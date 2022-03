Alicante, ¿una ciudad más cívica por perseguir a los que menos tienen?

Alicante, según el bipartito de PP y Ciudadanos, quiere ser una ciudad más cívica. Y falta le hace, basta con ver las calles y los entornos de los contenedores de basura. Con ese objetivo, el gobierno que lidera Luis Barcala impulsó a finales de 2020, meses después de la irrupción de la pandemia por el covid-19 y tras los acuerdos para la reconstrucción, la oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. Ser una ciudad más cívica es un reto de futuro. El tiempo dirá si se alcanza.

Con la entrada en vigor de la más que controvertida norma, lo que Alicante es, desde este viernes, es una ciudad más injusta y menos humana. Más dura para aquellos que menos tienen. No lo dice Unidas Podemos, Compromís o el PSOE, que también. No lo defienden colectivos como la Plataforma contra la Pobreza o Médicos del Mundo, que por supuesto. Si no que lo aseguran entidades como Cáritas, dependiente de la Iglesia Católica, y hasta lo manifiesta el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que no se caracteriza por sus postulados moderados. «No tiene sentido prohibir dormir en la calle», sostiene el máximo representante de la Iglesia en la ciudad y parte de la provincia en una mensaje en sus agitadas redes sociales que no ha sentado nada bien entre los populares alicantinos. Esta tramitación, de espaldas a todos, ha evidenciado el pánico que destila en este gobierno la participación ciudadana. Ni una reunión con aquellas entidades que trabajan, día a día, con los más vulnerables. Más bien todo lo contrario.

Tenga sentido o no, dormir en la calle esa es una de las infracciones que recoge una ordenanza que está a la espera de la resolución que adopte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), tras el recurso presentado por Unidas Podemos. Figura reflejado en el artículo 22 (bis), de los 43 que dan forma a la controvertida norma municipal: «Se prohíbe acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos. Tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios». El artículo añade, con una ambigüedad que evidencia el espíritu del texto, que «cuando se trate de personas en situación de exclusión social, y las circunstancias así lo aconsejen, el alcalde o alcaldesa podrá dictar las instrucciones correspondientes para la aplicación de esta ordenanza». Podrá... o no podrá. ¿Y qué podrá? Y siempre que las circunstancias, sin subrayar cuáles, así lo aconsejen. Esta infracción, incluida entre las leves, puede ser multada hasta con 750 euros.

Otro artículo que convierte Alicante en una ciudad menos humana y más injusta hace referencia a aquellas personas que se ganan la vida con la venta de productos en los semáforos. Ese hecho también está tipificado en la norma, con sanciones de hasta 500 euros. Según recoge la ordenanza, desde este viernes y mientras el texto siga en vigor (el anterior, de Castedo, lo derogó la izquierda cuando llegó al gobierno en 2015), la Policía Local podrá multar a aquellos ciudadanos que ofrezcan productos de manera persistente como pañuelos o mecheros en espacios públicos a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos a cambio de una cantidad de dinero o donativo. Misma multa pueden sufrir aquellos que hacen malabares o espectáculos circenses en las esperas en los semáforos. Se equipara, en la norma ya en vigor, vender pañuelos o mover el diábolo o las mazas con habilidad, con los gorrillas del Postiguet, que han provocado numerosos altercados, entre ellos y también con turistas.

Tampoco se puede ejercer la prostitución, bajo la amenaza de multa de hasta 750 euros. La intermediación de Ciudadanos, tras avalar en un primer momento el texto inicial impulsado por el PP de Barcala, consiguió que la sanción a las mujeres prostituidas fuera menor que la de los hombres que reclaman los servicios. De hasta 750 euros para ellas y de hasta 1.500 euros para ellos. También consiguieron los naranja, con unas alegaciones presentadas con un año de retraso tras asumir como propio el primer documento aprobado en Junta de Gobierno, que la ordenanza incluyera cláusulas de atención social que el PP fulminó en un principio al transponer a Alicante el borrador de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Porque si el texto finalmente habla de que los «agentes de la autoridad o en su caso el personal de los servicios sociales» deben «informar a las personas que ejerzan la mendicidad de los servicios de atención social a los que puedan acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas» es por la polémica que estalló tras conocerse la primera redacción, que obligó a Ciudadanos a mover ficha.

¿Y Servicios Sociales e Igualdad?

Tras un año y medio de tramitación, con meses de paralización total del proyecto, la Policía Local ya dispone del documento que, según el bipartito, tanto demandaba para promover la convivencia en Alicante. Nada se sabe de lo que se pedía en los servicios sociales municipales (colapsados, con listas de espera de más de medio año) que dirige Julia Llopis, porque la edil no ha abierto la boca durante todo el proceso, que corto no ha sido. Ni una palabra. Menos ha dicho, si cabe, la concejala de Igualdad, María Conejero.

Con este texto, los agentes locales tienen nuevas armas para luchar contra los vándalos que atacan el mobiliario urbano y contra los gorrillas que coaccionan a los conductores. Estas acciones se encuentran, según Barcala, entre los objetivos prioritarios en la aplicación de la ordenanza. La realidad, lo que dice el papel, es que esos artículos, como también aquel que impide caminar con el torso al aire por las calles de la ciudad, se entremezclan con otros que prohíben a personas necesitadas dormir en la calle o vender pañuelos en un semáforo.

Con todo, el tiempo demostrará las consecuencias reales de la aplicación de una norma que no protege a los más vulnerables, sino que los señala. Porque Alicante también tiene ordenanzas que prohíben circular con patinetes eléctricos por paseos peatonales, por las aceras o por vías de más de dos carriles (salvo contadas excepciones), y es continúo el tránsito de estos vehículos por donde no deben. También hay una ordenanza que prohíbe a los perros hacer sus deposiciones en la calle, y, por esta infracción, apenas se han puesto una decena de multas al año. Si fuera por las ordenanzas, Alicante sería segura y limpia, además de disponer de 320 días de sol al año. Incívica, hoy, sigue siéndolo. Y ahora se ha convertido en una ciudad más antipática, si cabe, con los que menos tienen.