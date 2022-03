La hostelería de la provincia empieza a subir los precios de los menús por el encarecimiento de los alimentos

Después de la pandemia con las enormes restricciones que sufrió la hostelería, ahora tiene lugar una guerra que ha disparado el precio de los alimentos y de los carburantes, y esto a su vez causó una huelga de transportistas con el riesgo de desabastecimiento que conlleva: ni el acuerdo alcanzado por el sector con el Gobierno elimina el temor existente en los sectores económicos vinculados al turismo.

Ya hay establecimientos de restauración que se ven obligados a subir los precios de los menús en una media del 10% y el sector empieza a sufrir la falta de algunos productos, según han confirmado algunos negocios a este diario, como por ejemplo la leche y el aceite de freír, los más escasos estos últimos días. De hecho hay empresarios que han pasado de hacer pedidos para una semana tras meses de recorte de stock por la pandemia a hacerlos para un mes, lo que ha supuesto triplicar el coste de ese desembolso para poder tener el almacén lleno, como ocurre, por ejemplo, en Benidorm por la huelga del transporte y la falta de algunos productos básicos.

Todo esto enfría las perspectivas para Semana Santa, con un ritmo de reservas muy desigual pues hay establecimientos que ya tienen muchas llamadas y otros que solían tener a estas alturas prácticamente lleno el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua no han recibido apenas reservas.

“La subida de precios es bastante acuciante y lo estamos pasando bastante mal pero todo el mundo está elevando el coste de sus productos, es evidente. La mayoría trabajamos con unos márgenes bastante pequeños y no podemos soportar las subidas así que en los menús se observa que la gente está subiendo precios en la hostelería para poder seguir trabajando sin morirse. También hay problemas de abastecimiento, últimamente los proveedores no han enviado ciertos productos, no han llegado, y la situación está así”, explica José María San Matías, secretario general de la Asociación de Hostelería de Elche, y vocal de la Federación Provincial de Hostelería.

"También hay problemas de abastecimiento, últimamente los proveedores no han enviado ciertos productos" José María San Matías - Secretario general de la Asociación de Hostelería de Elche

Guerra en Ucrania

Mar Valera, presidenta de la entidad, afirma también que las cosas están “regular” con “el tema de la guerra. “Pasamos la pandemia, luego llega el conflicto en Ucrania y ya veremos que no tengamos desabastecimiento y que nos toque cerrar. Si empiezan con huelgas nos tendremos que parar a la fuerza”, señala en referencia a un cierre si faltasen productos.

“Pasamos la pandemia, luego llega la guerra y ya veremos que no tengamos desabastecimiento y que nos toque cerrar" Mar Valera - Presidenta de la Federación Provincial de Hostelería

No obstante, confía en que la Semana Santa a última hora se anime “y no llegue la sangre al río. Da igual la crisis que haya que nos tocan todas, nos repercuten todas. Estoy escuchando que por el tema de la guerra está habiendo menos ambiente en cuanto a extranjeros que puedan venir en Semana Santa pero confiamos en el turismo nacional, que ha sido muy bueno estos años de pandemia, y que el tiempo acompañe y en Semana Santa nos deje trabajar”.

La representante de la federación provincial cree que la vuelta de las procesiones es un acicate, “si los pasos salen hay ambiente en las calles y en los negocios”. Lo normal a falta de apenas 15 días para Semana Santa es que la mayoría de establecimientos tuvieran todo reservado las fechas más fuertes, es decir, Domingo de Ramos y de Pascua, y el Viernes Santo, pero este año está siendo muy desigual, y hay establecimientos que apenas tienen reservas y otros en los que se empiezan a animar “porque la gente tiene ganas de salir, con el tiempo tan malo que está haciendo está esperando a los festivos para salir e ir a los bares”, señala San Matías.

Geni Perramón, que dirige un restaurante en Alicante, está ya recibiendo reservas también de grupos de extranjeros, noruegos, suecos, que están viniendo a la provincia. “No es una locura pero tengo apartamentos turísticos que para verano se están ocupando un montón. El problema ahora es que facturar se va a facturar, otra cosa es lo que ganemos porque están subiendo tanto el precio de los productos que, o subimos nosotros o no sabemos qué se podrá hacer. Desconocemos si habrá beneficio porque está muy alta la luz, está muy caro todo”.

"El problema ahora es que facturar se va a facturar, otra cosa es lo que ganemos porque están subiendo mucho el precio de los productos" María Eugenia Perramón - Gerente de un restaurante en Alicante

Subidas "descaradas"

Por su parte, César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA), explica que los precios llevan subiendo dos meses, y la luz desde el verano, y que también se ha encarecido la gasolina y el gasoil de “de forma descarada” en los últimos dos meses, “al final todo eso repercute”, y lleva condicionando los menús desde hace semanas por el encarecimiento

Anca afirma que la población tiene el miedo tan metido en el cuerpo que, a 15 días de la Semana Santa, se respira poco ambiente. “Con todo lo que está pasando la gente aún no está pensando en ello. No hay movimiento de reservas de momento. Tampoco sabemos qué promoción turística ha hecho el Ayuntamiento sobre la Semana Santa de Alicante, no sabemos qué perspectivas nos esperan y vamos a ciegas. Las fechas se echan encima y hay pocas previsiones de reservas, y de los hoteles no sabemos nada tampoco”.

Este representante del sector hostelero espera una buena campaña “pero están pasando tantas cosas que la gente no ha planificado, entre la guerra en Ucrania, la subida de precios y de los carburantes, aún no se ha hecho el cliente a la idea. No se nota que viene la Semana Santa. Entiendo que se animará a última hora pero están pasando tantas cosas en el mundo que la gente parece que se ha olvidado que está a la vuelta de la esquina y tras dos años seguidos sin procesiones parece que ni existe”.

El sector apenas tiene ya restricciones por el covid-19, solo la mascarilla en interiores, ya no hay distancia entre mesas ni limitación del número de comensales.

"Están pasando tantas cosas, entre la guerra en Ucrania, la subida de precios y de los carburantes, que el cliente no se ha hecho aún a la idea. No se nota que viene la Semana Santa" César Anca - Presidente de la Asociación de Restaurantes

Prórroga de veladores

Por otro lado, el sector solicita al Ayuntamiento de Alicante una nueva prórroga de veladores para aquellos negocios con permiso para ocupar la calzada, “aunque realmente lo que queremos es que salga la nueva ordenanza. Llevamos un año para sacarla y es lo que urge más porque ahí pueden venir de forma escrita nuevos veladores que se han creado ahora y que queden establecidos para siempre”.

Eva Bolaños, que tiene un restaurante en la Playa de San Juan, incide en la subida de los precios de los productos que en el caso de su negocio aún no han repercutido en la carta, “vamos a intentar aguantar lo máximo posible porque si ya de por si la hostelería es ahora casi un artículo de lujo, como para ponerlo más caro. Nos va a tocar recortar de otros lados. Los alimentos nos siguen llegando pero más caros”, señala en cuanto a la mercancía. Sobre las reservas para Semana Santa, “está animada la cosa, la previsión es que venga bastante gente. A ver si mejora el tiempo y empezamos a levantar el vuelo porque llevamos dos semanas muy raras”.

"La previsión es que venga bastante gente. A ver si mejora el tiempo y empezamos a levantar el vuelo porque llevamos dos semanas muy raras" Eva Bolaños - Propietaria de un restaurante en la Playa de San Juan

"Confiamos en que la Semana Santa sea mucho mejor que la del año pasado y el anterior y que por fin podamos trabajar y funcionar con cierta normalidad" Javier del Castillo - Presidente de la Asociación de Bares de Benidorm (Abreca)

En Benidorm más de lo mismo. La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Abreca) coincide en que los peor es que los precios de los productos han subido mucho. “Todavía no se sabe cómo están las reservas, los hoteles no comentan cómo va encarada la Semana Santa, aunque confiamos en que sea mucho mejor que la del año pasado y el anterior y que por fin podamos trabajar y funcionar con cierta normalidad. El Puente de San José se notó bastante ambiente, y según funciona se valora la Semana Santa, esperamos que Benidorm se llene y podamos trabajar con más normalidad”, señala Javier del Castillo, presidente de los hosteleros de la localidad.

"El mal tiempo ha parado la buena tendencia que llevábamos. De todas formas, esperamos llegar al 90% de ocupación en Semana Santa" Victoria Puche - Presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles

Por su parte Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles, apuntó que ya hay reservas pero “el mal tiempo ha parado la buena tendencia que llevábamos. De todas formas, esperamos llegar al 90% de ocupación”. La representante del sector señala también que de continuar las huelgas podría haber problemas de abastecimiento en los hoteles.