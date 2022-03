Unidas Podemos denunciará ante el TSJ la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante

La justicia tendrá la última palabra sobre la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. Unidas Podemos ultima la denuncia que prevé presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) frente a una norma, aprobada en el Pleno municipal con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, que entra definitivamente en vigor este viernes, 25 de marzo.

Todo apunta a que la coalición basará la denuncia en la vulneración de derechos fundamentales, según confirman fuentes próximas al partido.

Antes de acabar ante la justicia, Unidas Podemos llevó la ordenanza a las Cortes Valencianas, donde ya se debatió hace unas semanas, y también pretende que aborde en el Congreso de los Diputados. La coalición presentó recientemente una Propuesta No de Ley (PNL) en la que se reclama colaboración a las distintas administraciones "para que no se aprueben normas que criminalicen a las personas más vulnerables", en particular aquellas en situación de exclusión social, sin acceso a una vivienda, migrantes, refugiadas o víctimas de trata.

El texto que ya estará en marcha a finales de esta semana incluye multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros o similares, en espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.

Además, se multará con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza aprobada, estará castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".

Con hasta 3.000 euros estará castigado realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía por los espacios públicos, cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con diversidad funcional".

Pero la Ordenanza de Convivencia Cívica no solo habla estrictamente de mendicidad y prostitución, también incluye otro tipo de infracciones. Entre esos actos que podrán ser sancionados destacan siete de carácter leve, es decir, con multas hasta los 750 euros: ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado; que los vehículos estacionados en espacios públicos abiertos produzcan ruidos innecesarios con aparatos de alarma o de señalización de emergencia.

También está sancionado escuchar música por encima de los niveles permitidos utilizando los reproductores y altavoces de los vehículos para su escucha fuera del mismo, realización de actividades que obstruyan el tráfico rodado, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas por aceras, plazas, avenidas, pasajes o bulevares u otros espacios públicos.

La práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas, el juego con balones u otros instrumentos en los espacios públicos, que cause perjuicios a terceros, daños en bienes de uso público o se realice a horas impropias, el ofrecimiento de servicios o productos, de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, tales como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos también está sancionado.

Respecto a las infracciones que se considerarán graves, al margen de las vinculadas a la mendicidad y la prostitución, que estarán sancionadas con multas que irán entre los 750,01 y los 1.500 euros destacan la realización de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o grafismos con cualquier material (tinta, pintura, materia orgánica o similares) o instrumento (aerosoles, rotuladores y análogos) o rayando la superficie sobre cualquier elemento del espacio público y, en general, en todos los bienes o equipamientos objeto de protección.

La ordenanza contra la mendicidad y la prostitución se aprobó definitivamente en un pleno extraordinario, que se celebró por vía telemática entre críticas de la oposición a mediados de febrero. Unas dos semanas después, el Ayuntamiento publicó el documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que abrió el periodo de quince días hábiles previos a su entrada en vigor.