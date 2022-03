Bomberos de Alicante: “Paramos y el grupo se puso a escuchar los pájaros. En Ucrania no se oyen con las bombas"

Medio centenar de refugiados ucranianos están ya en España, a salvo de la guerra en su país, tras la llegada del autobús solidario fletado por iniciativa de dos bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Alicante. El vehículo, que aportó Vectalia junto a cinco conductores para que pudieran hacer los descansos reglamentarios, salió el viernes por la noche desde la provincia y ya ha retornado con los desplazados tras 44 horas de viaje para cubrir 3.200 kilómetros de distancia.

Los impulsores del viaje han vuelto en shock tras acercarse a una situación que les cuesta expresar con palabras. “Cuando llegamos allí había colas de gente en los centros de acogida. Duermen en camastros en polideportivos. Me sorprendió porque la Policía polaca lo tiene todo muy controlado. Dijeron que no les gusta que se vaya a por gente sin control. Nosotros llevábamos una lista elaborada de 50 personas con pasaportes, números de teléfono, residencias en España donde van a estar. Lo presentamos todo en el control policial y se quedaron una copia”, explica Germán Torres, uno de los bomberos de Alicante que ha viajado, junto a David López. “Los polacos se comportan de diez, me han impresionando, están volcados con el pueblo ucraniano, no ves a nadie en la calle, todos los refugiados están acogidos. Es un viaje que me ha dejado muy tocado, seguramente me vuelva a ir porque siento que no hacemos lo suficiente”, afirma el primero.

Los voluntarios destacan el lado humano de esta aventura solidaria, las historias de madres que contaban que dejaron a su maridos luchando, como militares o voluntarios, algunas muy jóvenes que se han venido con 3 niños y lo puesto. “Me da tanta pena todo. Al bus se subió una mamá con 3 niños y una maleta pequeña para venir otro país. Mujeres con bebés y niños muy pequeños que sus maridos habían muerto. Otros que se han quedado allí luchando, mujeres cuyos maridos son militares, otros se han quedado como voluntarios y se han venido ellas con lo puesto. Me gustaba que contasen cosas y entender un poco cómo estaban. Explicaban que su padre había muerto o que el abuelo era militar de alta graduación y se había tenido que quedar, y hablaban de pueblos totalmente destruidos por las bombas y de víctimas a las que entierran en fosas comunes, y de que los rusos disparaban a los coches y los autobuses que se marchan”.

También les impactó la actitud del grupo cuando pararon, ya de vuelta, en un área de servicio en Francia ubicada en una zona boscosa y “todos sonrieron y se relajaron porque oyeron los pájaros. Vivían en un pueblo cerca de Leópolis y con las bombas ya no los escuchaban. Se quedaron parados escuchando el sonido de las aves. Residían en el campo y ya no los oían por la guerra. Vivimos en una burbuja comparado con lo que atraviesan ellos ahora”. Entre los que han venido hay un grupo de 16 personas que se asentarán en Cabra (Córdoba), donde viven familiares.

Germán Torres recuerda a un par de mujeres cuyos maridos permanecen en Ucrania luchando, “con mirada perdidísima, una con un bebé de 1 año y otra que iba con uno de dos meses, una niña de 7 y otra de 11, hija de su pareja con otra mujer que también se la ha traído, y no tenía más de 30 años. No conseguimos que sonrieran. No saben si van a ver más a sus parejas”.

Además de traerse refugiados, la expedición llevó el autobús lleno de alimentos para niños pañales, ropa para bebés, medicinas, betadine, paracetamol, jeringuillas, gasas, compresas, pastillas para personas con problemas de tiroides y otras para tratamientos crónicos dado que “no hay nada”.

Una iniciativa que ha sufragado la firma Gobik de ropa de ciclismo, “que lo ha pagado todo. Nos llenaron el bus los trabajadores de Yecla hasta arriba. Estoy muy orgulloso de ellos, también de Vectalia, que ha puesto el autobús. Ha sido un palizón de la intensidad”. Otra empresa hizo una recolecta de pienso animales y de pañales, Ciclos Boyer, “nosotros solo hemos cosido la ayuda y al final ha salido todo, nos hace estar orgullosos”.

También viajaron con un traductor de la asociación Heart to Heart de Torrevieja, “volcada con ayuda a ucranianos, que se ha encargado del trabajo humano de contactar con ellos, buscar las familias, las casas, hacer la lista bien hecha, que todo sea legal y perfecto”.

Ayuda en accidente

Cuando volvían al paso por Francia vieron un accidente y los bomberos alicantinos intervinieron hasta que llegaron los franceses, “estaba saliendo mucho humo del motor de un camión y cogimos los extintores y apagamos el fuego en sus inicios. Fue como una película”.

Durante el viaje intensificaron relaciones con las familias y establecieron lazos con lágrimas en la despedida. “En el autobús al principio había un gran silencio y cuando hablabas estaban todos callados, es gente muy educada, les decías no puedes hacer esto y no lo hacían, es alucinante. La despedida de las familias fue muy humana, los niños llorando no se querían soltar. Solamente tiene que venir un político en una autobús de refugiados y se acaba todo esto o no tiene corazón. Ha sido bastante duro psicológicamente ver todo esto pero me siento reconfortado porque sé que la gente va a estar bien y volverá a su casa en cuanto acabe la guerra”, señala Germán Torres.

Este bombero piensa en volver “pero no puedo solucionar el mundo. Cuando tratas a las familias ves que no son números, son personas individuales a las que estás salvando, aunque sean 50. Es gente superagradecida, lo volvería a hacer. Estamos preparando otro viaje pero de esto tiene que encargarse el Estado y fletar aviones porque hablamos de 5 millones de refugiados”. Los Bomberos de Alicante también llevaron 10 equipaciones completas para sus compañeros de Ucrania.