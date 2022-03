Alicante aprueba el presupuesto de 2022 con tres meses de retraso

Desde el año 2015, cuando aún gobernaba Sonia Castedo, el Ayuntamiento de Alicante no aprueba en tiempo y forma el presupuesto municipal. Este 2022, tampoco ha sido el año para volver a la senda correcta. El Pleno de la ciudad ha sacado adelante este miércoles, en un pleno extraordinario, las cuentas municipales para este ejercicio, con los votos a favor de los socios del gobierno municipal (PP y Ciudadanos), la abstención clave de Vox y el rechazo de los grupos progresistas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). De los últimos siete años, se trata del tercer presupuesto que más pronto se aprueba. La tramitación se completó el 28 de abril en 2016 y el 12 de mayo en 2017 (ambos años con el tripartito), el 29 de marzo en 2018 (con el PSOE en solitario), el 16 de abril en 2019 (con el PP en solitario), el 23 de mayo en 2020 (año del estallido del covid), el 25 de marzo en 2021 y el 30 de marzo este 2022. Las cuentas de 2015 se validaron definitivamente antes de finalizar 2014, por lo que entraron en vigor en tiempo y forma.

Durante el debate de este miércoles, el ejecutivo de Barcala ha presumido de números y la izquierda ha lamentado las cesiones a los ultras y la falta de participación, al no convocarse el Consejo Social de la ciudad antes de la aprobación definitiva, tal y como había acordado el pleno a propuesta de Unidas Podemos.

Hoy es un día para que Alicante esté de enhorabuena Luis Barcala - Alcalde de Alicante

La concejala de Hacienda, Lidia López (PP), tras explicar los motivos del rechazo a todas las alegaciones presentadas (por sindicatos y el exconcejal Pavón), ha defendido que se tratan de los presupuestos "más sociales, expansivos, comprometidos y de mayor inversión de la historia". Barcala, en el último turno del pleno, ha añadido que son las cuentas más "ambiciosas" de Alicante. "Abordan todas las necesidades. En contra de lo que dicen, tengo obsesión por gastar bien el dinero que no es nuestro, lo que me da repelús es el despilfarro", ha señalado Barcala, quien ha recordado que, durante el gobierno del tripartito, nunca hubo negociación con los grupos de la oposición. "Ustedes, la izquierda, desde la oposición tienen recetas para todo. Pero hoy es un día para que Alicante esté de enhorabuena".

Desde el otro socio de gobierno, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que desde hoy Alicante "va a disponer ya de los presupuestos de la recuperación y la transformación". "Cierto es que los nuevos desafíos [por la guerra en Ucrania] que están sobre la mesa no estaban previstos. Pero tampoco podemos prever la mejorable gestión de esta crisis que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, que no de todo tiene la culpa el señor Putin", ha añadido Sánchez, quien ha defendido que con estas cuentas, pese a no incluir ninguna referencia a la crisis por el conflicto bélico, Alicante "podrá capear mejor el temporal".

Clave, como fue en la aprobación inicial, ha sido la abstención de Vox. El portavoz municipal de la formación ultra, Mario Ortolá, ha reclamado al bipartito que, entre las alegaciones rechazadas, no se pase por alto la petición de los sindicatos de implantar la carrera profesional, una promesa electoral de Barcala. Además, ha lamentado los "profundos daños a la hostelería y comercio que han ocasionado medidas basadas en decisiones ilegales", en alusión a los derechos de estados de alarma. Para Vox, la izquierda nunca habría desbloqueado las cuentas por más cesiones que hubiera realizado el gobierno local. "Anteponen sus intereses partidistas. Por más enmiendas que le hubieran aprobado, no habrían apoyado los presupuestos. Claro que no es el presupuesto que hubiéramos hecho nosotros, eso ya lo veremos más adelante", ha puntualizado el portavoz de Vox.

En el "no" se han mantenido las tres formaciones progresistas del Ayuntamiento de Alicante. El socialista Miguel Millana, ha asegurado que el Ayuntamiento funciona por la "rutina funcionarial", aunque ha añadido que con el bipartito de PP y Ciudadanos "la ciudad va a ninguna parte". Millana, como toda la izquierda, ha criticado que el presupuesto se apruebe tres meses tarde, además de señalar que a Barcala le da "repelús" el gasto público, lo que conlleva a "engrosar año tras años los remanentes", en alusión al dinero en los bancos, que ya rondan los 100 millones en Alicante. "Lo ultimo ha sido reducir partidas destinadas a los refugiados", ha apuntado Millana.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha centrado su crítica en la negativa del gobierno de Barcala a convocar el Consejo Social de la ciudad, pese al acuerdo plenario que salió adelante con los votos de la izquierda y de Vox. "Muestra una actitud caciquil. No rinde cuentas al Consejo Social, se salta los mandatos. Nos hace perder el tiempo en el pleno porque no cumple con lo aprobado", ha señalado López, quien ha asegurado que el Pleno de Alicante, "bajo el mandato de Barcala, sufre las horas mas bajas". Para López, Barcala ha pasado de ser el alcalde del plasma al del silencio", lamentando que el ejecutivo municipal haya ido "de la mano de la ultraderecha" en estas cuentas municipales, que "perpetúan políticas antisociales, que pisotean a los más vulnerables". "Es un presupuesto que llega con tres meses de retraso, encima en un contexto muy distinto. No servirán de nada si no se reestructuran", ha añadido López.

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en la tardanza en aprobar las cuentas municipales de Alicante. Lo que sucede por séptimo año consecutivo. "Este presupuesto llega con tres heridas: tarde, con ahorros en los bancos y con recortes humanitarios por el pacto con la ultraderecha", ha señalado Bellido, quien ha recordado que Barcala prometió también esta vez "que estos presupuestos se aprobarían antes de finalizar 2021". "Y aquí estamos. Ya podía ser coherente en otras cosas y no en su incapacidad de sacar las cuentas en tiempo y forma", ha añadido Bellido, quien también ha criticado la falta de participación al no convocarse el Consejo Social: "Otra bofetada". Según el portavoz de Compromís, el documento nace desactualizado, sin incluir ninguna partida para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Ucrania. "Harán falta semanas hasta que se puede concretar una modificación presupuestaria. Les invitamos a correr y a sentarse a negociar con la oposición".

Las cuentas en datos

Con todo, el gobierno municipal ha conseguido sacar adelante las mayores cuentas de la historia de la ciudad, las más expansivas, superando los 313 millones de euros, lo que significa un aumento del 14,4% respecto a las del pasado 2021.

El millonario aumento en las cuentas para este 2022 se basa, fundamentalmente, en un crédito "blando" de 20 millones que pedirá el gobierno municipal para asegurarse la ejecución de inversiones en la ciudad y en los fondos (transferencias) de la Generalitat para la ejecución del Plan Edificant (construcción de dos nuevos colegios y mejoras en otros tres centros) y para garantizar la estabilidad de la plantilla de Acción Social a través del Contrato Programa. El documento aprobado en el Pleno incluye aumentos en la práctica totalidad de las áreas, con datos significativos en Servicios Sociales (12% más, hasta los 13,1 millones), además de en Infraestructuras (29% más, hasta 41 millones), Limpieza (14% más, hasta 54 millones) y Transportes (12% más, hasta 31,7 millones), por las nuevas contratas de limpieza de colegios, limpieza viaria (a la que se destinará 45 millones) y transporte urbano (más de 20 millones al año).

También se incrementan las partidas en Educación, por el Plan Edificant, de 2,4 a 9,2 millones. Por otro lado, crecen de igual forma las partidas para el fomento del empleo, sobre todo entre los jóvenes, con proyectos que alcanzan los 2,4 millones. Para Turismo también hay más presupuesto, hasta los 4,9 millones de euros (un 8% más que el pasado año), que se destinará, según el gobierno, a más apoyo a los sectores y a la promoción turística, además de para la externalización de la gestión del Castillo de Santa Bárbara.

Cesión casi total a Vox

Para sacar adelante el Presupuesto, el ejecutivo de Barcala se ha plegado ante las reclamaciones de la formación ultra. Los dos socios del gobierno local aprobaron 19 de las 21 enmiendas presentadas por Vox, rechazando solo la propuesta de supresión de las subvenciones a los grupos municipales políticos (45.000 euros, que se reparten proporcionalmente al número de concejales, con casi 14.000 euros para el PP y 7.800 euros para Ciudadanos) y a una petición menor: la creación de la partida “tratamiento antideslizante aceras” con un simbólico euro. Esas fueron las únicas propuestas de Vox que contaron con el "no" del gobierno.

En cambio, el bipartito aceptó el resto de propuestas de Vox, donde se incluyen las exigencias "ideológicas", como recortes o supresión de partidas de áreas sociales como Inmigración, Cooperación o Igualdad (LGTBI), todas en manos de Ciudadanos, además de reducir el presupuesto de "actividades de promoción cultural y celebración del 9 d´Octubre" en favor de la "Celebración del 4 de diciembre como Día de la Reconquista de Alicante", entre otras exigencias, entre las que se incluyen también habilitar nuevas partidas para proyectos como finalizar la reurbanización del paseo de Niza, impulsar tratamiento antideslizante en aceras, promover un parque en Gran Vía Sur y un centro social en el PAU 1.

Así, entre las enmiendas más polémicas de Vox, que se incluyeron en el Presupuesto en la fase de enmiendas, tras el visto bueno de PP y Ciudadanos, destacan la supresión del convenio con la Coordinadora de ONG (10.000 euros) y recortes (de 80.000 a 60.000 euros) en programas del Plan de Acogida y Cohesión Social para crear la partida Proyecto Plan de Voluntariado con 30.000 euros.

También, dentro de la campaña de Vox contra las áreas de Cooperación e Inmigración, el bipartito aceptó recortes en las subvenciones para proyectos de desarrollo (pasando de 160.000 a 135.000 euros), en estudios y trabajos técnicos inmigración (de 40.000 a 25.000 euros) y en subvenciones a entidades de interés social (de 110.000 a 90.000 euros) para, en cambio, fomentar ayudas en territorio nacional ante catástrofes (de 1 a 60.001 euros).

Por otro lado, en Igualdad, otra área gestionada por Ciudadanos, también ha habido recortes a petición de Vox. En concreto, el Plan Municipal de Igualdad pasará de 35.000 a 25.000 euros y la partida de apoyo al movimiento LGTBI se quedará en la mitad (de 50.000 a 25.000 euros) para impulsar una campaña "contra la violencia intrafamiliar", que es la catalogación que los ultras dan a la violencia machista, al negar el sesgo de género. Además, el bipartito de PP y Cs validó la exigencia de Vox de recortar la partida de actividades de promoción cultural y celebración 9 d´Octubre (pasando de 204.000 a 174.000 euros) para fomentar la celebración 4 de diciembre por el "Día de la Reconquista de Alicante".

Por otra parte, también se rebaja de 6.000 a 2.000 euros la cuantía destinada a “reuniones y conferencias Estrategia 2030” por considerar que dispone, de inicio, con una cuantía que "supera por mucho lo necesario, ya que se la Agenda 2030 y su estrategia de aplicación municipal únicamente es un instrumento político carente de eficacia jurídica". La Agenda 2030 es una de las banderas que, supuestamente, más defiende el concejal de Presidencia, el popular Antonio Peral.