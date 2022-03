Los estudiantes de Medicina rechazan nuevas facultades y que se amplíe el número de plazas

Ni más facultades ni más plazas. Los representantes de los estudiantes de Medicina a nivel estatal han acordado rechazar, tras la consulta en cada una de las autonomías, la propuesta ministerial de ampliar un 10% el actual cupo de plazas o numerus clausus, y añaden que tampoco aceptan que se creen nuevas facultades, empeño al que no renuncia la Universidad de Alicante, tal y como sigue insistiendo la rectora, Amparo Navarro, cada vez que se le consulta al respecto.

La solución no está en abrir facultades ni en aumentar los numerus clausus, hay que ajustar las plazas ofertadas a las plazas que harán falta

"La solución no está en abrir facultades ni en aumentar los numerus clausus, hay que ajustar las plazas ofertadas a las plazas que harán falta en el sistema nacional de salud, de ahí las nuevas especialidades que defendemos", señalan.

"Aumentar un porcentaje de centros o de plazas no palía las deficiencias estructurales para el futuro", abundan. "Deben ajustarse las plazas a las necesidades demográficas del país y no a cuestiones políticas por razones no justificadas", insisten.

Hacen falta nuevas especialidades en Cuidados paliativos, Urgencias, Enfermedades infecciosas y Genética clínica.

La presidenta estatal de los estudiantes de Medicina, CEEM, Luciana Nechifor; el vicepresidente de Asuntos Externos, Àlex Boada Borràs; y el vicepresidente de Organización Territorial, Jesús Andicoberry López, han desglosado las medidas que van a defender en todos los foros donde tienen representación y apuntan efectivamente a la creación de nuevas especialidades para la profesión médica en Cuidados paliativos, Urgencias, Enfermedades infecciosas y Genética clínica.

Evaluación

Añaden además la petición de una prueba específica para evaluar las aptitudes y habilidades sociales que reclaman los propios pacientes de sus médicos, como es una comunicación clara, empatía o capacidad de diagnóstico, entre otras.

"El grado no puede evaluar solo las cualidades de cada estudiantes para leer y aprender Física, Biología y un largo etcétera, sino también las habilidades interpersonales para tratar con las personas, la comunicación, capacidad síntesis, de tener juicio clínico, y que se evalúe desde un principio, hay que darle una vuelta para no valorar solo las competencias teóricas", recalcan.

El fortalecimiento de la Atención Primaria es por tanto uno de los puntos claves a su entender, y en lo que a ellos les atañe debe reflejarse en una formación que se traslade a los planes de estudios. "Consideramos que no se le da suficiente importancia a las competencias que tiene la Atención Primaria a lo largo de toda la carrera".

Aunque admiten que en este caso evaluar conceptos no teóricos es complicado, también subrayan que en la práctica diaria se valora mucho el trato al paciente, cómo comunicar y ser empático, y que esto debe "quedar reflejado en la formación".

Selectividad

Otras medidas que, a juicio de los estudiantes, deben llevarse a cabo, en respaldo asimismo al colectivo de médicos que ya lo ha hecho saber de antemano, es que las guardias médicas sean sólo de 12 horas, "la duración de las guardias es una condición laboral justa", matizan.

Y reclaman una Selectividad "gratuita" para todos los estudiantes, que la subvencionen las administraciones públicas y que se normalicen las calificaciones tras la prueba de acceso a la universidad con una "lista única" que homogeneice las notas de las distintas autonomías para que no hay tanta disparidad yh nadie tenga ventaja por estar en una u otra autonomía, han señalado.

Manifestación

Animan por otra parte a todos los alumnos en las distintas autonomías a que se sumen a la manifestación de los MIR en Madrid este próximo miércoles sobre las reivindicaciones del sistema de elección de plaza "porque nos afecta a todos de forma directa, tarde o temprano todos pasamos por ello", señalan.

Asimismo, los representantes estudiantiles destacan la necesidad de que el papel de la Comisión Médica sobre la creación de nuevas especialidades médicas tenga "mayor poder de decisión y no solo de asesoramiento" como hasta ahora.