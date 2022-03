Los casos de gripe en la provincia de Alicante multiplican por cuatro a los registrados el invierno pasado

Tras un invierno, el del año pasado, en el que apenas hubo casos de gripe, este virus invernal ya ha hecho acto de presencia en la provincia de Alicante. En lo que llevamos de invierno los médicos de hospitales y centros de salud han diagnosticado 958 casos, según las cifras de la Conselleria de Sanidad. Son cuatro veces más que los 230 de toda la temporada anterior, cuando las medidas preventivas frente al coronavirus mantuvieron también a raya a este virus. También en los hospitales se han registrado los primeros ingresos de enfermos con gripe, generalmente personas mayores a las que el virus descompensa de otras patologías. En el Hospital de Sant Joan se han registrado tres hospitalizaciones y en Orihuela, dos.

Con todo, la provincia aún está lejos de los 14.500 casos de gripe registrados en el invierno de 2019-2020 o de los 23.000 que hubo la temporada anterior. En otras zonas de España, como Cataluña, el virus ha irrumpido con fuerza y ya alcanza niveles de epidemia debido a su elevada circulación. De momento, la Comunidad Valenciana no se encuentra en esta situación. “Habrá que esperar entre dos y tres semanas para comprobar si llegamos a un pico fuerte de la enfermedad como está ocurriendo en otras zonas de España”, explica Xavier López-Labrador, responsable del Laboratorio de Virología de Fisabio.

Generalmente esta enfermedad hace su aparición en la provincia entre finales de diciembre y principios de enero, por lo que este año ha irrumpido mucho más tarde de lo normal. De ahí que sea una incógnita cómo va a ser su evolución metidos ya en primavera. Sobre el efecto que pueden tener las vacunas ante esta llegada tan tardía del virus, López-Obrador pide cautela ya que el hecho de que la vacunación se hiciera en octubre no tiene por qué suponer que los vacunados hayan perdido la protección. "Lo sabremos al final de la temporada".

Este investigador explica que la llegada de la gripe a la Comunidad Valenciana comenzó hace dos semanas. “En estos 15 días hemos visto más casos que en todo el acumulado de la fase anterior de la temporada”.

En la provincia de Alicante fueron los pediatras los primeros en detectar la llegada del virus, que provoca unos síntomas muy similares al coronavirus, con fiebre y dolor corporal como las principales manifestaciones. La menor circulación del coronavirus y la eliminación de las medidas preventivas, como la mascarilla o la distancia, están detrás de este aumento de pacientes con gripe.

Predominante la A

Entre los casos de gripe que se están diagnosticando esta temporada predomina la variante A del virus “y todo parece indicar que las cepas que más circulan no están incluidas en la vacuna”, explica Xavier López-Labrador. La vacuna de la gripe se fabrica cada año en función de las variantes que han estado circulando en el hemisferio sur en sus meses de invierno, por lo que no siempre es cien por cien eficaz. Como recuerda la Asociación Española de Pediatría, el virus de la gripe tiene la propiedad de poder cambiar de año en año; como consecuencia, nuestras defensas no son capaces de reconocerlo o solo parcialmente cada vez que vuelve y por eso puede provocarnos la enfermedad en cada nueva temporada. Esta es la razón por la que anualmente hay que fabricar una vacuna adaptada a los cambios que haya sufrido el virus.

Cobertura

La Comunidad Valenciana ha alcanzado durante la campaña 2021-2022 la cobertura de vacunación antigripal más alta de la última década en los principales grupos de riesgo: embarazadas, personal sanitario y mayores de 64 años. Así, este invierno se ha vacunado frente a la gripe el 79 por ciento de las mujeres embarazadas, el 95 por ciento del personal sanitario y el 69 por ciento de los mayores de 64 años. Además, “la práctica totalidad del personal sanitario de 13 departamentos de salud se ha inmunizado“, destacó semanas atrás la Generalitat valenciana..

El 79% de embarazas, el 95% de sanitarios y el 69% de mayores de 64 se han vacunado frente a la gripe en la Comunidad Valenciana Del total de dosis de la vacuna antigripal administradas esta campaña, el 51,35 por ciento se ha declarado en la provincia de Valencia, el 37,44 por ciento en Alicante y el 11,21 por ciento en Castellón, según la información contenida en el Sistema de Información Vacunal de la Comunidad Valenciana.