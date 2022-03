Garrigues descarta un colapso económico frente a la preocupación de los empresarios alicantinos por la guerra

"La vida económica ha mejorado sustancialmente en todo el mundo y no creo que pueda haber ningún colapso".

Antonio Garrigues Walker, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en la asociación ACNUR, descarta efectos irreversibles en la economía ante un empresariado alicantino preocupado por la guerra.

Invitado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, INECA, precisamente para "alumbrarnos en una situación tan incomprensible y atroz", como la definió el presidente de la organización, Ignacio Amirola, el reputado jurista añadió a un tiempo que vamos a una situación que "no acabará a corto plazo" pero que, cuando lo haga, se producirá una "euforia" colectiva y la economía, dañada como con cualquier guerra, remontará "con alegría".

Temores

Junto a Martín Sanz, director de comunicación de Hidraqua, que dirigió el coloquio, otros empresarios expresaron sus temores sobre las repercusiones del conflicto bélico sobre las pymes de la cuenca mediterránea, el sector inmobiliario y el turismo.

Hay miles de millones en inversiones paralizados pero la actividad económica volverá en cuanto la guerra desaparezca

"Actualmente hay miles de millones de euros en inversiones paralizados por la situación -dijo Garrigues-, pero la actividad económica volverá en cuanto la guerra desaparezca".

El clima bélico, abunda, daña todas la economías y España esta perdiendo muchos turistas, pero el experto jurista apuesta por la superación, tal y como ha ido sucediendo con sucesivas pandemias desde el ébola.

Pese a que entre los socios empresarios con mayor relación con ciudadanos rusos se le hizo saber que cuando se votó en Naciones Unidas sobre la condena a Putin, el 30% de los que no lo condenaron suman el 60% de la población mundial, el destacado jurista replicó que "una cosa es votar a favor y otra no condenar", en el sentido de que "no condenar es decir que no lo apruebo del todo, pero no condenan porque están en otro tipo de ideología".

Nos estamos comportando bien, todo lo que sea dar es positivo

Solidaridad

También reflexionó, a peguntas de los empresarios, sobre la mejor manera de ayudar frente a las consecuencias de esta "guerra sin sentido como todas" dijo.

Desde su punto de vista "nos estamos comportando bien", en cuanto a la donación de alimentos, medicinas, "todo lo que sea dar es positivo", destacó.

Aunque también admitió "cierto desorden" en las ONG hacia las que instó a dirigirse de todas formas para que la ayuda sea más eficaz.

"En este tipo de temas suele pasar, -que haya desorganización- porque en el mundo de las ONG hay competencia entre ellas y la capacidad de organizar es difícil" ante la avalancha de solidaridad, valoró.

La guerra se podía haber evitado pero seguirá habiendo guerras mientras la humanidad no reaccione

Se muestra asimismo convencido de que habiendo tanto voluntario "seguro que si las ONG generaran ecosistemas más fáciles se produciría mucha más ayuda".

Preparados

Y concluyó aseverando que en España "estamos perfectamente preparados" tanto para afrontar las consecuencias del conflicto como para ayudar a los refugiados; que Ucrania va a resistir todo lo que pueda; que China quiere mandar en el mundo; y que a Europa le falta unidad para poder tener una única voz y una acción común.

Desde un principio admitió que la guerra "se podía haber evitado", pero también reflexionó Garrigues que "la condición humana no da para más" y que seguirá habiendo guerras "mientras la humanidad no reaccione".