Libertad con cargos para el detenido por tirotear a su excuñado tras retractarse este en el juzgado

El joven de 28 años detenido por la Policía Nacional en Alicante acusado de vengar a tiros los presuntos malos tratos sufridos por su hermana ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición del juzgado de guardia, donde ha negado los hechos y su excuñado se ha retractado de la identificación realizada en dependencias policiales. El juzgado de guardia también ha dejado en libertad a un familiar del presunto autor de los cuatro disparos, el cual estaba acusado de colaborar con su familiar para que se asomara a la ventana el excuñado. Ambos arrestados han sido asistidos por el abogado Moisés Candela Sabater y la víctima de los disparos, que no llegaron a herirle, también ha quedado en libertad con cargos por los presuntos malos tratos a su exmujer.

El excuñado del detenido por el tiroteo no ha ratificado su declaración ante la Policía Nacional y en sede judicial ha manifestado que no vio a la persona que efectuó los disparos. Ha declarado que discutió desde la ventana con otra persona, el familiar de su excuñado arrestado, pero no le amenazó y no sabe quién realizó los disparos.

Esta versión es totalmente diferente a la prestada por la víctima a los policías que intervinieron tras el tiroteo ocurrido el pasado miércoles en el barrio Virgen del Carmen de Alicante. Ocurrió poco después de las doce del mediodía y no hubo que lamentar daños personales. El joven al que iban dirigidos los disparos declaró a los primeros agentes que llegaron al lugar que el día anterior había mantenido una discusión con miembros de la familia de su exmujer y que al asomarse a la venta de su domicilio vio a su excuñado en la calle. Iniciaron entonces una discusión y dijo que su excuñado sacó una pistola, le apuntó y tras decirle «te voy a matar» le disparó cuatro veces.

Ante los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada de Policía Judicial de Alicante también mantuvo la misma versión e identificó a su excuñado como autor de los disparos. En su relato en la Comisaría Provincial afirmó que estaba con su hija de dos años en su casa de la calle Senador Alberto Pérez Ferré cuando ha escuchado ruido y a un primo de su excuñado que le llamada desde la vía pública. Al asomarse dice que vio bajarse de una furgoneta a su excuñado y sin mediar palabra le disparó dos veces. Uno de los tiros impactó bajo su ventana, por lo que se metió dentro de casa y aún escuchó dos disparos más.

Tras identificar a su excuñado en dos ocasiones ante la Policía, al pasar este viernes a disposición del juzgado de guardia de Alicante no ha ratificado sus declaraciones en la Comisaría y ha asegurado que no sabe quién le tiroteó.

La mujer del detenido como autor de los disparos señaló por su parte que su marido tiene problemas con su excuñado por haberle pegado a su hermana en varias ocasiones.

La víctima del tiroteo explicó a la Policía que había mantenido una relación sentimental durante cinco años con una hermana del detenido por los disparos, pero se separaron hace unos dos meses porque asegura que le fue infiel.

La víctima declaró ante los investigadores que la familia de su expareja tiene armas y que hace dos años ya tuvo problemas con el hermano de su pareja, hasta el punto de sufrir una agresión física y ser amenazada con un arma de fuego. Dicha situación, según este joven, «la arreglaron» entre ellos y no fue a mayores.