Erasmus de Alicante enseñan a hacer pan en inglés

Alumnos Erasmus de 15 a 17 años de Alicante, Bulgaria, Portugal e Italia aprenden a hacer pan mientras hablan en inglés de la mano de estudiantes de FP en el modulo de Panadería en Xixona.

El proyecto "The Bread Way: from hands to heart", El Camino del pan: de las manos al corazón, que se vio interrumpido por la pandemia, se ha retomado este martes en el taller de FP de Panadería y Pastelería del IES de Xixona, donde los alumnos del IES Cabo de la Huerta de Alicante aprenden junto al resto de sus compañeros la técnica tradicional de amasar el pan.

Salud

Cada país enfoca la tradición en un aspecto y Alicante se centra en la alimentación saludable relacionada con el pan.

Para llevarlo a la práctica tratan de preparar una receta típica con ingredientes naturales, como explica la profesora de Historia y coordinadora del proyecto, Candela Bueno.

Con este intercambio el Instituto del Cabo busca que los alumnos "tomen conciencia de la importancia de la alimentación natural y de todos aquellos componentes culturales que se asocian a la elaboración del pan tradicional, como canciones, cuentos o tradiciones".

Una de las actividades más esperadas por los participantes consiste precisamente en elaborar pan tradicional y se han desplazado a las instalaciones del Instituto de Xixona, al módulo de Formación Profesional en Pan y Pastelería.

Los propios alumnos de este módulo son quienes han impartido una especie de master class para explicar a los compañeros procedentes de estos países cómo se elabora una receta típica, pero empleando el inglés que es uno de los propósitos también del proyecto, practicar el inglés.

Turrón

Además de meter las manos en la masa, los estudiantes han recibido una charla ofrecida desde el Consejo de Denominación de Origen del Turrón, que a su vez y para que conocieran mejor uno de los productos estrella de la provincia, ha aportado una degustación a todos los Erasmus de Bulgaria, Italia y Portugal.

Candela Bueno subraya lo enriquecedora que es una experiencia de este tipo ."Es una actividad idónea para los alumnos porque pueden ver en vivo y en directo cómo se elabora el pan con lo que todo ello implica".

"Es un trabajo muy delicado -añade-, que requiere de paciencia y técnica a la vez, y los propios alumnos han podido trabajar las masas y observar que el trabajo de panadero es duro pero a la vez muy gratificante".

La directora del IES Xixona, Remedios Garrigós, también muestra su satisfacción por la colaboración con el proyecto. "Nuestros alumnos estaban muy ilusionados con esta actividad porque pueden enseñar lo que están aprendiendo a compañeros de otros países".

Coca alicantina

Los alumnos de los cuatro institutos que integran este Erasmus van a dedicar la semana a actividades relacionadas con el pan y a visitar atractivos turísticos de la Comunidad.

De hecho, van a participar a su vez en la elaboración de una típica coca alicantina y han visitado tanto el Castillo de Santa Bárbara como la Oficina Europa Direct de la Generalitat en la delegación del Consell en Alicante, donde se le ha facilitado información sobre los recursos que ofrece la Unión Europa a los jóvenes.

El proyecto culmina este próximo mes de mayo en Bulgaria, impulsor de la iniciativa.

Hace dos años los estudiantes del IES Cabo de la Huerta estuvieron en Potenza (Italia) y en febrero en Barreiro (Portugal).

"Los proyectos Erasmus son una manera de que los alumnos conozcan otras culturas, intercambien experiencias con compañeros de otras partes de Europa, trabajen en equipo y practiquen inglés", abunda Bueno.

Durante la pandemia estos proyectos han tenido que realizar actividades online pero no se han podido llevar a cabo las movilidades. "Ahora hemos podido, por fin, desarrollar la nuestra en Alicante", concluye la profesora.