El ciberacoso escolar se incrementa un 60% desde la pandemia

Una burla, un mote, una referencia negativa a la indumentaria o al aspecto físico. Estos son algunos de los insultos o vejaciones que las víctimas de acoso escolar viven de manos de sus agresores. Pero además, con las nuevas tecnologías y un acceso casi universal a ellas, se suman las imágenes o vídeos que denigran al menor o, incluso, "memes" o "stickers" humillantes. El ciberacoso o ciberbullyng ha crecido un 60% desde la pandemia. Una cifra que empieza a preocupar a los expertos y que, por ahora, no tiene signos de descender. Todo a pesar de los esfuerzos por sensibilizar y educar a aquellos que agreden a otro, a veces, sin razón aparente.

La Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae) asegura que las llamadas para atender casos de agresiones en el entorno de los colegios ha crecido en el último año y medio hasta alcanzar ese porcentaje y que es un fenómeno que por ahora no cesa, según explicó Francisco Sorolla, secretario de la entidad. "A nosotros nos llega la punta del iceberg y cada vez hay más casos", sobre todo, porque las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en el escenario de ese acoso escolar que hasta hace unos años se sufría en el patio del colegio o en el ámbito en el que se movían los alumnos: “En una agresión física hay testigos o marcas pero en estos casos no”. Así, el responsable de la entidad añadió que “el acoso escolar se mantiene en las mismas cifras o incluso disminuye en algunas zonas de Alicante, pero crece ese acoso en redes”. Sobre todo porque la pandemia dejó a los menores mucho tiempo encerrados en casa y sin acudir a los centros pero sí con acceso a la red.

Las nuevas tecnologías no solo son ya el escenario de insultos y vejaciones sino que se convierten también en el hilo transmisor de una agresión. Como ha ocurrido esta semana en la localidad de Benejúzar, donde siete escolares agredieron a una compañera de 11 años y lo grabaron todo con sus teléfonos además de difundirlo. A pesar de todo, hay casos en los que no hay distinción: “Hay casos en los que el acoso escolar nace en las redes y tras una pantalla para terminar en una agresión física”, indicó Sorolla.

La media de edad del acoso escolar en España es de 10 años. En el ciberbullyng sube hasta los 12-13 años, cuando el acceso a las tecnologías es mayor. Así, en el 90% de los casos que se dan por medio de las nuevas tecnologías, el agresor y la víctima son compañeros de aula. Así lo destacaron Cordelia Estévez y Aida Carrillo, profesora de Psicología y Desarrollo de la UMH e investigadora del centro Crimina y psicóloga especialista en terapia Psicológica Infanto-Juvenil, respectivamente; y ambas fundadores del centro Cares. Aseguran que aplicaciones como Whatsapp, Instagram o Tik Tok son las que más se utilizan con mensajes, imágenes y vídeos con el “objetivo de ridiculizar”. Por ejemplo, ha crecido el uso de los “stickers” con un motivo jocoso o humillante.

Así apuntan a que episodios como los de Benejúzar además son “más graves porque se produce una revictimización”. Cuando “sufres una agresión, por dura que sea, se vive en ese momento y tiene consecuencias en ese momento. Pero el hecho de que algo se viralice hace que se repita el comportamiento y el impacto”.

Pero, ¿qué lleva a los menores a agredir a otros compañeros? Pues entre las razones que apunta Sorolla está el acceso que tienen a las tecnologías y al contenido que hay en ellas o también en la televisión: “Los niños son esponjas, lo absorben todo”. Y eso también vale para determinados contenidos violentos que consumen. También porque hay una desensibilización y se normalizan actos “tremendamente” violentos, según las fundadoras del centro Cares. Esa “insensibilización y una exposición excesiva” provoca que se creen patrones. “Son personas que está aprendiendo a entender el mundo y relacionarse y si observan patrones en otras personas agresivos o violentos que pueden ser eficaces, nadie le dice que no está correcto o no está bien; la replica y está generando un patrón conductual”, añadieron.

Y si además “le funciona porque gana más “likes” o refuerzo social o aplausos, ya lo instauran”. Hay “muchas causas pero si entendemos que es un patrón conductual aprendido en un entorno expuesto a muchos modelos, si lo ven y nadie les ayuda a entender esa situación es fácil que pueda replicarlo”.

Por todo ello, desde Avalcae y otras organizaciones apuestan por la educación ante todo, pero no solo de los menores, sino también de los padres. “Hay que educarlos en valores desde pequeños. Que sepan estar y saber sociabilizar con empatía”, indicó Sorolla. Por ello, desde las administraciones públicas y otras entidades es fundamental las prevención en los centros con charlas informativas, no solo a los escolares, sino también a los progenitores.

Pero además, las responsables del centro Cares van un paso más allá. Las "consecuencias de acoso son sobre el menor víctima" pero también recae una parte sobre el menor agresor y sobre los testigos. "En la víctima sobre todo hay un impacto emocional con trastornos depresivos, ansiosos, fobias, fracaso académico. Incluso lo arrastran haata la universidad si les ha pasado en el instituto y lo recuerdan como una de sus peores etapas de su vida", explicaron.

En el menor agresor que la perpetúa "se ha demostrado que tiene un 30% más de posibilidades que el resto de cometer actos delictivos en la juventud". Porque "crean un perfil de relaciones sociales inadecuadas y pueden caer en las conductas predelictivas o delictivas. Si no se aborda, también puede crear problemas. Y también pueden acabar rechazados además de que se relacionan con ellos por miedo no por amistad", añadieron Estévez y Carrillo. Y como tercera "pata", los testigos de una agresión: "Están los que lo ven como normal esta situación que podría suponer un problema de normalizar la violencia; y los que no lo ven normal, pueden tener episodios de ansiedad porque pueden pensar que el siguiente soy yo".

Así concluyeron que el "impacto es en todos. El que comete acoso no hay que crimininalizarlo y sí enseñarle otros patrones porque igual no sabe hacer otra cosa o no le resulta eficaz para sentirse bien consigo mismo".

Protocolos para los casos

Así, cuando se da un caso de acoso escolar, como el de Benejúzar o el de Petrer esta semana en el que una alumna agredió a otra fuera del centro, existe un protocolo de actuación establecido desde la Generalitat Valenciana con medidas de intervención. Así en ambos casos se activó el Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia escolar, el PREVI, y, como todas las incidencias del entorno escolar, toda la información disponible se remite a la Delegación de Gobierno del Ministerio por parte de la Conselleria.

Con todo, en algunos casos, se recurre a la Policía Local que acudirían al lugar de los hechos para comprobar lo ocurrido. En poblaciones como La Vila Joiosa, en esos momentos es la unidad especializada en violencia de género y menores quien actúa, un patrón que se sigue en muchas localidades de la provincia. Así, si los hechos fueran constitutivos de delito, sería la Guardia Civil quien se haría cargo del caso.

Fuentes policiales recordaron que no solo una agresión en el entorno escolar puede ser constitutiva de delito, sino que difundir un vídeo en el que se recoge un episodio así también lo es. Así, añadieron desde el cuerpo de seguridad vilero que existen unidades especializadas en el ciberbullyng. Con todo, en algunos municipios de la provincia existe la figura del Agente Tutor de La Policía Local, como en Petrer, que trata problemáticas relacionadas con menores dentro y fuera del entrono escolar, realizando, fundamentalmente, labores de formación e información a los menores. Así, La Vila está pendiente de tener esta figura.