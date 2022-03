Cien camas más en Ciudad de la Luz ante la previsión de que aumente la llegada de refugiados

La guerra en Ucrania no parece que vaya a concluir a corto plazo, por lo que el Gobierno de España prevé que siga aumentando en las próximas semanas el número de refugiados que llegan a nuestra provincia. De ahí que en las últimas horas se haya decidido aumentar la capacidad que tendrá el centro de refugiados que se está levantando en dos de las naves de Ciudad de la Luz, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En total se han instalado 500 camas, cien más de las inicialmente previstas y que suponen la máxima capacidad de personas que puede albergar esta instalación provisional. Los trabajos de acondicionamiento en los antiguos estudios de cine están ya muy avanzados y las mismas fuentes confían en que a finales de la semana que viene o a comienzos de la siguiente puedan llegar los primeros refugiados.

Para poder acondicionar los 5.000 metros cuadrados de Ciudad de la Luz se ha recurrido al hospital de campaña de València, que se desmontó semanas atrás con el descenso de casos de coronavirus. La instalación se está terminando de montar en las dos naves de los estudios de cine y cuenta con camas, aseos, duchas, zonas para comer, lavandería y espacios para los niños.

Al mismo tiempo que se acondiciona Ciudad de la Luz, el hospital de campaña de Alicante acoge a los refugiados que llegan a Alicante y que no tienen familiares o amigos para alojarse. En total hay alrededor de 160 personas en esta instalación, ubicada en el recinto del Hospital Doctor Balmis, y que tiene una capacidad total de 200 camas. La idea inicial era que el hospital de campaña dejara de utilizarse en el momento en el que se acondicionara Ciudad de la Luz. No obstante, desde la Subdelegación de Gobierno no descartan mantenerlo abierto y en funcionamiento si son necesarias más plazas para atender a los refugiados.

La previsión del Gobierno es que la llegada de ucranianos siga en aumento. “Por el momento quienes han salido del país son las personas con más recursos económicos, pero todavía hay mucha población atrapada y podría ser un aluvión de refugiados el que huya en las próximas semanas si el conflicto se recrudece”, sostienen las mismas fuentes. Hay que tener en cuenta además que la provincia de Alicante cuenta con una de las colonias más grandes de España de residentes ucranianos. Más de 11.000 personas de esta nacionalidad están censadas en la provincia, la mayoría de ellas en la zona de Torrevieja.

En un primer momento, las personas que llegan a la provincia y no tienen donde quedarse son trasladadas al hospital de campaña -y a Ciudad de la Luz en los próximos días-, donde permanecen entre un día o dos mientras se les registra, pasan un chequeo de salud y se empieza a tramitar su documentación. Posteriormente estas personas son trasladadas a otros recursos de más largo plazo, como pueden ser hoteles, albergues o familias de acogida.

Desde que estalló el conflicto se han tramitado en la provincia de Alicante 1.700 permisos temporales de estancia y trabajo a personas procedentes de Ucrania, a un ritmo de 250 diarios. Para agilizar la documentación se ha abierto en Ciudad de la Luz una comisaría de la Policía Nacional en la que se atiende a todos los ucranianos de la provincia.