Compromís propone ayudas directas a pymes y autónomos para paliar los efectos de la crisis energética

El grupo municipal de Compromís ha reclamado al bipartito liderado por Luis Barcala que "reaccione con celeridad" frente a la "complicada situación económica" que está generando el aumento exponencial de precios de la energía y los combustibles, provocada principalmente por la invasión de Rusia en Ucrania.

En este contexto, desde la coalición progresista se ha propuesto que, "al igual que se hizo durante los tiempos más duros de la pandemia se articulan medidas para ayudar a los autónomos y las micropymes y pymes a superar la complicada situación que están ocurriendo a raíz de la subida de los costes energéticos que están sufriendo como consecuencia de la invasión de Ucrania".

Como ha declarado el portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, la ciudad necesidad "decisiones ágiles y efectivas desde todas las administraciones, también desde el Ayuntamiento, para ayudar a los sectores que están especialmente afectados por el aumento de los costes energéticos que están poniendo en riesgo determinadas actividades económicas".

El portavoz municipal se ha mostrado "muy preocupado" por la "carencia de agilidad del PP para poner en marcha inversiones y programas de ayudas a las empresas". Se demuestra, según Bellido, en que a finales del mes de marzo "y todavía no están aprobados unos presupuestos que llegan muy tarde y ya desfasados ​​ante la nueva coyuntura".

"Ahora misma deberíamos estar aprobando la primera modificación presupuestaria para aprobar inversiones ligadas a proyectos innovadores como la recuperación del espacio de ayudas a los sectores productivos más castigados con el aumento de los costes energéticos. Sin embargo, todavía no hemos aprobado unos presupuestos que como hemos repetido siguen dejando el dinero de los alicantinos y alicantinas en los bancos, no responden al reto de la emergencia climática, incluyen indecentes recortes sociales ya los derechos humanos dictados por la ultraderecha y no entrarán en funcionamiento hasta el mes de abril", ha señalado Bellido, que considera "necesario que el bipartito "se sienta a negociar ya, y esta vez negocie de verdad, la primera modificación de crédito para dar respuestas a la actual crisis energética que impacta de forma muy negativa en el camino de la recuperación económica que estábamos iniciando después de los meses más duros de la pandemia”.

Por último, desde Compromís se ha exigido, "por compromiso humanitario y decencia democrática", que en esta primera modificación de crédito se "deroguen los recortes en cooperación internacional, especialmente la partida que restringe las ayudas para catástrofes humanitarias en territorio español".

Se trata, según Bellido, de “una vergonzosa medida impuesta por Vox, que apoyaron PP y Cs, y que, a estas alturas en el actual contexto de la guerra en Europa, resulta de una indecencia insoportable". "Exigimos a Barcala y Mazón que rectifiquen y creen una nueva partida que impulse las ayudas a la cooperación internacional ya las poblaciones que sufren catástrofes humanitarias”, ha finalizado Bellido.