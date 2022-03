Sangre morisca

VALLE DE ALAGUAR, NOVIEMBRE DE 1609Agustín

Aquel sábado 21 de noviembre frío y nubloso, al romper el alba, arengó a sus tropas. En el llano de Petracos resonaron las trompetas, rezaron el avemaría y, más arriba, en lo alto de la sierra del Caballo Verde, el atalaya morisco alertó a sus correligionarios.

Montado en su caballo alazán, el maestre de campo Agustín Mexía observó cómo las dieciséis compañías de los tercios viejos, seguidas de banderas milicianas, iniciaban el ascenso de la sierra, una ladera asaz agreste que enseguida se pobló de moros rudimentariamente armados decididos a luchar, animados con el tronar de los panderos y el insistente lelilí que resonaba entre las rocas como surgiendo del infierno.

Hacía ciento nueve días que Agustín Mexía había recibido las órdenes reales que le encomendaban la misión de coordinar la expulsión de los moriscos del virreinato valenciano, era el momento de cumplirlas.

Los moriscos condenados al exilio habían emprendido su éxodo pacíficamente, en solitario unos y en largas caravanas otros; los primeros, cerca de ciento treinta mil que vivían en el virreinato valenciano, abandonaron sus hogares y se encaminaron hacia los puertos de embarque de Vinaroz, Grao de Valencia, Denia, Alicante. Muchos de ellos hasta mostraban júbilo por partir al fin hacia el norte de África, cansados de la presión que la Inquisición y la Corona venían ejerciendo sobre ellos desde hacía casi un siglo, para que se convirtieran sinceramente a la fe católica y vivir como cristianos pero pagando como moros, pues los señores les recargaban los impuestos hasta un cuarenta por ciento más que a los cristianos viejos. Estos hombres y mujeres marchaban hacia el éxodo convencidos de que les esperaba una vida mejor en el Islam, donde no tendrían que ocultar su verdadera fe y sus correligionarios les recibirían con los brazos abiertos. Aquello les compensaría la tristeza de abandonar las casas y tierras donde habían nacido y donde sus antepasados habían vivido durante los últimos novecientos años.

Esta disposición cambió cuando los señores se opusieron a que sus vasallos expulsos vendieran sus ganados y granos, arguyendo que no eran bienes muebles; con ese razonamiento se lo arrebataron a la fuerza. Como una conspiración maléfica se unieron otros contratiempos más graves: Muchos de los moriscos eran asaltados y robados por el camino cuando se dirigían a los puertos para embarcar y, además, les impusieron una orden real por la que se determinó que había que cobrarles el pasaje.

Los primeros moriscos que entraron en la plaza de Orán fueron bien recibidos por los gobernadores de Tremecén y Mostaganem. Pero cuando una avalancha abarrotó aquella plaza española era imposible recibir y proteger a los miles de expulsados que estaban por venir. Asustados por la aglomeración y la pobreza de los recién llegados, los gobernadores de las ciudades vecinas los vetaron. Les negaron el desembarco en el puerto oranese y los trasladaron en las galeras y galeones españoles a playas cercanas. Allí, impacientes, les esperaban los temidos alarbes.

Estas desoladoras noticias se propalaron como el viento por aldeas, aljamas y pueblos del virreinato valenciano, atemorizando a los cristianos nuevos que todavía no habían embarcado. Se produjeron sublevaciones locales de manera simultánea, no muy lejos de donde ahora se encontraba Agustín Mexía, al norte, en el valle de Ayora. Allí se reunieron varios miles de moriscos que se hicieron fuertes en un alto conocido como Muela de Cortes. Días después, muchos miles más hicieron lo mismo en el valle de Alaguar. Ante la insurrección y amotinamiento Agustín envió parte de su ejército y a las milicias disponibles para rendir a los sublevados y dirigirlos hasta el puerto de Valencia. Él mismo se presentó en el valle de Alaguar con el resto de su ejército y las milicias del sur del virreinato con la misión de expulsar a los rebeldes allí concentrados.

El maestre comprendía las razones que habían provocado aquellas sublevaciones porque detrás no se escondía más que la desesperación, pero debía cumplir las órdenes recibidas de Su Majestad y, además, la contumacia mostrada por los negociadores moriscos con los que había tratado había acabado por encolerizarle.

Irritado, ordenó el asalto definitivo al valle donde se escondían los rebeldes. Flanqueando la entrada del valle donde se hallaba Murla, Agustín Mexía estableció su cuartel general.

Primero recurrió a las escaramuzas con pretensión de negociar. Tras ocho días infructuosos, tomó la decisión de iniciar las maniobras necesarias para entrar en el valle y rendir a los sublevados. A pesar de tener presente el deseo expreso del monarca de evitar en lo posible el derramamiento de sangre, ordenó el 16 de noviembre conquistar los restos del castillo de Azabares y la cima del primer peñón del Caballo Verde, desde donde los moros hostigaban a diario a los murlíes y a sus soldados lanzando piedras y haciendo rodar grandes rocas ladera abajo. Ambos lugares fueron conquistados con rapidez, aunque sufriendo algunos heridos. En el bando de los rebeldes no sucedió lo mismo, porque fueron muchos los que murieron defendiendo los vestigios del castillo. Pero se trataba de sangre morisca, no de verdaderos cristianos, pensó Agustín mientras informaba aquella noche por escrito al marqués de Caracena y virrey de Valencia.

Nacido 54 años antes en Peralejo, lugar de la encomienda de su padre, primer marqués de la Guardia, Agustín llevaba a sus espaldas una larga y exitosa carrera militar, que inició siendo un niño como paje de don Juan de Austria. De rasgos duros semiocultos por el bigote, la perilla y el sombrero de ala ancha, montaba su alazán bien enjaezado cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia en el valle. Una hora después del amanecer seguía observando a los escuadrones que intentaban subir por la falda de la sierra con las dificultades que marcaban el tiempo y el terreno.

A pesar de que las nubes oscuras apenas filtraban la luz del sol naciente, vislumbró a los moros que impedían el avance de sus arcabuceros. Aquellos turbantes, chilabas y zaragüelles se movían con agilidad entre los riscos, medio ocultos en lo alto de un estrecho desfiladero desde el que hostigaban a sus arcabuceros. Estos, distinguidos por sus coletos amarillos, cargaban y disparaban inoperantemente sin conseguir avanzar lo suficiente.

Un jinete llegó al galope hasta donde él se encontraba. Le informó de que habían cumplido sus órdenes: Ochocientos soldados y ocho compañías de milicias de Alicante y de Gandía habían salido de las ruinas del castillo de Azabares tomando posiciones para atacar en cuanto así se lo ordenaran.

–¿Cuántas bajas llevamos? –inquirió Agustín Mexía.

–Sobre una docena. Heridos por flecha o pedrada, pero ninguno parece grave.

–Que los mosqueteros y los piqueros tomen la vanguardia y traten de subir por el otro lado –ordenó señalando con el índice derecho la cañada de la izquierda donde estaban los escuadrones de arcabuceros.

El combate se recrudeció cuando los piqueros llegaron a la mitad de la ladera. Los rebeldes disparaban algunos arcabuces y hacían uso de sus ballestas y hondas para seguir atacando a los soldados, que continuaban su ascenso hasta luchar cuerpo a cuerpo, espadas contra gumías.

Agustín seguía con atención el combate que se desarrollaba cerca de la cima de la sierra. Las nubes se alejaban mejorando la visión, pero contrariamente se acercaba un viento de levante cada vez más intenso y frío. Cuando los rayos del sol empezaron a ocultarse, todavía permitían divisar lo que sucedía arriba, donde los moriscos retrocedían, aunque ofreciendo una resistencia sorprendente a los oficiales y soldados veteranos de la guerra en Flandes.

La suerte de aquellas gentes estaba echada. A pesar de que Felipe III había expresado su deseo de que la expulsión de los moriscos se produjera sin derramamiento de sangre, Agustín era consciente de que el monarca deseaba dar un escarmiento ejemplar para que no se repitiera una sublevación como aquella. También era consciente de su importancia para impedir el saqueo a los expulsados que tanto ansiaban los soldados y las milicias.

–Que la caballería y la infantería penetren en el valle –mandó volviendo su atención hacia la cima del Caballo Verde, donde ya se encontraban los primeros soldados. Puso su caballo al trote en dirección a levante, con un gesto avisó a un jinete para que se adelantara y comunicara la orden.

Ahmed

Resistieron el ataque del enemigo, pero al final no tuvieron más remedio que retirarse subiendo entre las rocas, intentando que los disparos no les alcanzaran. Muchos de ellos cayeron atravesados por las lanzas que portaban los soldados. Vio morir a Mustafá por un disparo en la cabeza y a Mohammed Al-Dani recibir un balazo en un muslo mientras subía junto a él. Trató de ayudarle, pero otra bala le atravesó la espalda. Le pidió a su hermano Hassan que le ayudara a llevarlo; todavía estaba vivo. Le gritó para que le oyera, el ruido que había alrededor era ensordecedor, desquiciante. La algazara del principio se había trocado en griterío de pánico. Eran cientos, si no miles, los cadáveres que quedaban tirados o rodando por la ladera del Caballo Verde; todos moriscos. Hassan retrocedió intentando subir a Mohammed Al-Dani, que con los ojos abiertos aún respiraba. Subir por un terreno tan áspero se hacía imposible cargando con su amigo y seguido por los soldados que disparaban cada vez más cerca.

–Déjalo. Lo llevaré yo. Sube tú solo. ¡Corre!

Ahmed puso a Al-Dani sobre su hombro derecho, como si portara una alfombra enrollada. A pesar de haber cumplido los cincuenta, Ahmed Sequien al-Millini, bautizado en Confrides como Jerónimo, era todavía un hombre fuerte. Alto y robusto como un oso –en descripción de su propio hermano–, había luchado con bravura en primera fila durante toda la mañana, pese a ser el rey de los moriscos, así lo habían decidido reunidos en el valle de Alaguar un mes antes.

–No merece la pena, Ahmed. Está muerto –dijo Hassan después de examinar el rostro ensangrentado de Al-Dani y observar que ya no respiraba–. Déjale o te matarán.

Con delicadeza puso el cuerpo de su amigo entre dos rocas. El alquicel que llevaba puesto, blanco y de lana, estaba teñido de rojo. Tenía 33 años, nacido en Benimaurell, el pueblo más alto del valle de Alaguar. En efecto, su hermano tenía razón: acababa de fallecer.

Mientras seguía ascendiendo todo lo deprisa que podía, sin mirar hacia atrás, Ahmed recordó fugazmente la hospitalidad que le mostraran Mohammed Al-Dani y su familia cuando llegó al valle por primera vez. En pocos días, aquel lugar donde vivían novecientas personas se convirtió en un refugio para veinte mil. Las casas eran insuficientes para albergar a tanta gente. Muchos levantaron tiendas y chozas en los lugares más llanos cerca de las tres poblaciones, otros ocuparon las cuevas que se escondían en las laderas de las sierras. Eran tantas, que le pusieron nombre al valle (al-agwar: las cuevas), sus pobladores lo llamaban también Joca Alahuer (cuevas escondidas). Pero Ahmed y los suyos tuvieron la suerte de ser hospedados por los Al-Dani (los de Daniya, nombre árabe de Denia), cuyo cabeza de familia era Mohammed, el único hijo varón.

–¡Avisad que todo el mundo corra al peñón más alto!

Los gritos en algarabía de Ahmed iban dirigidos a todos. Quería que se corriera la voz entre los moriscos para que el aviso llegara cuanto antes a la gente del valle. Intuía con desesperación lo que les esperaba si no lograban ponerse a salvo a tiempo.