Las farmacias dejan de notificar a Sanidad los casos de covid que diagnostiquen

Las farmacias de la provincia de Alicante ya no notificarán a la Conselleria de Sanidad los casos de covid que diagnostiquen a través de test de antígeno.

Este lunes ha comenzado la llamada “gripalización” de la pandemia, con una serie de nuevas normas para el seguimiento de los casos sospechosos. Uno de los cambios más importantes es que, a partir de ahora, las pruebas diagnósticas se harán sólo a las personas vulnerables, como es el caso de mayores, embarazadas. De esta forma, Sanidad ya no hará en los centros de salud PCR ni test de antígenos a personas sanas con síntomas leves. De la misma manera, ya no se recogerán los casos que se diagnostiquen en las oficinas de farmacia, labor que venían haciendo desde comienzos de año, cuando la curva de la sexta ola empezó a subir sin freno en la Comunidad Valenciana. La notificación de casos desde las oficinas de farmacia ayudó a descongestionar a una saturada Atención Primaria.

Una de las principales ventajas de este servicio, es que con el diagnóstico positivo, el paciente podía acceder a un enlace web de Sanidad y descargar su baja laboral acompañada del alta. Ahora deberá acudir a su médico de familia y éste deberá ser quien decida si le da o no la baja, en función de la gravedad de los síntomas, puesto que las personas que enfermen de covid ya no están obligadas a guardar aislamiento. Tampoco las personas que han estado en contacto con un caso estrecho de coronavirus tienen la obligación de permanecer en cuarentena. La única recomendación para estos casos es el uso de la mascarilla y la precaución de no acercarse a personas vulnerables.

De momento la Conselleria de Sanidad aún no ha pagado a las farmacias de la Comunidad Valenciana por los casos que han notificado de covid. El coste por cada caso positivo que detecten es de 3,75 euros.

A partir de este lunes tampoco es obligatorio someterse a una prueba de coronavirus de manera previa a una operación o a una prueba diagnóstica invasiva. En esta nueva fase de la pandemia Sanidad sólo pondrá el foco en los casos más graves de la enfermedad. Además, para medir la incidencia del coronavirus los valores que se tomarán como referencia serán la presión hospitalaria y no tanto la incidencia acumulada, como se venía haciendo hasta el momento.

A partir del próximo invierno, una red centinela de médicos de Atención Primaria, de Urgencias y de los hospitales serán los encargados de notificar los casos de covid que detecten, con un sistema similar al que se usa actualmente para la gripe, y así conocer la incidencia real del virus en nuestra Comunidad.

En consonancia con esta "gripalización" de la pandemia, la Generalitat Valenciana eliminó la semana pasada las restricciones que aún quedan sobre ciertos sectores de la Comunidad. Únicamente se mantiene en pie el uso de la mascarilla en los interiores, medida que corresponde levantar al Gobierno central, así como la prohibición de fumar en las terrazas.

Decaen de esta forma medidas que aún quedaban vigentes, entre ellas la necesidad de guardar metro y medio de distancia en interiores de restaurantes y locales comerciales. En locales de ocio ya no será obligatorio que el consumo de bebidas se haga sentado en mesa. En grandes eventos deportivos vuelve a quedar autorizada la venta de comida y bebida y en otro tipo de eventos ya no es necesario que el consumo se limite sólo a las zonas de restauración.