Concentración en la plaza de la Montañeta de Alicante en demanda de un Sáhara libre esta tarde

La Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de la provincia de Alicante en demanda de un Sáhara Libre este jueves por la tarde a partir de las 19 horas en la plaza de la Montañeta de Alicante. Un acto que llega después del giro del gobierno español en la política sobre estos territorios. La movilización se convoca "para rechazar que este acuerdo que no se realiza en nuestro nombre y para gritar bien alto que no permitiremos que los saharauis sigan siendo los pobres que mueren en las guerras de los ricos, al menos no con nuestro silencio", señala el coordinador local de EU Alacant Manolo Copé, en un comunicado.