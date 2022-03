El bipartito busca otras ubicaciones para el centro de salud mental tras el rechazo de los vecinos del PAU 1

El bipartito de Barcala busca alternativas para ubicar el centro de salud mental que promueve Adiem (Asociación para la Defensa e Integración de Personas con Enfermedad Mental) y que se había proyectado sobre una parcela del PAU 1, entre las calles Doctora Matilde Pérez Jover, Médico Manuel Alberola y Enfermera Angelina Ceballos.

Sin embargo, ante el rechazo de la iniciativa entre el vecindario, que reunió más de 1.200 firmas en unas semanas, el ejecutivo local de PP y Ciudadanos ha ofrecido alternativas a la fundación con origen en Orihuela. Así lo reconocieron este jueves fuentes del gobierno local, aunque sin concretar las posibles ubicaciones y subrayando que son propuestas, ya que la fundación tiene la "sartén por el mango", tras conseguir la cesión de la parcela del PAU 1. "El Gobierno se ha reunido varias veces con Adiem para que continúe adelante su proyecto de centro de salud. Ya sea en el PAU 1 o en otras ubicaciones alternativas que se le han propuesto... La decisión final sobre la ubicación debe tomarla la propia Adiem, que intenta no perder las subvenciones de la Generalitat a las que aspira y que están condicionadas al emplazamiento y a la calificación del suelo sobre el que se edifique el futuro centro", explican desde el gobierno municipal.

Si no hay cambios imprevistos, el asunto se abordará en el pleno ordinario de este mes, previsto para el próximo jueves. Compromís busca presionar al equipo de gobierno de Alicante, de PP y Ciudadanos, para que agilice los trámites de cesión de una parcela del PAU 1 a una fundación de origen oriolano para la puesta en marcha de un centro de salud mental, dirigido a la atención de personas con trastorno mental grave, en convenio con la Conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra. Esta propuesta plenaria ha vuelto a poner en pie de guerra a los vecinos del barrio, que recogieron más de 1.200 firmas a finales del pasado verano en contra de la cesión de una parcela municipal del "poco suelo dotacional" del barrio a una fundación privada "sin consenso ciudadano, ni consulta o exposición publica del proyecto".

La coalición progresista ha registrado una iniciativa al próximo pleno municipal, previsto para el 31 de marzo, con el objetivo de agilizar la tramitación de cesión de la parcela situada entre las calles Doctora Matilde Pérez Jover, Médico Manuel Alberola y Enfermera Angelina Ceballos. Así figura en el documento, que contiene un único acuerdo propuesto: "El Ayuntamiento de Alicante agilizará el trámite para el cumplimiento efectivo del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 2020 de otorgamiento de cesión a ADIEM de una parcela de 4956 m2 en el PAU 1".

Así, Compromís, además de presionar el ejecutivo municipal, también conseguirá que el resto de grupos municipales se posicione respecto a una iniciativa rechazada por la asociación de vecinos del barrio. "Desde hacía meses no sabíamos nada del proyecto. En verano, cuando se conoció la cesión del solar, nos movilizamos porque supondría darle un solar publico a una fundación privada. No tenemos nada en contra del proyecto, pero sí de que ocupe parte del poco suelo dotacional del barrio. Además, si la sanidad queremos que sea pública, que sea pública de verdad", señalaba este miércoles Francisco Sampere, presidente de la asociación vecinal, quien recordaba que hace meses frenó las propuestas de movilizaciones tras una reunión con el alcalde, Luis Barcala, y otros concejales del equipo de gobierno: "En ese encuentro, hubo una lluvia de millones. Todo fueron promesas, proyectos a incluir en los Presupuestos y no hemos visto nada. También nos dijo el alcalde que iba a analizar el tema y nos diría algo. Un mes después de esa reunión, registré un escrito en Alcaldía para conocer el posicionamiento y no he vuelto a recibir ninguna respuesta. Por esas promesas, y por querer ir de buenas con el Ayuntamiento, en su momento apaciguamos los ánimos, porque la gente quería movilizarse".

Euros y años

La inversión prevista en el proyecto del centro de salud mental es de casi cuatro millones de euros, que se financiaría la entidad en un 80% con fondos públicos y el 20% restante con aportaciones privadas, para abrir una instalación con tres servicios: uno de ellos con dos miniresidencias de veinte plazas en cada una; un centro de día con otras 25 plazas; y un área para el equipo de apoyo social comunitario con 40 plazas más. Las instalaciones estarán atendidas por 25 profesionales.

La cesión de la parcela a la Fundación Adiem Sentit se realizaría mientras dure la prestación y por un periodo máximo de 75 años, a cuyo vencimiento revertiría con todas las instalaciones al Ayuntamiento, con la obligación de que se encuentre en buen estado, según informó en su día el bipartito.

La Asociación para la Defensa e Integración de Personas con Enfermedad Mental, con sede social en Alicante y origen en Orihuela, cuenta con centros de recursos asistenciales, de rehabilitación e integración social en Alicante, Orihuela y Torrevieja, además de viviendas tuteladas, atendidas por 71 trabajadores. La petición de la cesión de esta parcela fue presentada en noviembre de 2019 "con el objetivo de construir un centro de día y dos miniresidencias para personas con trastorno mental grave".