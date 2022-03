Compromís pide al bipartito soluciones "valientes y transformadoras" para la movilidad sostenible de Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado las actuaciones anunciadas por el bipartito de PP y Ciudadanos en el Paseo de los Mártires de la Libertad y en la avenida de Aguilera ya que, "a pesar de incluir mejoras en la ordenación del espacio urbano y la reserva de carriles para los autobuses o el TRAM, fallan en lo principal, la reducción de carriles destinados para el transporte privado".

Según el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, “el bipartito no se atreve a plantear verdadera una transformación urbana cambie las pautas de movilidad dando preferencia a los peatones, el transporte público y las bicicletas y sólo es capaz de plantear actuaciones que no ponen en cuestión la consideración del coche como dueño de las calles de Alicante”.

Desde la formación progresista recuerdan que los "procesos de transformación que se están produciendo en todas las ciudades europeas y del entorno pasan por reducir los espacios en los coches, bien sea en procesos de vialización o bien ampliando los espacios de carril bus o carril bici". “De hecho, no podemos entender que la actuación en avenida Aguilera no cumpla con el proyecto previsto en el PMUS [Plan de Movilidad Urbana Sostenible], que supone la reducción de carriles, con ampliación de aceras y carril bici y bus y hacerla avenida de un único sentido de forma inversamente paralela a la actuación a realizar en la avenida Catedrático Soler y que no se enarbole la reivindicación histórica de retirar el tráfico privado de la fachada marítima de la ciudad”, según Bellido.

Asimismo, el portavoz municipal de Compromís ha señalado que las actuaciones previstas "no cumplen con los objetivos que debe marcarse las ZBE [Zonas de Bajas Emisiones] que han logrado financiación europea y que no parece que el bipartito de Barcala tenga demasiado interés en ponerse las marcha con la voluntad de reducir la contaminación de la ciudad y dar respuestas a la emergencia climática". “No sabemos – ha comentado Bellido- si todo esto es producto de la incapacidad de la derecha de plantear una transformación real de Alicante o es el resultado del pacto del PP con VOX que le impide tomar medidas para afrontar la transición ecológica que necesita la ciudad”.

Por último, desde Compromís, se ha señalado que la "inversión económica en estas medidas de carácter parcial y provisionales, como reconoce el propio concejal de Urbanismo, resulta despilfarro dinero público de una forma muy dañina para los intereses generales de la ciudadanía". "No es momento de actuaciones provisionales, de no afrontar con responsabilidad la crisis climática y la Agenda 2030, de actuar con cobardía política, de no entender que la transformación de la movilidad urbana ya no puede esperar más", finalizan desde la coalición.