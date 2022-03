El Gobierno da un paso más para tratar de apagar el incendio en el campo y rebaja el precio del agua desalada a 0,47 euros/m³

El Ministerio para la Transición Ecológica ha vuelto a mover ficha tras la manifestación de Madrid y ha trasladado al Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura que podrán comprar, de momento por tiempo ilimitado, el agua desalada de la desaladora de Torrevieja a un precio final de 0,46 euros el metro cúbico, lo que supone una rebaja de 13 céntinos sobre los 0,6 euros aprobados por el Consejo de Ministros la semana pasada. La decisión representa un paso adelante importante, ya que el coste real del agua desalada con el descontrol de la tarifa eléctrica está en 1,2 euros/m³, pero no acaba de convencer a los agricultores.

Los regantes admiten que este precio está más cerca de los 0,30 euros que exigen, pero lejos aún de los 0,15 euros/m³ que cuesta el agua del Tajo-Segura. No obstante, con el caudal desalado a ese precio “político” y las lluvias, los agricultores tienen de momento recursos suficientes para casi todo el año. Otra cuestión es si esa rebaja compensa los bajos precios que reciben los agricultores por sus productos. “Precios a pérdidas por lo que habrá agricultores que tampoco puedan pagarlo”, subraya Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique.

Los regantes mantienen las movilizaciones porque “el gran problema es el aumento del caudal ecológico del Tajo y ahí no ceden. Es más parece que al final va a haber revisión a la baja en todas las cuencas menos en la del Tajo”, la que alimenta el trasvase”, apuntan fuentes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, del Tajo, reitera que “la rebaja del precio del agua desalada no está mal viendo cómo se ha puesto la electricidad pero el agricultor no puede pagar más de 0,30 euros el metro cúbico y, por otro lado, el trasvase es irrenunciable y el aumento de los caudales ecológicos su ruina. No nos queda otra que seguir en guardia”.

Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que formó parte de las alegaciones de la Diputación al plan hidrológico del Tajo, constata que el Ministerio para la Transición Ecológica habría hinchado de manera artificial el volumen del caudal ecológico que se quiere imponer en Aranjuez (8,52 m3/segundo a partir de 2026), porque, según informes de expertos independientes, ese caudal no se podría alcanzar ni de manera natural, o sea con el aporte de las lluvias.

En el informe, el director del Instituto, Joaquín Melgarejo, advierte también de que el déficit anual de agua en la cuenca del Segura alcanza ya los 400 hm3 al año, por lo que cualquier nuevo recorte del envío de agua pondrá en peligro el futuro económico y social de los 35 municipios que se abastecen del agua del río, porque no hay forma de sustituir esos caudales.

La gran amenaza para el trasvase Tajo-Segura es que el Ministerio para la Transición Ecológica avala que el río debe pasar de un caudal mínimo legal de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo en Aranjuez, y también que en Toledo sea de 10 m3/segundo y de 17,8 m3 /segundo en Talavera (2022-2027).

El problema del agua subterránea

Por otro lado, expertos en aguas subterráneas han alertado este miércoles en una jornada de que los acuíferos del Alto Vinalopó han perdido desde los años 70 del siglo XX unos 3.000 hm³, el equivalente a 230 embalses del Guadalest y alertan de que la calidad del agua es cada vez peor, de ahí que el Júcar-Vinalopó se quede hasta corto, según alerta Miguel Fernández Mejuto, profesor de la Hidrogeología de la Universidad de Alicante.

Las reservas disponibles, a gran profundidad y con calidades cada vez peores (aguas más salinas), no serán suficientes para mantener el suministro durante muchos años. La solución prevista era la sustitución de agua de estos acuíferos con la llegada de 80 hm3/año a través del trasvase del Júcar al Vinalopó, ha advertido este experto en una jornada organizada este miércoles por el Instituto del Agua y las Ciencia Ambientales en la Universidad de Alicante.

Fernández Mejuto subraya que “es importante reivindicar y explicar la importancia de las aguas subterráneas, tanto en el sostenimiento de los ecosistemas como en la satisfacción de las demandas, tanto para el abastecimiento a las poblaciones como para la agricultura”.

Los hidrogeólogos han hecho público un manifiesto con motivo del Día del Agua para llamar la atención de la sociedad respecto a la necesidad de un mayor conocimiento sobre de las aguas subterráneas y concienciar de su importancia, de la necesidad de preservarlas y del valor que tienen como recurso estratégico para situaciones de emergencia hídrica.

“Los profesionales de las aguas subterráneas alertamos de que la falta gestión administrativa del agua incide en la ausencia de gobernanza de los recursos de aguas subterráneas, lo que ocasiona que crezcan y agudicen los problemas”, asevera el profesor. Advierten que es preciso invertir en las aguas subterráneas y, sobre todo, ejecutar las medidas tendentes a su regeneración al buen estado, ya que sin ellas es difícil, e incluso imposible, garantizar el suministro y las dotaciones necesarias cuando la escasez y la sequía merman los recursos de aguas superficiales disponibles.

El caso de la provincia de Alicante es un ejemplo paradigmático de la importancia de las aguas subterráneas, que suponen un 50% de los recursos renovables totales disponibles anualmente. Una cifra que se eleva hasta el 80% si consideramos exclusivamente los recursos propios generados en la misma.

Las aguas subterráneas satisfacen el 40% de la demanda agrícola y el 52% de la urbano-industrial de la provincia. Gracias, entre otros factores, al gran desarrollo en el aprovechamiento de estos caudales realizado en la provincia desde los años 70 los consumos urbanos industriales están cubiertos con garantía y no han vuelto a repetirse episodios como la histórica crisis de abastecimiento de la Marina Baja y de Alcoi de 1978 cuando, por ejemplo, se perdió el turismo alemán.

Fernández Mejuto alerta, no obstante, de que este desarrollo tan intenso no está exento de desafíos. Uno de los más importantes en la provincia corresponde al estado de los acuíferos del Alto Vinalopó. La comarca contiene importantes acuíferos. Grandes masas de roca capaces de contener y permitir el movimiento de agua por sus poros y fisuras. Algunos de ellos se extienden por decenas de kilómetros cuadrados y tienen grandes reservas.

Masas de agua subterránea desde el punto de vista administrativo, como Jumilla-Villena, Solana o Serral-Salinas llevan siendo utilizados intensivamente desde los años 70, permitiendo la transformación de la agricultura alicantina y el desarrollo urbano-industrial de buena parte de la provincia.

“Sin embargo, por una combinación compleja de motivos, que van, desde la no disponibilidad de otros recursos, a la propia incapacidad de las administraciones hidráulicas de ordenar las extracciones, se ha producido una explotación sistemáticamente por encima de la recarga anual media. Esto es, durante décadas se ha estado extrayendo de estos acuíferos más agua de la que les entra por la lluvia”, advierte Fernández Mejuto.

El profesor recuerda, en este sentido, que la solución era ell trasvase Júcar-Vinalopó, que era la sustitución de agua de estos acuíferos con la llegada de 80 hm3/año a través del trasvase. “Las últimas noticias sobre este trasvase que no llega ni en cantidad, ni en calidad, ni con el precio requerido alertan de un futuro catastrófico para la provincia. Es imprescindible reconocer el problema de sobreexplotación en el Alto Vinalopó, uno de los mayores desafíos medioambientales y económicos para el país, y articular las medidas, previstas desde hace ya más de dos décadas, para garantizar la sostenibilidad y recuperación de estos recursos subterráneos tan estratégicos”, sentencia este experto.

El propio Ministerio para la Transición Ecológia admite que en un país con las características climáticas de España, el agua subterránea es un recurso estratégico en situaciones de sequía y tiene un papel fundamental en un contexto marcado por el calentamiento global. Sin embargo, el 40% de este recurso no se encuentran en buen estado.

La sobreexplotación y la contaminación por nitratos son sus principales amenazas. En España se han definido cerca de 800 masas bajo el suelo, que ayudan a mantener el caudal de los ríos y son decisivas para ecosistemas como los deltas o las zonas costeras. También nutren a espacios emblemáticos como Doñana, las Lagunas de Ruidera o la Albufera de Valencia, y son la base para el suministro de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura y la industria, como es el caso de la provincia de Alicante.

El Ministerio trabaja en un Plan de Acción de Aguas Subterráneas para impulsar su conocimiento. Este plan incorpora medidas esenciales para mejorar la gestión del recurso a través del aumento de las redes de control, la protección de las aguas frente a la contaminación, una mayor vigilancia de sus usos, la digitalización y la cogobernanza.