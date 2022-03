Así suena el nuevo himno de la Policía Local de Alicante con guiños a la millor terreta del món y a la Santa Faz

"Policía de Alicante, Policía fiel, siempre vigilante, con su ciudad en la piel’, "¡Somos de la millor terreta del món! y "¡Orgullosos de nuestra Santa Faz!" son algunas de las expresiones que forman parte de la letra del nuevo himno de la Policía Local de Alicante "Con la ciudad en la piel", obra a la que ha puesto letra Gerardo Muñoz Lorente y música Pablo Olivas Marco, que sonó por primera vez el domingo en el ADDA ante un millar de personas. Fue un concierto homenaje para conmemorar su 175 aniversario, interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, y recibió una gran ovación y aplauso de los alicantinos.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, agradeció la masiva asistencia de público al acto. "Es un honor rendir un homenaje a nuestra Policía Local, de la que todos nos sentimos profundamente orgullosos", dijo el edil. También puso en valor el trabajo desarrollado por este cuerpo de seguridad en Alicante destacando que “han pasado 175 años, pero sin embargo hay algo que pervive año tras año, y es lo que define a la Policía, su profesionalidad diaria, entrega, sacrificio y la vocación de servicio y como dice el himno un trabajo con la ciudad en la piel”.

"Lo que define a la Policía, su profesionalidad diaria, entrega, sacrificio y la vocación de servicio y como dice el himno un trabajo con la ciudad en la piel” José Ramón González - Concejal de Seguridad de Alicante

Letra del himno

El himno describe el trabajo que realiza la Policía Local de Alicante por esta tierra con "respeto, valentía y rigor", y cuenta con un estribillo que se repite a lo largo de su interpretación que dice: "Policía de Alicante, Policía fiel, siempre vigilante, con su ciudad en la piel". Es un himno muy alicantino que hace referencia a que la Policía protege esta tierra radiante, de Tabarca al Moralet, de Urbanova a Playa de San Juan, "sirven con afán que el mar baña el Postiguet".

La letra ensalza el trabajo de la Policía Local apuntando que "defienden leyes y Constitución, ayudan al ciudadano con pasión, son coraje, valor y tesón". "¡Somos de la millor terreta del món!. Y finaliza diciendo que patrullan por tu seguridad, luchan por tu libertad, velan por la paz, ¡orgullosos de nuestra Santa Faz!", prosigue el himno.

Gerardo Muñoz

Su autor, el escritor alicantino Gerardo Muñoz, ha explicado que recibió el encargo de hacer un himno para la Policía Local del edil de Seguridad, "que sabe que estoy escribiendo sobre la historia de la ciudad desde hace tiempo y desde hace 10 años en INFORMACIÓN, aparte de que hice en su momento una serie de artículos sobre la historia de la Policía Local. Me encargó escribir la letra y fue un honor que se acordaran de mí. Nunca antes había escrito la letra de un himno, me suponía un reto y me gustó. Me puse a ello y en unas semanas ya hice un primer borrador. Me entreviste con el director de la Banda Municipal y con el compositor; y a partir de ahí ajustamos la letra y se encargó Pablo Olivas de la composición musical, que es más importante".

El autor explica que en el himno quiso conjugar dos cuestiones, el homenaje a la Policía Local "sobre todo teniendo en cuenta lo que ha supuesto de trabajo para los agentes los dos años de pandemia, que ha cambiado el concepto en parte de represión que teníamos los alicantinos, y se nos ha demostrado que es un cuerpo que esta para protegernos especialmente y quise dar ese enfoque de servicio ciudadano por parte de la Policía".

"Creo que la Policía Local lleva la ciudad muy dentro, y quedaba muy bien como metáfora" Gerardo Muñoz - Autor de la letra del himno a la Policía Local

"Como es la Policía Local de Alicante introduje elementos puramente alicantinos. Hago mención a lugares en los cuatro puntos cardinales, de Tabarca al Moralet y de Urbanova a la Playa de San Juan; se menciona a la Santa Faz, y se hace un guiño a las Hogueras con la millor terreta del món, al que el compositor ha puesto música de Hogueras. El estribillo es precioso. Cuando me mandó el instrumental me gustó mucho y no es fácil cuando escuchas por primera vez una música que se te pegue. Me ocurrió, le felicité y a mí me encanta".

"Como es la Policía Local de Alicante introduje elementos puramente alicantinos. Hago mención a lugares en los cuatro puntos cardinales, de Tabarca al Moralet y de Urbanova a la Playa de San Juan" Gerardo Muñoz - Autor del himno a la Policía Local

En cuanto al título "Con la ciudad en la piel", afirma que es una de las pocas alegorías que le ha permitido el texto del himno, "porque creo que la Policía Local lleva la ciudad muy dentro, y quedaba muy bien como metáfora".

El concejal de Seguridad también agradeció al concejal de Cultura, Antonio Manresa, y a la Banda Sinfónica Municipal su implicación y trabajo, bajo la dirección de José Vicente Díaz Alcaina.

Al acto acudieron concejales de la Corporación municipal y una amplia representación de todo el cuerpo de Policía Local de Alicante, así como autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y además del edil González, el Comisario principal jefe de la Policía Local, que entregaron una placa en reconocimiento al creador de la letra del himno, Gerardo Muñoz Lorente, y al compositor de la partitura de música, Pablo Olivas Marco.

El edil ensalzó el trabajo desarrollado por ambos, compositor y escritor del himno, agradeciéndoles públicamente su participación desde el primer día. “Asumieron un reto que no era fácil, y lograron crear un himno y una letra inédita y excepcional para nuestra Policía Local, con un resultado que ha superado todas las expectativas y entra a formar parte de la historia de Alicante para siempre”.

Desde el Ayuntamiento de Alicante explican que apostaron por la creación del himno como un hito fundamental, más en este año en el que el cuerpo municipal de Policía Local cumple 175 años de historia, y por ello tanto el alcalde de Alicante como el concejal de Seguridad decidieron encargar la partitura y el proyecto poco a poco comenzó a ser una realidad hasta que se creó "Con la ciudad en la Piel".