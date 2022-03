Reconocimiento. El presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha (400 agricultores), José Andújar, ha entregado este viernes la máxima distinción de la entidad al exrector de la Universidad de Alicante y catedrático de Análisis Geográfico Regional, Antonio Gil Olcina, al periodista gráfico José Manuel Puebla y al periodista Francisco José Benito, redactor de INFORMACIÓN, por el apoyo y la defensa al regadío y la agricultura de la provincia. Los tres galardonados han recibido la insignia de oro de Riegos de Levante y también ha habido a un reconocimiento a José Fuentes Zorita, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, y defensor del trasvase Tajo-Segura.

José Andújar ha destacado la trayectoria profesional de los galardonados con una insignia cuya entrega se institucionalizó hace 15 años para premiar a las personas que defienden desde sus funciones al sector primario de la provincia de Alicante.

Antonio Gil Olcina, nacido en Lorca pero alicantino de adopción, no sólo tiene en su haber ser uno de los creadores de la Universidad de Alicante, sino que desde su profundo conocimiento de la realidad hidrológica y pluviométrica del sureste español, se ha convertido en un acérrimo defensor del derecho de Alicante a disponer de agua de calidad y a buen precio.

José Manuel Puebla (Cartagena, 1970) es un humorista gráfico que actualmente publica en el diario ABC y en La Verdad. Anteriormente trabajó en Diario 16, La Opinión de Murcia, del mismo grupo, Prensa Ibérica, que INFORMACION, El Economista y en La Gaceta. Ha conseguido dos premios en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2006, el de Autor revelación y el de Mejor obra con su primer libro recopilatorio Con buen talante (2005), al que le siguió Por no llorar (2009), el tercer volumen Si no fuera por estos raticos (LID Editorial, 2014) y el libro No está todo reído (LID Editorial, 2018). También es Premio Fundación Guardia Civil, 2015.

F. J. Benito (Bilbao, 1963), trabaja en INFORMACION desde 1985 y entre sus funciones se encarga del día a día del problema del agua y, derivado, el de la agricultura. La Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha ha querido reconocer y su defensa, en las página del periódico, de la continuidad del trasvase Tajo-Segura, hoy amenazado por el cambio climático y, sobre todo, por la decisión del Gobierno de incrementar los caudales ecológicos del río Tajo. F.J. Benito tiene en su haber el premio al periodismo ambiental de la Asociación de la Prensa de Hidraqua, y su trabajo también ha sido reconocido por la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Asaja-Alicante y el Colegio de Economistas.

La Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen derecha del Río Segura, constituida en 1 de enero de 1960, trae causa de la Concesión Administrativa otorgada en 1918 en favor de Vicente Chapaprieta para derivar 500 litros/segundo del río Segura, redotada posteriormente con aguas del Trasvase Tajo – Segura. Su superficie regable actual es de 3.433 hecaáreas en los términos de Guardamar del Segura, Rojales, Benijófar, Los Montesinos, Almoradí, Algorfa, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Los cultivos predominantes son citricos y horatalizas.

La comunidad está integrada en el sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo - Segura, en la Federación de Comunidades de Regantes (y en la Federación valenciana de Comunidades de Regantes.