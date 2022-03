Primera concentración contra la guerra en Ucrania de la plataforma Alacant por la Paz esta tarde

Alicante acogerá esta tarde la primera concentración convocada por la plataforma Alacant por la Paz, fundada por un grupo de de entidades sociales, sindicatos y partidos políticos con el fin de impulsar la respuesta ciudadana a la situación humanitaria creada tras la invasión de Ucrania. Más allá de entrar en valoraciones geopolíticas, el planteamiento de la plataforma es impulsar un espacio de cooperación y comunicación que facilite la atención a las personas refugiadas que están llegando así como mostrar un firme posicionamiento por la paz.

Las primeras acciones han consistido en contactar con representantes de entidades de personas ucranianas y rusas residentes en Alicante "para mostrar nuestra disposición a trabajar de manera conjunta con ambas comunidades". "No hay que olvidar que esta provincia está a la cabeza del país en presencia de personas de ambos países", explican los convocantes. Amigos de Ucrania, asociación con sede en Alicante, y la Casa de Rusia participaron en las primeras reuniones de la plataforma como espacio de concordia y diálogo, y de pacifismo por la resolución del conflicto pero de momento no se han unido por la tensión que está creando la guerra, aunque la organización espera que sea posible, de hecho uno de los objetivos de la iniciativa era ese.

Otro es ayudar a los refugiados que procedan de Ucrania y parar la oleada de rusofobia. Según datos oficiales, en la provincia hay censados 25.000 rusos y 22.000 ucranianos, aunque se calcula que la cifra real de residentes podría ser el triple.

La concentración tendrá lugar esta tarde en las escaleras del Mercado Central de Alicante, lugar que sufrió el bombardeo en 1938. Será a las 18’30 horas tiene como lema “Alicante por la Paz”.

La plataforma ha elaborado un comunicado en el que muestra su posicionamiento contrario a la guerra y a la invasión de Ucrania y poniendo como ejemplo la convivencia que las comunidades ucraniana y rusa han venido mostrando durante muchos años en Alicante. A continuación, el manifiesto:

"Por la paz en Ucrania, por la convivencia y la solidaridad. No a la guerra".

El pueblo alicantino exige paz. La paz como objetivo y como camino. Rechazamos el recurso a la guerra. Rechazamos la invasión de Ucrania. Nos escandaliza que se bombardee población civil. Exigimos el fin de la espiral belicista, el fin de la guerra en Ucrania. Que paren las bombas para que se oigan las palabras.

Alicante tiene una de las comunidades ucraniana y rusa más numerosa de España y siempre ha sido un ejemplo de cooperación, colaboración y hermandad. Y eso no ha cambiado. Este ejemplo de convivencia debe contagiarse al mundo. Somos pueblos hermanos y no habla en nuestro nombre quien recurre a la guerra. Ni guerra contra el pueblo ucraniano, ni estigmatización contra el pueblo ruso. En esta situación, el pueblo alicantino, nativo de todos los lugares del mundo, exigimos una respuesta pacífica, solidaria y humanitaria. Exigimos Paz. Denunciamos la situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas, expuestas a violencia sexual y a las redes de trata para la explotación sexual. Nos manifestamos por la convivencia y el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas. Nos manifestamos en solidaridad hacia las víctimas de la guerra y a favor del respeto mutuo. Nos manifestamos por el fin de la guerra en Ucrania. Nos manifestamos por el fin de todas las guerras. Nos manifestamos por la Paz y la Solidaridad de los pueblos. No a la invasión de Ucrania. No a los bombardeos de población civil en Ucrania. No a la detención de pacifistas en Rusia".

Se adhieren Karam; Coordinadora Valenciana ONGD; Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC); Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante; Entrepobles; Solidaridad Internacional PV; Plataforma Feminista Alicante; Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante; La Cívica - Escola Valenciana de l'Alacantí ; Acció Cultural del País Valencià; Diversitat Alacant; Alicante Entiende LGTBI; COCEMFE Alicante; Artegalia Radio; Plataforma en Defensa del Ensenyament Públic; CCOO l’Alacantí-les Marines; UGT l’Alacantí-la Marina; Intersindical Valenciana; Compromís; Esquerra Unida; Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Podemos.

Alacant por la Paz

Acogidos por la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, las entidades, asociaciones y tejido social alicantino, una representación de la población ucraniana y rusa residente en esta provincia, mantuvieron un encuentro inicial hace varias semanas con el objetivo de dar una respuesta unitaria y operativa a la crisis humanitaria abierta en Ucrania. Asociaciones, sindicatos y partidos políticos se encontraron para iniciar un trabajo de coordinación de movilización y acción social que sirva para denunciar primero y paliar después, el sufrimiento creado por esta guerra y por todas las guerras.

El objetivo es el de cooperación entre pueblos, entidades y personas que viven en paz desde hace décadas en la provincia. Se acordó que, bajo los lemas “Alicante por la Paz”, “Lo primero las personas” y “No a las guerras”, es necesario articular y promover una respuesta ciudadana, pacífica y humanitaria específica de Alicante que, "por lógica, es la provincia que más medios y recursos necesitará para la atención de esta crisis humanitaria de refugiados y refugiadas de Ucrania", apuntan en un comunicado.

Con ese fin de sensibilización y cooperación de las personas y de los pueblos, también se fijó como objetivo promover una movilización social unitaria que será concretada en breve. De la reunión es necesario resaltar por encima de lo demás, la disposición, colaboración y rechazo enérgico tanto de la guerra, como de conatos de “rusofobia” ya detectados en algunas localidades y centros educativos, manifestados por la representación de las asociaciones ucranianas y rusas de nuestra provincia, prosiguen explicando los asistentes.

"El pueblo ruso, el ucraniano y el alicantino nos manifestamos, unidos, por la paz, por el fin de la guerra, y por el fin de todas las guerras. Alicante es la provincia con mayor población rusa y ucraniana de España, por tanto, la de Alicante es una voz especialmente autorizada para reclamar el fin de esta guerra. Las gentes de Alicante, nativas de todas las partes del mundo, siempre hemos estado por la acogida, por la paz y por la colaboración entre los pueblos. Exigimos de las Administraciones y los Gobiernos planificación y soluciones a largo plazo para, una vez termine la locura de las bombas, afrontar una crisis humanitaria de largo recorrido que tendrá en Alicante y su sociedad parte de su solución", señalaron entonces.