"No queremos volver, huimos de guerras desde 2014 y Alicante es tranquila y mas barata que Madrid o Barcelona"

Muy puntuales, esperan en las sillas que jalonan el hall de acceso al salón de actos de la Escuela de Idiomas de Alicante. Están citados para la primera clase de español y miran con cierta ansiedad hacia las puertas, como instando con la mirada a que se abran.

Son más de un centenar de refugiados de Ucrania y la ansiedad no les abandona cuando toman asiento parta recibir las primeras instrucciones del director de la Escuela, Antonio Cánovas, a su vez profesor de español.

Pero frente al retraimiento que pudiera esperarse de ellos por la situación que atraviesan, recién llegados de la zona en conflicto bélico y en su mayoría con familiares que no han querido abandonar sus casas pese a la cercanía de los bombardeos, se muestran muy participativos y hasta suena una risa general en la sala cuando el director pronuncia la palabra 'cerveza' para hacerles ver una de las complicaciones del español, la diferencia de sonido y uso entre la ese, la zeta y la ce; así como de la propia ce según la vocal que siga a la consonante.

Julia

Julia sale un poco antes de que acabe la clase, está pendiente de los papeles para regularizar su situación y se rompe, se le empañan por completo los ojos, en cuanto su marido, Dimitri, nombra a la hija de Julia, de 26 años, que sigue en un pueblo cercano a Kiev con su novio y no piensa venir porque a él le pueden llamar a filas en cualquier momento.

"Julia ha llegado hace quince días, el 12 de marzo. Hace un mes esperaba quedarse allí pero el peligro es tan grande que al final decidió venir a través de Polonia". Lo cuenta Dimitri, bieloruso, que tiene otro hijo de 24 años pero en Bielorusia. Ahora tratan de conseguir la agrupación familiar, cuyos papeles se quedaron en el consulado de Kiev, donde no funciona ya ninguna administración, de forma que han vuelto a solicitarlos pero ya en Alicante.

Cuando se le pregunta por su hija, Julia interviene para decir que no entiende nada pero que quiere aprender, que le gusta el español y que se quiere quedar aquí, que su única angustia es saber en cada momento lo que pasa en Ucrania, cómo va la guerra.

Su marido desde hace un año, Dimitri afirma que a todas horas se engancha a las noticias porque no puede soportar que se a su hija le pasara algo. A Julia se el empañan de nuevo los ojos e interviene para agradecer, todo el tiempo agradece lo que están haciendo por ellos tanta gente. "Ya tiene en casa mis libros de español y los mira todo el tiempo", asegura Dimitri.

Sergio y Eva

A Sergio y Eva les acompaña en la primera clase de español su hijo David, de siete años. Pregunto si es que no tienen colegio todavía y la madre responde, a través de la traductora, que David no ha perdido clase, que las sigue telemáticamente porque sus maestros siguen impartiendo lecciones desde Ucrania vía online a todos los niños.

Atento a la conversación que facilita la traductora, Natalia, una ex alumna ucraniana de la Escuela de Idiomas que se ha ofrecido voluntaria para ayudar al director en la jornada de bienvenida a los refugiados, David saca del bolsillo una pequeña florecita malva de bisutería en cuanto nos despedimos y se la entrega a la traductora que se lanza a sus brazos a su vez agradecida ante un gesto tan emotivo.

Ellos tampoco quieren volver a su país, pero dónde acaben dependerá de dónde encuentre trabajo Sergio, ingeniero Industrial especializado en esculpir en 3D. "Estamos huyendo de la guerra desde 2014, entonces en Georgia, y ya no queremos volver a Ucrania donde estábamos", confiesa.

Eva añade que Alicante es tranquila y más barata que Madrid o Barcelona, y que prefiere quedarse entre nosotros. También agradecen infinito a Cruz Roja su incesante ayuda durante el "penoso y difícil trayecto de diez días" hasta llegar a España, cruzando Hungría. Al principio temían ser alcanzados por las bombas en cualquier momento, dicen. Pero la angustia no les abandona porque otras dos hijas mayores, casadas, no han querido salir de allí, a pocos kilómetros de la zona de conflicto, en una área con una central nuclear. Hasta ahora han podido contactar por teléfono a diario.

Natalia

La propia traductora, Natalia, seis años ya en Alicante y con su hija escolarizada en el Instituto Cabo de La Huerta, no puede remediar las lágrimas al preguntarle por el resto de su familia. Su madre no ha querido dejar Ucrania por sus gatos, y su hermana tampoco porque no quiere dejar el trabajo. Ella todavía no ha conseguido un empleo pero al menos su marido sí, y no va a volver tampoco.

"Es todo muy impredecible aunque mi madre y mi hermana viven en el centro de Ucrania, lejos de los bombardeos. Hasta ahora tienen más miedo al trayecto, al camino tan duro por hacer hasta aquí, que a la guerra", detalla visiblemente emocionada.

Una semana

La clase ha terminado, el director agradece la implicación que muestran, el Feed-back de que han hecho gala en este primer encuentro. Y les anima sobremanera, "ya veréis cómo en una semana ya habláis español", les asegura.

Todos los grupos para la enseñanza gratuita del idioma tienen horario de mañana, pero Cánovas se ofrece a atender situaciones que exijan abrir alguno por la tarde para facilitarles en lo posible que puedan aprender la lengua acomodándose a sus diversas situaciones.

También ofrece un posible servicio de guardería si hay niños pequeños que no tienen dónde dejarlos, pero a los demás les insta a acercarse a los respectivos ayuntamientos de donde residan para escolarizar a todos los que tengan a partir de seis años.

La Escuela ha contratado ya a tres profesores para enseñarles el español y está previsto que Educación permita la contrata de otros dos los próximos días, porque el director asegura que podrían llegar a ofrecer hasta 360 plazas y de momento se han apuntado 120.

"Es muy complicada la situación para todos, ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, pero vamos a intentar estar lo mejor posible y a aprender mucho". Así se ha presentado el director, Antonio Cánovas, ante los nuevos alumnos que, aunque forzados por las circunstancias a aprender otra lengua, muestran una voluntad a prueba de bombas.