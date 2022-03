Barcala "pasa" del Pleno y rechaza llevar el Presupuesto al Consejo Social antes de la aprobación definitiva

"El pleno insta al equipo de gobierno municipal a la convocatoria del Consejo Social de la ciudad antes de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2022 con el objetivo de dar a conocer las cuentas y recibir su valoración mediante informe". Este es el único acuerdo de la propuesta de Unidas Podemos que el Pleno aprobó en la sesión de enero, con los votos a favor de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) y el apoyo necesario de Vox, pese al rechazo de los socios del bipartito (PP y Ciudadanos).

¿El acuerdo dice cuándo? El acuerdo establece que se le dé cuenta al Consejo Social de los Presupuestos de la ciudad Luis Barcala - Alcalde de Alicante

Pese a la clara redacción, el alcalde, Luis Barcala, rechazó este miércoles presentar el Presupuesto de 2022 ante el Consejo Social de la Ciudad antes de la aprobación definitiva de las cuentas, prevista para el próximo miércoles, 30 de marzo, en un pleno extraordinario. "¿El acuerdo dice cuándo? El acuerdo establece que se le dé cuenta al Consejo Social de los Presupuestos de la ciudad, y eso es lo que se va a hacer", defendió este miércoles, en una atención a medios, el alcalde, pese a que la redacción de la iniciativa plenaria dice claramente que la convocatoria, pasa su cumplimiento, debe producirse antes de la aprobación definitiva.

Barcala, sin poder fecha a la reunión, ha señalado que "al Consejo Social se le convocará para dar cuenta de cuáles son los presupuestos que tiene la ciudad de Alicante, explicarlos y decir a qué obedecen y cuáles son los objetivos que trata de conseguir para que los miembros del Consejo Social puedan hacer el seguimiento de la ejecución de sus presupuestos".

Que el bipartito no tenía ninguna intención de convocar el Consejo Social antes de la aprobación definitiva se volvió a confirmar este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. El portavoz del bipartito, Antonio Manresa, dejó en el aire que se vaya a convocar al órgano consultivo. "Vamos a esperar al resultado de la Comisión de Hacienda y luego valoraremos todo. Ahora estamos en otros trámites", apuntó.

La reunión del Consejo Social para abordar los Presupuestos municipales ha sido protagonista año tras año. De hecho, el propio Barcala ha recordado este miércoles, en su atención a medios, los problemas en el seno del tripartito de izquierdas derivados de las convocatorias del órgano consultivo. Eso sí, con imprecisiones. Barcala ha asegurado que el Consejo Social "nunca ha participado" en la elaboración de las cuentas, pero sí ha sido convocado antes de la aprobación definitiva en varias ocasiones, aunque las sesiones, no por ello, estuvieron exentas de polémica.

Criticamos la decisión del 'gobierno ilegítimo del PSOE' de dar el visto bueno los presupuestos este viernes en junta de gobierno sin presentarlos antes al Consejo Social de la ciudad (enero de 2018) Luis Barcala - Entonces portavoz municipal del PP

En una de ellas, en 2018, después de que el propio Barcala criticase al entonces alcalde, Gabriel Echávarri, por no reunir al órgano consultivo. "El portavoz del PP, Luis Barcala, ha criticado la decisión del 'gobierno ilegítimo del PSOE' de dar el visto bueno los presupuestos este viernes en junta de gobierno sin presentarlos antes al Consejo Social de la ciudad", señaló un comunicado de los populares en enero de 2018, en el que también se criticaba a Compromís, por entonces ya fuera del gobierno municipal: "Sólo buscan parecer críticos con Echávarri, pero en el fondo están respaldando sus políticas y tienen una oportunidad para demostrar que no son cómplices de la decisión autoritaria de ignorar al Consejo Social de la ciudad y a los vecinos". Ese año, el Consejo Social se reunió a mediados de enero, cuando el Presupuesto no había pasado ni siquiera por Junta de Gobierno, el paso previo a su validación inicial por el Pleno municipal.

Justo un año después, con el gobierno en manos del PP, el Consejo Social volvió a reunirse antes de la aprobación definitiva de las cuentas municipales, ya con Barcala al frente de la Alcaldía. Entonces, a meses de las elecciones municipales de 2019 y a las puertas de un pacto presupuestario con Guanyar (marca blanca de Esquerra Unida), Barcala sí consideró necesario convocar al órgano consultivo antes de que el Presupuesto entrarse en vigor.

Nosotros siempre hemos creído en el compromiso, en la obligación de convocar al Consejo Social, para que sea oído antes de la aprobación definitiva (enero de 2019) Carlos Castillo - Entonces concejal de Hacienda (PP)

La reunión fue a finales del mes de enero. El entonces concejal de Hacienda, Carlos Castillo, puso en valor al Consejo Social: "Nosotros siempre hemos creído en el compromiso, en la obligación de convocar al Consejo Social, para que sea oído antes de la aprobación definitiva del mismo presupuesto en Junta de Gobierno y con posterioridad en el Pleno”.

El Presupuesto para 2022 que se aprobará definitivamente la próxima semana se trata, como insiste el gobierno municipal, del más expansivo de la historia de Alicante, superando los 313 millones de euros, lo que significa un aumento del 14,4% respecto a las del pasado 2021.

El millonario aumento en las cuentas para este 2022 se basa, fundamentalmente, en un crédito "blando" de unos 20 millones que pedirá el gobierno municipal para asegurarse la ejecución de inversiones en la ciudad y en los fondos (transferencias) de la Generalitat para la ejecución del Plan Edificant (construcción de dos nuevos colegios y mejoras en otros tres centros) y para garantizar la estabilidad de la plantilla de Acción Social a través del Contrato Programa.