojar a las familias que llegan. “Nuestros recursos para este tipo de situaciones ya estaban al completo antes de que estallara la guerra, por lo que necesitamos de manera urgente pisos en los que alojar a las familias, pero no está siendo sencillo encontrar viviendas disponibles”, señala Laura González, coordinadora en Alicante de la Comisión de Ayuda al Refugiado, Cear.

Hay que tener en cuenta que de momento aún no ha entrado en funcionamiento el hospital de campaña para acoger a los refugiados que llegan a la provincia, “algo que aliviaría la situación de colapso en la que nos encontramos las ONG”. Además tanto el hospital de campaña como Ciudad de la Luz, que empezará a acoger a refugiados en dos o tres semanas, son dispositivos transitorios en los que está previsto que las familias permanezcan entre dos y tres días mientras se les registra y se tramita su documentación.

Las ONG advierten de que sus recursos ara acoger a personas desplazadas están ya al cien por cien y necesitan alternativas

Después estas personas se desplazarán por toda la geografía española. “Aún no sabemos los cupos que corresponden a cada comunidad autónoma, pero las familias que lleguen a la provincia no sabemos por cuánto tiempo se van a quedar, por lo que necesitan de una alternativa más o menos a largo plazo”.

Desde hace dos semanas, ONG como Cruz Roja han recurrido a hoteles para poder aumentar los recursos que tienen para la acogida urgente de inmigrantes, pero el flujo continuo en la llegada de personas hace que sea necesario encontrar otras alternativas.

Por parte de la Conselleria de Igualdad se han puesto en marcha cerca de 300 plazas en albergues de Biar, Moraira y Alicante. También se va a habilitar un hotel en Muro con un centenar de plazas disponibles.

La provincia de Alicante cuenta con 11.500 ucranianos censados, la mayoría de ellos en la zona de Torrevieja. Se trata de una de las mayores colonias a nivel nacional .De ahí que la Generalitat Valenciana prevea que en las próximas semanas la llegada de refugiados siga aumentando. En la Ciudad de la Luz se ha instalado una comisaría para que estas personas tramiten su documentación. Y es que los refugiados ucranianos pueden solicitar en las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional en todas las provincias y en los tres centros de recepción que se están habilitando a nivel nacional, la protección temporal que les permitirá obtener permisos de residencia y trabajo en 24 horas y les dará acceso a la sanidad y la educación, apoyo social y ayudas económicas.

Hospital de campaña

Estaba previsto que comenzara funcionar a comienzos de esta semana, pero el hospital de campaña todavía no ha podido acoger a los primeros refugiados ucranianos. Aunque la instalación ya cuenta con el mobiliario necesario y los equipos de calefacción ya funcionan, este miércoles se estaba trabajando para instalar el servicio de recogida de datos y tener un equipo de trabajadores sociales que evalúe en qué condiciones llegan las personas refugiadas y qué necesidades tienen, según han explicado desde la Subdelegación del Gobierno. Estas mismas fuentes señalan que podría ser en la tarde del jueves cuando comiencen a llegar las primeras familias al hospital de campaña, que se levanta en el mismo recinto que el Hospital General. El hospital de campaña estará funcionando para este fin tan sólo dos o tres semanas, mientras se acaba de acondicionar Ciudad de la Luz, donde se está instalando dentro de una de sus naves parte del hospital de campaña de València para poder dar cabida a los refugiados.