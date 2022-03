La Conselleria de Sanidad ha notificado un total de 9.321 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, el viernes. En la provincia de Alicante son 1.802 los nuevos contagios, una cifra ligeramente superior a la registrada el pasado martes, cuando se detectaron 1.543 positivos. De esta forma, la cifra total de positivos en la Comunidad Valenciana desde que estalló la pandemia se sitúa en 1.347.968 personas, de ellos 466.850 en Alicante. En las últimas horas se han diagnosticado 713 casos en Castellón (160.365 en total) y 6.806 en Valencia (720.748).

Pese al repunte de casos, la situación en los hospitales de la provincia sigue mejorando. En los hospitales públicos alicantinos hay ingresadas 137 personas, 15 menos que el pasado viernes. En las Unidades de Cuidados Intensivos hay 12 ingresados, uno menos que el viernes. En el conjunto de la Comunidad Valenciana son 451 las personas que permanecen ingresadas a causa del covid.

Se han notificado 10 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, todos ellos en los últimos 7 días excepto un caso de febrero. Se trata de 5 mujeres de entre 65 y 93 años y 5 hombres, de entre 65 y 90 años. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 9.162: 1.057 en la provincia de Castellón, 3.491 en la de Alicante y 4.614 en la de Valencia. De estas diez nuevas muertes, dos corresponden a personas que vivían en la provincia.

Respecto al número de altas, se han registrado 4.531. Así, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana es de 1.325.182. Por provincias, las altas se distribuyen así: 158.814 en Castellón, 460.706 en Alicante y 705.604 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 58.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 25.065 casos activos, lo que supone un 1,84% del total de positivos.

En cuanto a la incidencia acumulada, según la información extraída de la página web de Sanidad, sigue aumentando, de manera leve en la provincia (donde se registran 339 casos por cada 100.000 habitantes) y más pronunciada en la Comunidad (457 casos por cada 100.000 habitantes)-.

Este lunes ha comenzado la llamada “gripalización” de la pandemia, con una serie de nuevas normas para el seguimiento de los casos sospechosos. Uno de los cambios más importantes es que, a partir de ahora, las pruebas diagnósticas se harán sólo a las personas vulnerables, como es el caso de mayores, embarazadas. De esta forma, Sanidad ya no hará en los centros de salud PCR ni test de antígenos a personas sanas con síntomas leves. Los enfermos de covid no tendrán que aislarse y los contactos estrechos no tendrán que guardar cuarentena.

A partir de este lunes tampoco es obligatorio someterse a una prueba de coronavirus de manera previa a una operación o a una prueba diagnóstica invasiva. En esta nueva fase de la pandemia Sanidad sólo pondrá el foco en los casos más graves de la enfermedad. Además, para medir la incidencia del coronavirus los valores que se tomarán como referencia serán la presión hospitalaria y no tanto la incidencia acumulada, como se venía haciendo hasta el momento.