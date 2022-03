Barcala, en una intervención sin preguntas: "Si algo no se ha hecho bien en la oposición a la Policía Local, se va a corregir con total contundencia"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que no ha admitido preguntas, ha anunciado que ha dado la orden de abrir un expediente informativo para esclarecer el supuesto enchufismo en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, donde han conseguido plaza familiares directos de agentes del cuerpo de seguridad. "Se le ha encargado de manera inmediata al concejal de Seguridad la apertura de un expediente informativo con la finalidad de investigar la gestión de esta oposición a la Policía Local, no solo por contrastar lo que ahora son informaciones, sino por evaluar lo que puede haber sucedido", ha señalado Barcala al término de un acto en el Edificio Séneca, en el que ha añadido que el gobierno municipal va a gestionar el expediente "con absoluta transparencia".

El regidor popular, acompañado por sus más próximos asesores, ha subrayado que la finalidad de la investigación interna es que "no haya sombras de dudas", a la vez que ha asegurado que se tomarán las medidas que correspondan", en el caso de que el expediente corrobore el supuesto enchufismo en el último proceso selectivo. Al término de su intervención y ante las preguntas de los medios, Barcala ha rechazado responder: "No voy a hacer ninguna declaración, porque necesito la conclusión del expediente para saber la tramitación".

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal ha asegurado que la apertura del expediente informativo es “para investigar y esclarecer hasta las últimas consecuencias” el procedimiento de las recientes oposiciones al cuerpo de la Policía Local.

“No vamos a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento”, ha indicado el edil de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González. “No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones”, ha añadido González, que no descarta la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si del citado informe se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso, según el ejecutivo local.

El equipo municipal de gobierno recalca en el citado comunicado que el tribunal de las oposiciones es “libre y soberano”, así como responsable de todo el proceso selectivo. Este tribunal está integrado por el Jefe de la Policía Local de Alicante, José Marí Conesa; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal y a su vez jefe de la Policía Local.

A través de otro comunicado de prensa, la vicealcaldesa de Alicante y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, exige “la máxima transparencia para conocer si se han producido irregularidades en las oposiciones a la Policía Local”. Sánchez ha subrayado que "uno de los pilares de Cs es el de la transparencia y no nos va a temblar el pulso a la hora de exigirla a nuestros socios de gobierno, algo que entienden y comparten porque forma parte de nuestro pacto”, ha asegurado la vicealcaldesa.

Un asunto que irá a pleno: comisión de investigación a propuesta de Unidas Podemos

El supuesto enchufismo en la Policía Local de Alicante se abordará en el pleno ordinario de marzo, previsto para este jueves. El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, quien ha anunciado esta mañana el registro de una iniciativa para crear una comisión de investigación plenaria. "De nuevo, la ciudad de Alicante es noticia por un presunto caso de corrupción vinculado a un gobierno del PP. Vamos a impulsar una moción de urgencia para solicitar una comisión de investigación para dilucidar qué ha ocurrido", ha señalado López, quien ha añadido que a su grupo le parece "correcta" la investigación interna, "pero eso no exime que se exijan responsabilidades políticas que debe haber". "La actitud del alcalde no es la correcta. Se está parapetando. Queremos que dé las explicaciones en el pleno de la ciudad de Alicante", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha defendido la creación de una comisión de investigación en el pleno de este jueves, donde a priori, por otro lado, estaba previsto impulsar la concesión de la Medalla de Honor de la Ciudad a la Policía Local por su 175 aniversario. "Pedimos que se impulse una comisión de investigación, la paralización cautelar del proceso y que se ponga toda la información del expediente a deposición e la Agencia Antifraude. Desde Compromís no descartamos ningún tipo de iniciativa, incluidas a nivel judicial", ha señalado Bellido, quien ha lamentado que "cada vez que gobierna el PP siempre sobrevuela el nepotismo en el Ayuntamiento de Alicante". Además, el Grupo de Compromís en las Cortes Valencianas, a través del diputado José Silverio, ha registrado una pregunta ante la mesa de Les Corts acerca de las medidas que tiene previsto tomar la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ante las sospechas relativas al proceso selectivo de la oposición a Policía Local de Alicante.

Desde el grupo municipal socialista, el portavoz, Francesc Sanguino, ha subrayado que iban a dar de inicio la "oportunidad al alcalde de ser él mismo el que presentara una moción en este mismo pleno para la creación de una comisión de investigación". "Por el momento, sin embargo, solo conocemos que abren expediente informativo, por lo que este martes a primera hora registraremos la moción anunciada", ha apuntado Sanguino, quien ha añadido que su grupo no desea "de ninguna manera que esto enturbie la buena labor de la Policía Local, sobre todo en estos años de pandemia, que ha realizado una labor encomiable". "Esto tiene que ver con el gobierno de Barcala, y con otro episodio reciente relacionado también con las oposiciones. Este tema ha de quedar dilucidado cuanto antes y la responsabilidad primera es la del propio alcalde", ha afirmado Sanguino.

Desde Vox, el portavoz municipal, Mario Ortolá, ha exigido al gobierno municipal "máxima transparencia" para esclarecer los hechos. "Es un caso que de ser cierto atenta contra la imagen del Ayuntamiento de Alicante y de la Policía Local, y más en su 175 aniversario. No vamos a parar hasta que se esclarezcan todo lo publicado en los medios", ha asegurado Ortolá, quien, preguntado por supuestas vinculaciones en el enchufismo de la Policía Local con miembros de la formación ultra, ha añadido: "Nuestro compromiso con la transparencia es máxima".