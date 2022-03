"Aunque no la veas también se gasta", campaña del Taibilla para alertar de la explotación de los acuíferos

La Mancomunidad de Canales del Taibila ha lanzado una campaña para fomentar el ahorro del uso del agua, en este caso incidiendo en que la bolsa de agua subterránea no es inagotable. Con motivo del Día Mundial del Agua, la MCT apuesta por la eficacia en la gestión de los recursos hídricos y por el consumo responsable del agua potable que obtenemos de los ríos y de los pozos porque redundará en la recarga de los acuíferos

“Millones de litros de agua subterránea se utilizan diariamente para la agricultura y el agua potable en todo el mundo. Que no la veamos no significa que sus recursos sean ilimitados. Protejamos la vida invisible, protejamos nuestros acuíferos”. Con motivo del Día Mundial del Agua, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha puesto en marcha la campaña ‘Protejamos #LaVidaInvisible: aunque no la veas, también se gasta’ en defensa del uso responsable de las aguas subterráneas y contra la sobreexplotación de los acuíferos.

El Día Mundial del Agua se celebra hoy, 22 de marzo, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1992, para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, la ONU advierte de que 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable.

Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.

Este año el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

Francisca Baraza, presidenta de la MCT, explica que “las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos. Por ello debemos protegerlas de la sobreexplotación, que se produce cuando se extrae más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve, porque puede desembocar en el agotamiento de este recurso. Un problema muy extendido en zonas áridas, como las poblaciones del sureste a las que abastece la Mancomunidad”.

“Desde la MCT apostamos por reducir el consumo de agua potable que obtenemos de los ríos y de los pozos porque redundará en la recarga de los acuíferos. La Mancomunidad es un ejemplo de eficacia en la gestión del agua y nuestro objetivo es promover un consumo más razonable que evite el exceso de explotación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en el futuro. Por ello, se están contemplando mejoras en la distribución y alternativas en las fuentes de recursos para garantizar una gestión más sostenible”, defiende Baraza.

La MCT es un organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que desarrolla una función primordial en el Sureste español: el abastecimiento de agua en alta (captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de las provincias de la Región de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete (2). Supone una población de 2,5 millones de personas que puede superar los 3 millones durante el verano.