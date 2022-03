¿Sabías que en España hay más de 70.000 vacantes sin cubrir en el sector tecnológico, según la Asociación Española para la Digitalización? Una cifra que se incrementará en los próximos años, ya que se necesitarán 90.000 expertos en datos e inteligencia artificial de aquí a 2025, tal y como recoge un informe de la Asociación Española de Inteligencia Artificial IndesIA.

Más de medio millón de estudiantes se gradúan todos los años de la Universidad, preparados para entrar en el mercado digital, pero sin saber cómo. Y es que, el sector tecnológico sufre una de las brechas más importantes entre oferta y demanda. Un estudio de Salesforce estima que el 64% de las grandes corporaciones y el 56% de las PYMES de toda Europa tienen problemas para encontrar talento con conocimientos tecnológicos.

Todos estos datos reafirman la verdad más universal del mundo laboral: “renovarse o morir”. ¿Quieres saber cómo especializarte en el mercado digital ? No necesitas conocimientos previos ni experiencia en este campo. ¡Quédate leyendo!

La digitalización ha supuesto que las estructuras de empleo se vean modificadas. En la actualidad, las compañías no solo se enfrentan a la falta de talento en competencias digitales, sino que también deben lidiar con la difícil retención del mismo.

“En este ecosistema, las empresas deben apostar por encontrar nuevo talento a través de los procesos de reconversión, conocido como reskilling”, señala Javier Torrenteras, director de Verne Academy (la escuela de formación en tecnología de Verne Group). “Por eso, es la oportunidad de apostar por aprendices digitales, perfiles profesionales que, sin una trayectoria técnica previa, tienen capacidad para reinventarse y convertirse en el tipo de profesionales que demandan las pymes y consultoras hoy en día”.

“Existe una alta demanda de trabajadores tecnológicos, pero no hay suficientes perfiles. Al mismo tiempo, han desaparecido puestos de trabajo más tradicionales, hay muchos perfiles no tecnológicos en paro y la formación por vía de estudios superiores requiere un mínimo de 2 años. Por ello, existen alternativas que buscan reconvertir y reorientar la carrera de perfiles no tecnológicos en perfiles tecnológicos en pocos meses"

Javier Torrenteras, director de Verne Academy.