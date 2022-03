Un autobús parte desde Alicante hacia Polonia para traer a 51 refugiados ucranianos

Un autobús que ha partido este viernes desde Alicante hacia Polonia traerá de vuelta a la provincia a 51 refugiados de Ucrania en una acción promovida por dos efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad con el respaldo de la Jefatura, que además les ha facilitado diez equipaciones ignífugas completas para bomberos locales; gracias también a la colaboración de Vectalia, que ha puesto a su disposición tanto el vehículo en el que se desplazan a por personas que huyen de la guerra como cuatro conductores para que puedan hacer los descansos reglamentarios en un largo viaje relámpago de más de 3.000 kilómetros.

Han llenado el autobús con más de medio centenar de cajas con ayuda humanitaria, sobre todo comida para bebé, harina para hacer pan, comida enlatada, caramelos para los niños, y barritas energéticas, que les han pedido en destino. Así como medicamentos y artículos sanitarios básicos como gelocatiles, betadine, tiritas, aspirinas, además de pañales de bebé y de personas mayores y compresas, "cosas básicas porque no tienen nada", explica uno de los bomberos que viaja. Así como jeringuillas para transfusiones y algodón. También ropa para niños y bebés. Viaja con ellos un traductor de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja que les ayuda con todos los trámites.

La iniciativa surgió de la mano de un bombero que prefiere dejar su nombre en el anonimato, que tiene desde hace siete años una asociación para recaudar fondos contra las enfermedades raras. "Se me ocurrió que podíamos hacer algo, tocar a la gente que me responde en los retos. Gobik, una empresa de ropa de bicicleta se ofreció a ayudarme, y contacté con la Asociación de Ucranianos de Torrevieja, que necesitaba traer a familiares y amigos desde Ucrania. Con él nos vamos dos bomberos del Ayuntamiento de Alicante, y quiero destacar que nos vamos con Vectalia, que nos han facilitado el autobús, y cuatro conductores para que se cumplan las normativas legales de conducción porque el viaje es largo y complicado, y la seguridad es importante. Todo está muy bien preparado y se han encargado ellos".

Se trata de un viaje relámpago pues estarán de vuelta el miércoles por la noche. Se dirigirán a Torrevieja, donde esperarán a los refugiados familiares y amigos que se repartirán después por distintos puntos de la provincia donde residen los primeros, desde Xàbia a Dénia, Orihuela o Alicante.

Explica el impulsor de la iniciativa que "tenemos un margen de seis horas en la frontera para descargar el material humanitario y recoger a la gente, es lo que nos han dado. Nos traemos a 51 personas. Es importante destacar que traemos a gente que está 'colocada, que tienen aquí en España a familiares y amigos". Han elaborado un listado con los pasaportes y las edades, y viajarán familias, ningún menor solo. "No traemos a nadie que quiera escapar de allí, solo a mamás, personas mayores y niños".

Uno de los bomberos que impulsa la iniciativa insiste en recalcar que se trata de una expedición seria, "hemos trabajado muy buen para no fallar y que la gente no tenga dudas. Que no se dude cómo se hace esto".