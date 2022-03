Más fondos europeos para Alicante: hasta 850.000 euros para implantar inteligencia artificial en la atención ciudadana

Pese a las críticas del bipartito de Barcala al Gobierno central por el reparto de los fondos europeos, el Ayuntamiento de Alicante sigue sumando subvenciones para financiar proyectos en la capital alicantina a través de los Next Generation, impulsados para la recuperación económica tras la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

Tras los 15,7 millones para implantar la zona de bajas emisiones, que en la práctica supone reducir el tráfico en el centro de la ciudad, y los 300.000 euros para la elaboración de un proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana, el gobierno municipal ha anunciado la llegada de hasta 850.000 euros para la modernización y transformación digital.

En concreto, los fondos europeos, según explicó este miércoles el concejal de Modernización y Nuevas Tecnologías, Antonio Peral, financiarán en su totalidad la adquisición de una capa de inteligencia artificial denominada “AL21” que asistirá a los alicantinos en sus trámites y gestiones cuando se dirijan al Ayuntamiento. El proyecto tiene un presupuesto de licitación de 850.000 euros y un plazo de ejecución de un año.

En estos últimos meses, Alicante suma tres buenas noticias respecto a los fondos europeos y dos decepciones, relativas a proyectos sobre comercio y turismo. Sin embargo, la iniciativa turística, "mejorada", volverá a ser presentada a una nueva convocatoria para intentar conseguir más financiación europea para la ciudad de Alicante.

Además, por el momento, el Ayuntamiento está a la espera de otra resolución por parte del Gobierno central. Alicante aspira a conseguir cuatro millones de euros de los fondos europeos Next Generation para financiar la construcción de un parque inundable en la Vía Parque, a la altura de Tómbola, una infraestructura que se completaría con un depósito antidescargas, similar al existente en San Gabriel.

Esta última buena noticia, con otro proyecto municipal financiado por Europea, se conoció en un acto a nivel interno de presentación de la Agenda Urbana 2030, al que asistió el alcalde, Luis Barcala, además del concejal Peral y técnicos de las diferentes áreas municipales. En la reunión, celebrada en el salón de actos del MACA, Barcala reivindicó la Agenda Urbana, la Agenda 2030 y, por extensión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tan criticados por Vox, la formación que tras las cesiones del bipartito permitirá aprobar el Presupuesto municipal para 2022.

En su intervención, el alcalde aseguró que la "filosofía de los ODS no se discute, lo diga quien lo diga", en una evidente alusión a la formación ultra, la única del arco político municipal que carga contra la Agenda 2030. De hecho, Barcala mostró su compromiso de "cumplir con la Agenda 2030", a la vez que defendió la "despolitización" de la política municipal: "Hay que ser más práctico, pragmáticos. Las farolas no votan".

Una defensa aún mayor de la Agenda 2030 fue la que realizó el concejal delegado, que llegó a asegurar que el documento impulsado por Naciones Unidas y aprobado en septiembre de 2015 "es uno de los mejores inventos de la humanidad", aunque admitió que en su primer contacto con la Agenda "pensaba que eran marcianadas".

Respecto al documento presentado ante los técnicos y que el bipartito prevé aprobar en pleno a mediados de este año (se mencionó el mes de junio), Barcala explicó que “se trata de la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo esta década para convertir la ciudad en un espacio de convivencia amable, acogedor, saludable, inteligente y concienciado, en el que todos los actores públicos y privados, puedan participar en la consecución de un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación".

Además, apuntó que se "propone una nueva forma de ver y pensar nuestra ciudad encaminada a un modelo urbano centrado en las personas, afrontando los problemas de la ciudad desde una óptica global y estratégica”.

Durante la jornada, se explicó que la estrategia se someterá en diferentes procesos de participación ciudadana, que según el edil será vinculante, con cuestiones online a la ciudadanía, entrevistas con actores locales y expertos, mesas de diálogo con entidades y agentes y, además, una conferencia estratégica.

Los once proyectos estratégicos identificados en la Agenda Urbana de Alicante son Alicante Litoral Puerto, Alicante Patrimonio y Cultura, Alicante entre Dos Castillos, Alicante Regeneración Urbana Integrada, Alicante Movilidad Cero Emisiones, Alicante Energéticamente Eficiente, Alicante Circular y Verde, Alicante Social e Inclusiva, Alicante Destino Turístico Sostenible, Alicante Futura: Impulso Economía y Empleo, Alicante Smart City y Gobierno Abierto.

Desde que anunció el inicio de los trabajos de elaboración la Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Alicante ha elaborado diversos planes estratégicos con enfoques "cada vez más integrados y participativos", según el bipartito, como la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible Integrado (EDUSI).

También se recordaron otros proyectos estratégicos de ciudad, desarrollados desde las distintas concejalías como "Barrios Zona Norte de Alicante, Plan de Inclusión Social, Plan de Competitividad Urbana (Impulsa Alicante), Plan Alicante Futura, Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), Plan de Actuación de Energía Sostenible (PAES) en el marco del Pacto de Alcaldes Europeo, Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo de Alicante (Racha), Plan de Recuperación de Centro Tradicional de Alicante (2003-2011) o Plan Smart City 2.0, entre otros de carácter sectorial".

Al mencionar la estrategia Alicante Futura, el concejal Peral no reparó en elogios, aunque sin explicar la base de sus palabras: "Alicante Futura es esa California alicantina que estamos intentando crear, como foco tecnológico. Es el proyecto estrella que está atrayendo a las empresas tecnológicas más importantes". La cara de Barcala, mientras escuchaba esa reflexión, lo decía todo. De hecho, cuando recuperó el turno de palabra, no se resistió a apuntar: "Toño, te has venido muy arriba".